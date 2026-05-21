2.17 करोड़ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सरकार ला रही पेंशन का नया सुपर प्लान, समिति का हुआ गठन

Pension Fund Regulatory and Development: देश के 2.17 करोड़ कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने पेंशनधारकों के लिए बेहतर प्रतिफल (रिटर्न) सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न परिसंपत्ति श्रेणियों को शामिल करने के लिए एक समिति का गठन किया है.

Pension Fund Regulatory and Development Authority: देश के 2.17 करोड़ कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने पेंशनधारकों के लिए बेहतर प्रतिफल (रिटर्न) सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न परिसंपत्ति श्रेणियों को शामिल करने के लिए एक समिति का गठन किया है. ‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत में पीएफआरडीए के चेयरमैन एस. रमण ने बताया कि हमें ऐसी नई परिसंपत्तियों पर विचार करना होगा जो लंबे समय तक बिना अधिक उतार-चढ़ाव के निरंतर एवं स्थिर वृद्धि दे सकें... हम यह नहीं कर सकते कि एक वर्ष में बहुत अधिक प्रतिफल दिखे और अगले वर्ष वह गिर जाए. उस अस्थिरता से हमें बचना जरूरी है.

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत अंशधारकों की संख्या में इस साल 22 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने की उम्मीद है, वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक NPS में कुल अंशधारकों की संख्या 2.17 करोड़ पहुंच गई, जबकि इसके अंतर्गत कुल कोष बढ़कर 15.95 लाख करोड़ रुपये हो गया.

दुनिया के बड़े पेंशन फंड्स के अनुभवों से ले रहे हैं सीख

उन्होंने आगे कहा कि हमने एक समिति बनाई है, जो लंबे समय के लिए अलग-अलग निवेश विकल्पों को शामिल करने पर काम कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि हम दुनिया के बड़े पेंशन फंड्स के अनुभवों से सीख ले रहे हैं, उन्होंने भरोसा जताया कि इससे ऐसा संतुलित सिस्टम तैयार होगा, जिससे NPS धारकों को स्थिर और लगातार बेहतर रिटर्न मिल सकेगा. हालांंकि न्यूनतम गारंटी वाली पेंशन योजना पर उन्होंने कहा कि इस पर अभी विचार किया जा रहा है.

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निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी प्लान

इसके अलावा उन्होंने बताया कि वे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी एक यूनिफाइड पेंशन सिस्टम लाने पर काम चल रहा है, जिसे लोग आसानी से समझ सकें और जिसमें गारंटीड पेंशन की सुविधा हो. एनपीएस को गैर-सरकारी क्षेत्र में बढ़ाने को लेकर रमण ने कहा कि प्राधिकरण समाज के अलग-अलग वर्गों को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की कोशिश कर रहा है.

बचत के जरिए अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए प्रेरित करना हमारी जिम्मेदारी

उन्होंने बताया कि इसमें कृषि क्षेत्र, किसानों, छोटे कारोबारियों और MSME सेक्टर से जुड़े लोगों को भी इसमें शामिल किया है, अब स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) से जुड़े कई लोग भी अपना कारोबार चला रहे हैं. हमारा लक्ष्य 20 से 25 करोड़ लोगों तक पहुंचना है और उन्हें बचत के जरिए अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए प्रेरित करना हमारी जिम्मेदारी है.



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