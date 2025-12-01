FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी के CM योगी के आदेश के बाद एक्शन | कुत्ता लेकर संसद पहुंची कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी | लखनऊ पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी | लखनऊ- DCP निपुण अग्रवाल भी मौजूद | लोगों के आधार कार्ड, पहचान पत्र चेक किए | यूपी CM योगी के आदेश के बाद एक्शन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Health Security Bill: तंबाकू, गुटखा-पान मसाला पर बढ़ेगा टैक्स? 'हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल’ में क्या होंगे नए नियम 

blood Sugar Control: ठंड के मौसम में ब्लड शुगर क्यों बढ़ जाता है? ऐसे करें कंट्रोल, जानें डायबिटीज़ वालों के लिए ख़ास ये टिप्स

ठंड के मौसम में ब्लड शुगर क्यों बढ़ जाता है? ऐसे करें कंट्रोल, जानें डायबिटीज़ वालों के लिए ख़ास ये टिप्स

Elon Musk ने अपने बेटे का नाम रखा शेखर, पार्टनर का भी भारत से बताया खास कनेक्शन

Elon Musk ने अपने बेटे का नाम रखा शेखर, पार्टनर का भी भारत से बताया खास कनेक्शन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के इन ऐतिहासिक स्मारक का दुनिया भर में है नाम, हर विदेशी इन हेरिटेज प्लेस को देखने के लिए रहता है ललायित

भारत के इन ऐतिहासिक स्मारक का दुनिया भर में है नाम, हर विदेशी इन हेरिटेज प्लेस को देखने के लिए रहता है ललायित

24-12-24 SIP Formula: जानिए कैसे महीने के 24 हजार रुपये से बना सकते हैं 3.5 करोड़ का फंड

जानिए कैसे महीने के 24 हजार रुपये से बना सकते हैं 3.5 करोड़ का फंड

Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण

Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण

Homeभारत

भारत

Health Security Bill: तंबाकू, गुटखा-पान मसाला पर बढ़ेगा टैक्स? 'हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल’ में क्या होंगे नए नियम 

आज यानी सोमवार (1 दिसंबर 2025) से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में 'हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025' पेश करेंगी.. इस बिल के जरिए सरकार तंबाकू, गुटखा-पान मसाला जैसे अन्य उत्पादों पर भारी-भरकम सेस लगा सकती है...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Dec 01, 2025, 12:58 PM IST

Health Security Bill: तंबाकू, गुटखा-पान मसाला पर बढ़ेगा टैक्स? 'हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल’ में क्या होंगे नए नियम 

'Health Security se National Security Cess Bill, 2025: 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

'Health Security se National Security Cess Bill, 2025: आज यानी सोमवार (1 दिसंबर 2025) से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में 'हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025' पेश करेंगी. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन जुटाना है. बताया जा रहा है कि सरकार इस बिल के जरिए तंबाकू, गुटखा-पान मसाला जैसे अन्य उत्पादों पर भारी-भरकम सेस लगा सकती है, ताकि स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े खर्च के लिए अतिरिक्त राजस्व-संसाधन जुटाना है. 

नेशनल सिक्योरिटी और जन स्वास्थ्य सेस

रिपोर्ट्स के मुताबिक, लंबे समय से इन उत्पादों के बढ़ते इस्तेमाल, स्वास्थ्य जोखिमों और टैक्स चोरी की शिकायतों के बाद सरकार ने अब एक नया और कड़ा वित्तीय प्रावधान लागू करने की तैयारी कर ली है.  इसके लिए सरकार की ‘नेशनल सिक्योरिटी और जन स्वास्थ्य सेस’ नाम का नया टैक्स लगाने की योजना है. इससे न केवल इन उत्पादों के निर्माताओं पर नियंत्रण मजबूत किया जाएगा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और पब्लिक हेल्थ मिशनों के लिए अतिरिक्त संसाधन भी जुटाया जाएगा.  

यह भी पढ़ें:  कौन है वो भारतीय सिंगर जिसके गाने ने बचाई 3000 लोगों की जान? 'गिवर ऑफ लाइफ' का मिला है सम्मान

क्या होंगे नए नियम?

इस नए कानून के तहत सभी निर्माताओं को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा और हर महीने उत्पादन और सेस की पूरी जानकारी के साथ मासिक रिटर्न दाखिल करना होगा. साथ ही सरकारी अधिकारी कभी-भी फैक्ट्री में निरीक्षण, जांच और ऑडिट कर सकेंगे. अगर नियमों का उल्लंघन होगा तो पांच साल तक की कैद और भारी जुर्माने का प्रावधान है. हालांकि, आरोपी कंपनियां अपीलीय अधिकारियों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर पाएंगी.  इतना ही नहीं जरूरत पड़ने पर सरकार को सेस की मौजूदा दर को दोगुना करने का अधिकार होगा. 

क्या है हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025? 

  • - इस बिल में विशेष रूप से पान मसाला जैसे विशिष्ट उत्पादों के उत्पादन पर नया सेस लगाने का प्रस्ताव है. 
  • - इसके लक्ष्य की बात करें तो इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लक्षित उपयोग सुनिश्चित करना है. 
  • - यह सेस किसी भी अन्य शुल्क या करों के अतिरिक्त होगा. 
  • - इसमें सरकार को यह अधिकार होगा कि वह अन्य ऐसी वस्तुओं को भी अधिसूचित कर सके जिन पर इस प्रकार का सेस लगाया जा सकता है. 
  • - कंपनियों को अपने प्रत्येक कारखाने या परिसर के लिए सभी मशीनों या प्रक्रियाओं की स्व-घोषणा करनी होगी. 
  • - सेस की गणना हर स्थान के लिए कुल मिलाकर की जाएगी. 
  • -  28% जीएसटी दर को खत्म कर दिया गया है तो तंबाकू और पान मसाला जैसी 'सिन गुड्स' पर अब उच्चतम जीएसटी स्लैब 40 प्रतिशत लागू होगा. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के इन ऐतिहासिक स्मारक का दुनिया भर में है नाम, हर विदेशी इन हेरिटेज प्लेस को देखने के लिए रहता है ललायित
भारत के इन ऐतिहासिक स्मारक का दुनिया भर में है नाम, हर विदेशी इन हेरिटेज प्लेस को देखने के लिए रहता है ललायित
24-12-24 SIP Formula: जानिए कैसे महीने के 24 हजार रुपये से बना सकते हैं 3.5 करोड़ का फंड
जानिए कैसे महीने के 24 हजार रुपये से बना सकते हैं 3.5 करोड़ का फंड
Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण
Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण
कौन है वो भारतीय सिंगर जिसके गाने ने बचाई 3000 लोगों की जान? 'गिवर ऑफ लाइफ' का मिला है सम्मान
कौन है वो भारतीय सिंगर जिसके गाने ने बचाई 3000 लोगों की जान? 'गिवर ऑफ लाइफ' का मिला है सम्मान
उम्र के हिसाब से दिन में कितनी बार पेशाब आना सही होता है और कब माना जाता है रिस्की?
उम्र के हिसाब से दिन में कितनी बार पेशाब आना सही होता है और कब माना जाता है रिस्की?
MORE
Advertisement
धर्म
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Ravivar Vrat: कल रविवार को रहेगा 'सर्वार्थ सिद्धि योग'... व्रत के साथ, ये उपाय घुमा देंगे किस्मत का पहिया
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Rashifal 29 November 2025: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
Ardh Kumbh Date: हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब-कब और कितने होंगे शाही स्नान
हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब कब और कितने होंगे शाही स्नान
Ramayana: दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
दुनिया में कितनी रामायण हैं? क्या आप जानते हैं कि राम ने कितने साल पहले किया था राज
MORE
Advertisement