IND vs AUS 2nd ODI Pitch Report: एडिलेड में होगी रनों की बारिश या गेंदबाज बनाएगा दबदबा? जानें कैसी है पिच रिपोर्ट

ONGC Recruitment 2025: इस सरकारी कंपनी में 10वीं से लेकर B.Com वालों तक की बंपर भर्तियां, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

युद्ध के दौरान शुरू किया था बिजनेस, आज UAE के सबसे अमीर भारतीयों में शामिल, 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का साम्राज्य

Mehndi Designs For Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर अपने हाथों में लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

किसान का बेटा कैसे बना खेल मंत्रालय में अधिकारी? जानें धीरेंद्र कुमार की सफलता की कहानी

दिल्ली में यमुना पर चलेगी क्रूज, कुछ ऐसे मिलेगा अंडमान-लक्षद्वीप वाला मजा...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक! लैंडिंग के दौरान धंस गया हेलीपैड, सामने आया VIDEO

Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat: हॉरर या रोमांस, किसकी दिवाली रही खास? जानें दोनों फिल्मों की Day 1 कमाई

Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम

Bhai Dooj 2025: कल है भाई दूज का त्योहार, जानें तिलक लगाने से लेकर इस त्योहार को मनाने का शुभ मुहूर्त और अनुष्ठान

भारत

दिल्ली में यमुना पर चलेगी क्रूज, कुछ ऐसे मिलेगा अंडमान-लक्षद्वीप वाला मजा...

दिल्ली सरकार दिसंबर के पहले सप्ताह में यमुना नदी पर क्रूज़ संचालन शुरू करने जा रही है. यह संचालन पर्यावरण के अनुकूल होगा जिसमें इलेक्ट्रिक-सोलर हाइब्रिड नावें और 90 यात्रियों की क्षमता वाले बायो टॉयलेट शामिल होंगे.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Oct 22, 2025, 03:22 PM IST

दिल्ली में यमुना पर चलेगी क्रूज, कुछ ऐसे मिलेगा अंडमान-लक्षद्वीप वाला मजा...
दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खबर है.  दिल्ली सरकार दिसंबर के पहले हफ़्ते में यमुना पर क्रूज़ संचालन शुरू कर सकती है. पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इस पहल के लिए तैयारी शुरू हो गई है. सरकार सोनिया विहार और जगतपुर के बीच यमुना के हिस्से को पर्यावरण-अनुकूल क्रूज़ संचालन के केंद्र में बदलकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठा रही है.

पर्यटन मंत्री के मुताबिक, पर्यावरण के अनुकूल जेटी के निर्माण और संयोजन का काम शुरू हो चुका है और प्रक्रिया में है... सरकार का लक्ष्य नवंबर-दिसंबर में क्रूज़ संचालन शुरू करना है. मिश्रा ने कहा कि क्रूज़ का संचालन उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार से 4-5 किलोमीटर के दायरे में किया जाएगा.

कपिल मिश्रा के अनुसार, क्रूज़ संचालन में ऐसा जल परिवहन होगा जो टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल और प्रदूषण मुक्त हो. सरकार इसे कैसे लागू करने की योजना बना रही है, यह बताते हुए उन्होंने आगे कहा कि सरकार 90 यात्रियों की क्षमता वाली इलेक्ट्रिक-सोलर हाइब्रिड नावें खरीद रही है.

उन्होंने कहा, 'पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, हमारी पारंपरिक नृत्य और गायन जैसी सांस्कृतिक गतिविधियां शुरू करने की भी योजना है... इन क्रूज़ में यात्रा करने वाले यात्रियों के मनोरंजन के लिए दिल्ली का इतिहास भी सुनाया जाएगा.'

अधिकारियों के अनुसार, क्रूज़ में चढ़ने और उतरने की प्रक्रिया सोनिया विहार में होगी.

क्या है इस योजना के अंतर्गत प्लानिंग 

फ़िलहाल, दिल्ली सरकार इस मार्ग पर दो नावें चलाने की योजना बना रही है और बाद में एक और नाव शुरू की जाएगी. मंत्री ने कहा,'हमारा उद्देश्य दिल्ली को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाना और लोगों को घाटों और नदी तट पर सुकून का एक नया अनुभव प्रदान करना है. टिकटों की कीमतें तय की जा रही हैं. लोगों के लिए क्रूज़ पर्यटन का आनंद लेना उचित होगा.'

किन सुविधाओं से लैस होगी नाव?

नावों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए बायो-टॉयलेट, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली और लाइफ जैकेट भी होंगे. ध्यान रहे कि कुछ महीने पहले, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI), राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) की नोडल एजेंसी, ने राष्ट्रीय जलमार्ग 110 पर क्रूज पर्यटन को विकसित करने और प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए, जो यमुना पर 4 किलोमीटर का खंड है.'

इस परियोजना का नेतृत्व IWAI द्वारा किया जाएगा जो यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए फ्लोटिंग जेटी, हाइब्रिड नौकाओं के लिए चार्जिंग स्टेशन और नेविगेशनल एड्स जैसे बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों की देखरेख करेगा.

इस बीच, डीडीए तट-किनारे की सुविधाओं, अंतिम मील की कनेक्टिविटी और बिजली और टॉयलेट जैसी सार्वजनिक सेवाओं के लिए जमीन देने में सहायता करेगा. 

