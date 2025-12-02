FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

, मथुरा में पुलिस-बदमाश के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, फिरौती के लिए रोहित, गोल्डी का नाम लेता था | महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग, 246 नगरपालिका परिषद , 42 नगर पंचायतों के लिए मतदान जारी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारत के इन 10 राज्यों में हैं सबसे ज्यादा एचआईवी-एड्स केस, एनएसीओ की रिपोर्ट देख खुली रह जाएंगी आंखें

भारत के इन 10 राज्यों में हैं सबसे ज्यादा एचआईवी-एड्स केस, एनएसीओ की रिपोर्ट देख खुली रह जाएंगी आंखें

दिल्ली, मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर विमानों के GPS डेटा से छेड़छाड़, चौंकाने वाले खुलासे से एविएशन सेक्टर में हड़कंप

दिल्ली, मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर विमानों के GPS डेटा से छेड़छाड़, चौंकाने वाले खुलासे से एविएशन सेक्टर में हड़कंप

महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए वोटिंग आज, उद्धव ठाकरे बोले 'पैसा फेंको-तमाशा देखो' का चल रहा मॉडल

महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए वोटिंग आज, उद्धव ठाकरे बोले 'पैसा फेंको-तमाशा देखो' का चल रहा मॉडल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के  भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती

इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती

ये है भारत का इकलौता 3 करोड़ फॉलोअर्स वाला कुकिंग यूट्यूब चैनल, गांव के लड़कों ने ऐसे किया कमाल

ये है भारत का इकलौता 3 करोड़ फॉलोअर्स वाला कुकिंग यूट्यूब चैनल, गांव के लड़कों ने ऐसे किया कमाल

पाकिस्तान की कौन सी जेल मानी जाती है सबसे खतरनाक, जिसमें कैदी खुद मांगते हैं मौत की दुआ!

पाकिस्तान की कौन सी जेल मानी जाती है सबसे खतरनाक, जिसमें कैदी खुद मांगते हैं मौत की दुआ!

Homeभारत

भारत

दिल्ली, मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर विमानों के GPS डेटा से छेड़छाड़, चौंकाने वाले खुलासे से एविएशन सेक्टर में हड़कंप

सरकार ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. दिल्ली और मुंबई समेत कई हवाई अड्डों पर विमानों के जीपीएस डेटा से छेड़छाड़ की गई है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 02, 2025, 06:30 AM IST

दिल्ली, मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर विमानों के GPS डेटा से छेड़छाड़, चौंकाने वाले खुलासे से एविएशन सेक्टर में हड़कंप

दिल्ली, मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर विमानों के GPS डेटा से छेड़छाड़

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सरकार ने माना है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर साइबर हमला हुआ था. नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में यह बेहद अहम जानकारी दी. नायडू ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर साइबर हमला हुआ था. विमानों के जीपीएस सिग्नल से छेड़छाड़ की गई थी. 10 नवंबर को आईजीआई एयरपोर्ट पर जीपीएस स्पूफिंग की घटना हुई थी. दिल्ली और कोलकाता समेत सात एयरपोर्ट पर साइबर हमला करने की कोशिश की गई थी.
 
कुछ दिन पहले, दिल्ली हवाई अड्डे पर यातायात व्यवस्था में अचानक व्यवधान के बाद उच्च-स्तरीय जाँच शुरू की गई थी. हवाई यातायात एक घंटे से ज़्यादा समय तक बाधित रहा. 700 से ज़्यादा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें विलंबित रहीं. कुछ उड़ानें रद्द भी हुईं. लगभग 48 घंटे बाद हवाई अड्डे पर परिचालन सामान्य हो पाया. इस घटना के बाद एक बैठक हुई, जिसमें हवाई अड्डे और सुरक्षा एजेंसियों समेत सभी हितधारकों को आमंत्रित किया गया.

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि 10 नवंबर, 2025 को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुछ विमानों में स्पूफिंग की शिकायतें मिली थीं. हालाँकि, इस घटना में कोई विमान प्रभावित नहीं हुआ. 24 नवंबर, 2023 को, DGCA ने GNSS हस्तक्षेप पर एक एडवाइजरी जारी की और GPS जैमिंग/स्पूफिंग की सूचना देना अनिवार्य कर दिया.

रियल-टाइम रिपोर्टिंग के लिए एक नया एसओपी 10 नवंबर, 2025 से लागू किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि डीजीसीए और एएआई लगातार इस पर नजर रख रहे हैं. जीपीएस स्पूफिंग एक साइबर हमला है जो किसी डिवाइस को गलत लोकेशन दिखाने के लिए फर्जी सिग्नल भेजता है, जिससे विमान का नेविगेशन प्रभावित हो सकता है.

जीपीएस स्पूफिंग क्या है?
जीपीएस स्पूफिंग एक प्रकार का साइबर हमला है. हमलावर नकली सैटेलाइट सिग्नल भेजते हैं, जिससे विमान गलत लोकेशन या गलत डेटा प्रदर्शित करता है. इससे विमान का नेविगेशन प्रभावित हो सकता है, जिससे खतरे का खतरा बढ़ सकता है. विमान अपने निर्धारित मार्ग से भटक सकता है या गलत जगह पर जा सकता है. 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के  भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
ये है भारत का इकलौता 3 करोड़ फॉलोअर्स वाला कुकिंग यूट्यूब चैनल, गांव के लड़कों ने ऐसे किया कमाल
ये है भारत का इकलौता 3 करोड़ फॉलोअर्स वाला कुकिंग यूट्यूब चैनल, गांव के लड़कों ने ऐसे किया कमाल
पाकिस्तान की कौन सी जेल मानी जाती है सबसे खतरनाक, जिसमें कैदी खुद मांगते हैं मौत की दुआ!
पाकिस्तान की कौन सी जेल मानी जाती है सबसे खतरनाक, जिसमें कैदी खुद मांगते हैं मौत की दुआ!
एक क्रिकेटर कितनी बार संन्यास वापस ले सकता है? जानें क्या है क्रिकेट के नियम
एक क्रिकेटर कितनी बार संन्यास वापस ले सकता है? जानें क्या है क्रिकेट के नियम
भारत में इन सरकारी पदों पर बैठे लोगों को मिलती है प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सैलरी
भारत में इन सरकारी पदों पर बैठे लोगों को मिलती है प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सैलरी
MORE
Advertisement
धर्म
Love Marriage Remedies: लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर
लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
Rashifal 30 November 2025: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement