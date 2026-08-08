डिजिलॉकर से जुड़े 4.42 लाख दिव्यांग बस पास: अब मोबाइल पर ही डिजिटल पास दिखाकर कर सकेंगे मुफ्त यात्रा

Divyang Bus Pass Digilocker Gujarat: राज्य में सारे दिव्यांग बस पास को डिजिलॉकर से जोड़ने के इस नवीन प्रयोग के लिए भारत सरकार ने गुजरात को ‘एक्सीलेंस इन सिटिजन-सेंट्रिक डिजिटल गवर्नेंस’ अवॉर्ड प्रदान किया है.

Divyang Bus Pass Digilocker: गुजरात सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दिव्यांगजनों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने स्टेट ई-गवर्नेंस मिशन टीम के सहयोग से राज्य के सभी 4.42 लाख दिव्यांग बस पास को डिजिलॉकर से जोड़ दिया है. इस नागरिक-केंद्रित और अभिनव पहल के जरिए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि दिव्यांग नागरिकों को सफर के दौरान किसी भी कागजी दस्तावेज को साथ रखने की झंझट से मुक्ति मिले.

अब फिजिकल पास साथ रखने की नहीं है जरूरत

पारंपरिक व्यवस्था में दिव्यांग यात्रियों को गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा के समय अपना मूल फिजिकल पास साथ रखना अनिवार्य होता था. लेकिन अब डिजिलॉकर एकीकरण के बाद, यात्री अपने मोबाइल फोन में मौजूद डिजिलॉकर ऐप के जरिए डिजिटल पास दिखाकर आसानी से मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकते हैं. इससे पास के खोने या क्षतिग्रस्त होने की चिंता पूरी तरह से खत्म हो गई है.

केंद्र सरकार ने दिया 'एक्सीलेंस इन सिटिजन-सेंट्रिक डिजिटल गवर्नेंस' अवॉर्ड

गुजरात सरकार की इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहल ने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सराहना बटोरी है. डिजिटल पब्लिक सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने के उत्कृष्ट प्रयासों के तहत, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन द्वारा गुजरात को ‘एक्सीलेंस इन सिटिजन-सेंट्रिक डिजिटल गवर्नेंस’ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. यह पुरस्कार मई 2026 में आयोजित राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला के दौरान प्रदान किया गया.

क्या कहते हैं जिम्मेदार अधिकारी और मंत्री?

डॉ. प्रद्युमन वाजा (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उन्होंने बताया कि यह पास योग्य नागरिकों के लिए एक आधिकारिक पहचान पत्र का भी काम करता है. राज्यभर में अब तक 4.42 लाख से अधिक पास जारी किए जा चुके हैं, जिन्हें अब पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है.

श्री हर्षद पटेल, आईएएस (सचिव, सामाजिक न्याय एवं विभाग): उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तकनीक के माध्यम से पेपरलेस गवर्नेंस को बढ़ावा मिल रहा है और लाभार्थी अपने दस्तावेजों को कभी भी और कहीं भी सुरक्षित रूप से एक्सेस कर सकते हैं.

मुफ्त बस यात्रा के साथ मिलता है 4 लाख का बीमा कवच

एसटी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा के अलावा, इन बस पास धारकों को राज्य सरकार की ओर से 4 लाख रुपये का दुर्घटना मृत्यु बीमा कवच भी प्रदान किया जाता है. यदि दुर्भाग्यवश किसी पास धारक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उसका नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी तय प्रक्रिया और दस्तावेज प्रस्तुत करके इस बीमा लाभ को प्राप्त करने का पात्र होता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया और पेपरलेस गवर्नेंस के विजन को आगे बढ़ाते हुए, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में यह पहल दिव्यांगजनों के जीवन को सुगम, पारदर्शी और आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित हो रही है.

