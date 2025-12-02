दिल्ली, मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर विमानों के GPS डेटा से छेड़छाड़, चौंकाने वाले खुलासे से एविएशन सेक्टर में हड़कंप

सरकार ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. दिल्ली और मुंबई समेत कई हवाई अड्डों पर विमानों के जीपीएस डेटा से छेड़छाड़ की गई है.

सरकार ने माना है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर साइबर हमला हुआ था. नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में यह बेहद अहम जानकारी दी. नायडू ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर साइबर हमला हुआ था. विमानों के जीपीएस सिग्नल से छेड़छाड़ की गई थी. 10 नवंबर को आईजीआई एयरपोर्ट पर जीपीएस स्पूफिंग की घटना हुई थी. दिल्ली और कोलकाता समेत सात एयरपोर्ट पर साइबर हमला करने की कोशिश की गई थी.



कुछ दिन पहले, दिल्ली हवाई अड्डे पर यातायात व्यवस्था में अचानक व्यवधान के बाद उच्च-स्तरीय जाँच शुरू की गई थी. हवाई यातायात एक घंटे से ज़्यादा समय तक बाधित रहा. 700 से ज़्यादा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें विलंबित रहीं. कुछ उड़ानें रद्द भी हुईं. लगभग 48 घंटे बाद हवाई अड्डे पर परिचालन सामान्य हो पाया. इस घटना के बाद एक बैठक हुई, जिसमें हवाई अड्डे और सुरक्षा एजेंसियों समेत सभी हितधारकों को आमंत्रित किया गया.

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि 10 नवंबर, 2025 को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुछ विमानों में स्पूफिंग की शिकायतें मिली थीं. हालाँकि, इस घटना में कोई विमान प्रभावित नहीं हुआ. 24 नवंबर, 2023 को, DGCA ने GNSS हस्तक्षेप पर एक एडवाइजरी जारी की और GPS जैमिंग/स्पूफिंग की सूचना देना अनिवार्य कर दिया.

रियल-टाइम रिपोर्टिंग के लिए एक नया एसओपी 10 नवंबर, 2025 से लागू किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि डीजीसीए और एएआई लगातार इस पर नजर रख रहे हैं. जीपीएस स्पूफिंग एक साइबर हमला है जो किसी डिवाइस को गलत लोकेशन दिखाने के लिए फर्जी सिग्नल भेजता है, जिससे विमान का नेविगेशन प्रभावित हो सकता है.

जीपीएस स्पूफिंग क्या है?

जीपीएस स्पूफिंग एक प्रकार का साइबर हमला है. हमलावर नकली सैटेलाइट सिग्नल भेजते हैं, जिससे विमान गलत लोकेशन या गलत डेटा प्रदर्शित करता है. इससे विमान का नेविगेशन प्रभावित हो सकता है, जिससे खतरे का खतरा बढ़ सकता है. विमान अपने निर्धारित मार्ग से भटक सकता है या गलत जगह पर जा सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से