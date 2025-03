Greater Noida Fire Video: दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के जिला गौतमबुद्ध नगर में एक जगह भीषण आग लग गई है. गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के तुसयाना इलाके की कूलर बनाने वाली फैक्टरी में आग लगी है. थाना इकोटेक-3 इलाके में आने वाली इस फैक्टरी में आग इतनी भयानक है कि उसके धुएं से पूरा आसमान काला हो गया है, जो कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रहा है. सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियां पहुंच गई थीं, जो पिछले दो घंटे से आग को काबू करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब तक आग काबू नहीं हो सकी है. आग लगने के कारणों की तफ्तीश की जा रही है. आग बुझाने के लिए आसपास के इलाकों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई हैं. फैक्टरी में भीषण आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पूरा इलाका धुएं के गुबार में डूबा दिख रहा है.

आसपास की फैक्टरी कराईं खाली

ग्रेटर नोएडा के तुसयाना इलाके में हबीबपुर-सुथियाना रोड पर ओशियन मोल्ड प्लास्ट कंपनी है. हबीबपुर स्थित कूलर बनाने की यह फैक्टरी दादरी निवासी अजय कुमार गर्ग की है. इस फैक्टरी में सोमवार दोपहर अचानक लगी आग लगातार फैलती जा रही है और बराबर में बनी दो फैक्टरी भी चपेट में ले ली है. आग के तेजी से फैलने का कारण कूलर में लगने वाले पैड माने जा रहे हैं, जिनका भूसा बेहद तेजी से जलता है. जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं और उन्होंने आसपास की बाकी फैक्टरी खाली करा दी हैं. अन्य कंपनियों के मालिक अपने कर्मचारियों के साथ कीमती सामान बाहर निकालकर बचाने की कोशिश में जुटे दिख रहे हैं.

VIDEO | Massive fire breaks out at a cooler manufacturing factory in Tusyana village, Greater Noida. More details awaited.



