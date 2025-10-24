नहीं चलेगी अब OLA-UBER की दबंगई, मुंह तोड़ जवाब देगी सरकारी 'भारत-टैक्सी' 

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Chhath Puja Nahay Khay: कल नहाय-खाय पर कद्दू-भात खाकर शुरू होगा 36 घंटे का व्रत, छठ के इस कड़े नियम को जान लें

भारत

नहीं चलेगी अब OLA-UBER की दबंगई, मुंह तोड़ जवाब देगी सरकारी 'भारत-टैक्सी' 

जल्द ही केंद्र सरकार 'भारत-टैक्सी; को हरी झंडी दिखाने वाली है. पहले चरण में लगभग 5,000 चालकों, जिनमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं, के भाग लेने की उम्मीद है. अगले वर्ष के दौरान, भारत टैक्सी धीरे-धीरे मुंबई, पुणे, भोपाल, लखनऊ और जयपुर सहित 20 शहरों तक विस्तारित होगी.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Oct 24, 2025, 06:47 PM IST

नहीं चलेगी अब OLA-UBER की दबंगई, मुंह तोड़ जवाब देगी सरकारी 'भारत-टैक्सी' 
केंद्र सरकार का नया राइड-हेलिंग प्लेटफ़ॉर्म, 'भारत टैक्सी', जिसे 'सहकार टैक्सी' के नाम से भी जाना जाता है, अगले महीने दिल्ली में अपना पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, जो खुद को ओला और उबर जैसी निजी कंपनियों के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में स्थापित करेगा.

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) के सहयोग से केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित इस पहल का उद्देश्य ऐप-आधारित परिवहन क्षेत्र में एक निष्पक्ष, चालक-स्वामित्व वाला विकल्प तैयार करना है.

एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट की मानें तो , पायलट चरण नवंबर में शुरू होगा, जिसमें 650 वाहन मालिक-चालक चलाएंगे. सफल होने पर, दिसंबर में यह सेवा अन्य प्रमुख शहरों में भी शुरू की जाएगी, जिससे देशव्यापी शुरुआत होगी.

अधिकारियों के अनुसार, पहले चरण में लगभग 5,000 चालकों, जिनमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं, के भाग लेने की उम्मीद है. अगले वर्ष के दौरान, भारत टैक्सी धीरे-धीरे मुंबई, पुणे, भोपाल, लखनऊ और जयपुर सहित 20 शहरों तक विस्तारित होगी.

मार्च 2026 तक, सरकार को उम्मीद है कि यह महानगरीय क्षेत्रों में परिचालन स्थापित कर लेगी, और 2030 तक जिला मुख्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने की योजना है, जिसमें लगभग एक लाख चालक शामिल होंगे.

ओला-उबर से कैसे अलग होगी भारत टैक्सी

मौजूदा राइड-हेलिंग कंपनियों के विपरीत, भारत टैक्सी का प्रबंधन एक निजी निगम के बजाय एक सहकारी उद्यम के रूप में किया जाएगा. इस प्लेटफ़ॉर्म का संचालन सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जिसकी स्थापना जून में 300 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी से की गई थी.

चालक अपने वाहनों - टैक्सी, रिक्शा, दोपहिया और चार पहिया वाहनों सहित - को बिना किसी बिचौलिए के सीधे सहकारी समिति के साथ पंजीकृत करा सकेंगे. इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि 100% कमाई सीधे चालकों को मिले, बिना किसी कमीशन कटौती के.

अधिकारियों ने कहा कि मूल्य निर्धारण प्रणाली निष्पक्ष, पारदर्शी और सरकार द्वारा पर्यवेक्षित होगी, जिससे चालकों और यात्रियों दोनों को लाभ होगा.

गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च में संसद में भारत टैक्सी पहल की घोषणा की थी और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण का हिस्सा बताया था.

यह कदम अनुचित और भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण को लेकर मौजूदा कैब एग्रीगेटर्स की बढ़ती आलोचना के बाद उठाया गया है.

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने पहले ओला और उबर को नोटिस जारी किया था, जब ऐसी खबरें सामने आईं थीं कि एक ही यात्रा के लिए किराया इस बात पर निर्भर करता है कि उपयोगकर्ता आईफोन या एंड्रॉइड डिवाइस से बुकिंग कर रहे हैं या नहीं.

सरकार ने ऐसी प्रथाओं को 'अनुचित व्यापार' कहा है, तथा खाद्य वितरण और टिकटिंग जैसे अन्य डिजिटल क्षेत्रों पर भी जांच का विस्तार करने का वादा किया है.

