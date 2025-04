Gujarat Bus Accident: गुजरात में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है. राजकोट शहर में ड्राइवर के कंट्रोल खोने के कारण तेज गति से आ रही सिटी बस सीधे भीड़ के ऊपर चढ़ती चली गई, जिससे दर्जनों लोग कुचले गए. इस हिट एंड रन केस में तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हैं. घायलों की सही संख्या अब तक पता नहीं लग सकी है. मौके पर जमा हुई भीड़ ने बस को घेरकर उसमें बुरी तरह तोड़फोड़ कर दी. बस ड्राइवर की भी जमकर पिटाई की गई है. पुलिस ने किसी तरह हालात कंट्रोल किए हैं, लेकिन पूरे इलाके में अब तक तनाव बना हुआ है. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

CCTV में कैद हो गया है पूरा हादसा

राजकोट नगर निगम (Rajkot Municipal Corporation) द्वारा चलाई जा रही सिटी बस से यह हादसा इंदिरा सर्किल जंक्शन पर हुआ, जिसे केकेवी चौक भी कहते हैं. पुलिस के मुताबिक, पूरी घटना सिग्नल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें दिख रहा है कि सिटी बस ड्राइवर बेहद तेजी से गाड़ी चलाते हुए सिग्नल पर पहुंचा, जहां उससे बस कंट्रोल नहीं हुई. इसके चलते बस कई टू-व्हीलर्स, कारों और पैदल चल रहे लोगों को कुचलती हुई चली गई. ड्राइवर ने कुछ दूर जाकर बस रोकी, लेकिन तब तक करीब दर्जन भर लोग कुचले जा चुके थे.

#Electric Bus runs over many motorists in #Rajkot



