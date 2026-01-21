क्या हादसे से पहले युवराज ने गुरुग्राम में की थी जमकर पार्टी? वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी

नोएडा के सेक्टर 150 में एक 20 फुट गहरे गड्ढे में कार गिरने से टेक एक्सपर्ट युवराज मेहता की मौत के मामले की जांच में एक कथित CCTV क्लिप सामने आया है. वीडियो में कथित तौर पर दुर्घटना से पहले उन्हें गुरुग्राम के एक बार में पार्टी करते हुए दिखाया गया है.

घने कोहरे के चलते नोएडा के सेक्टर 150 में एक नाले के पास बन रहे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट के लिए खोदे गए गहरे, पानी से भरे गड्ढे में कार फिसलने से अपनी जान गंवाने वाले युवराज मेहता की मौत मामले में, एक ऐसी जानकारी बाहर आई है. जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया है और अब इस मौत को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं.

बता दें कि घटना से जुड़ा एक कथित CCTV फुटेज सामने आया है. जिसने कहीं न कहीं इस मौत को सवालों के घेरे में डालने का काम किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्लिप मृतक युवराज मेहता का आखिरी वीडियो बताई जा रही है, जिसमें वह कथित तौर पर एक बार के अंदर दिख रहा है.

नोएडा में 27 साल के युवराज के साथ जो हुआ वो किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। सरकारी दावे हवा में उड़ गए। लेकिन आज एक वीडियो भी सामने आया है। जिसमें उस रात घटना से ठीक पहले युवराज अपने दोस्तों के साथ गुड़गांव के एक बियर बार में करीब तीन घंटे तक पार्टी करते

जी हां बिलकुल सही सुना अपने. बताया जा रहा है कि घटना वाली रात युवराज ने गुरुग्राम के एक बार में देर रात तक पार्टी की और उसने शराब भी पी.वीडियो में यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि वह हादसे वाली रात शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था. मामले के मद्देनजर दिलचस्प ये कि X पर 1,96,000 रुपये का एक बिल भी सामने आया है.

A CCTV footage of techie Yuvraj Mehta from a bar has surfaced. The party was said to have taken place for 3 hours at the bar in Gurugram, and then the car was driven.



However, whether Mehta was in the bar or not cannot be said because the authenticity of the video is not proven

ध्यान रहे युवराज से जुड़े इस वीडियो और इसमें किये गए दावों की सच्चाई की पुष्टि डीएनए हिंदी नहीं करता है.

गौरतलब है कि मंगलवार शाम को सेक्टर 150 में करीब 20 फुट गहरे गड्ढे से एक क्रेन की मदद से युवराज नाम के टेकी की कार को बाहर निकाला गया. SUV घास-फूस से ढकी हुई मिली, जैसी तस्वीरें बाहर आई हैं, कार के अगले हिस्से को काफी नुकसान हुआ था.

मामले में पुलिस, प्रशासन और एसडीआरएफ की कार्यप्रणली सवालों के घेरे में है. और क्यों कि मामला ट्रेंड में है पुलिस ने एक्शन लेते हुए बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट MZ विस्टाउन का मालिक है.