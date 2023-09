Gujarat Election Result 2022 Live: ऐतिहासिक जीत की ओर बीजेपी, AAP के सीएम प्रत्याशी इसुदान गढ़वी बुरी तरह हारे

डीएनए हिंदी: Gujarat Election Result 2022 Live Updates: गुजरात विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं. वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से जारी है. गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को दो चरणों में मतदान हुआ था. रुझानों में गुजरात में भारी बहुमत मिलता दिख रहा है. एग्जिट पोल्स में गुजरात में बीजेपी को बंपर बहुमत मिलने की उम्मीद जताई गई थी.

Gujarat Result LIVE Update:-

- Isudan Gadhvi ​​Khambhalia Result: गुजरात की खंभालिया विधानसभा सीट से AAP के सीएम प्रत्याशी इसुदान गढ़वी 16,520 वोटों से हार गए हैं. बीजेपी उम्मीदवार अय्यर मुलुभाई हरदासभाई बेरा को 55,881 वोट मिले हैं, जबकि गढ़वी 39,361 वोट ही हासिल कर सके.

- Jamnagar North Seat Result: भारी मतों से मिल रही जीत पर रिवाबा जडेजा ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 27 साल गुजरात में जिस तरह से काम किया और गुजरात मॉडल की स्थापना की लोगों को वह पंसद आया. राज्य की जनता का साथ बीजेपी के साथ था और आगे रहेगा.

Manner in which BJP worked in Guj for last 27 yrs & established Gujarat model, people believed they want to take forward the development journey with only BJP. Gujarat was with BJP&will continue to be with them: BJP's Jamnagar North candidate, Rivaba Jadeja