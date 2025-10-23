FacebookTwitterYoutubeInstagram
Gold-Silver Rate: टूटा रिकॉर्ड, सोना-चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट, क्‍या यही है खरीदने का सही मौका? 

Chhath Special Trains: अगले 5 दिनों में दौड़ेंगी 1500 स्पेशल ट्रेनें, छठ पूजा को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला

Virat Kohli Retirement: अब वनडे से संन्यास लेंगे विराट कोहली? एडिलेड में डक पर आउट होने के बाद फैंस को बोला 'थैंक्यू'

Iran Hijab Controversy: ईरान की महिलाओं पर हिजाब थोपने वाले नेता की बेटी ने अपनी शादी में पहनी स्लीवलेस-स्ट्रैपलेस ड्रेस, बवाल मच गया

Ram Mandir Time: अब रामलला के दर्शन का कम हुआ समय, 1 घंटे तक बंद रहेंगे कपाट, जानें खुलने से बंद तक का पूरा टाइम

Bihar Election 2025: महागठबंधन ने तय किया चेहरा, तेजस्वी यादव होंगे CM , मुकेश सहनी होंगे उपमुख्यमंत्री उम्मीदवार

कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ की रिलीज डेट हुई तय, थिएटर्स में इस दिन से मिलेगी हंसी की डोज

Numerology: सास-ननद से 36 का आंकड़ा रखती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, होती हैं मुंहफट पर खूब कमाती हैं पैसा!

Chitragupta Puja 2025: आज इस शुभ मुहूर्त में करें चित्रगुप्त पूजा, 108 बार मंत्र जाप करने से मिलेगा बुद्धि, विद्या का आशीर्वाद 

ये 5 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कम समय में भी देंगे अच्छा रिटर्न, यहां देखें सभी डिटेल्स

Gold-Silver Rate: टूटा रिकॉर्ड, सोना 11,779 और चांदी की कीमत में 26,596 रुपये की गिरावट, क्‍या यही है खरीदने का सही मौका? 

Gold-Silver Rate Today: धनतेरस-दिवाली पर बंपर उछाल के बाद अब सोना-चांदी (Gold-Silver Fall) की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, विदेशी बाजारों में नरमी और मुनाफावसूली के चलते सोने और चांदी के दाम में बड़ी गिरावट आई है. 

Abhay Sharma

Updated : Oct 23, 2025, 02:21 PM IST

Gold-Silver Rate: टूटा रिकॉर्ड, सोना 11,779 और चांदी की कीमत में 26,596 रुपये की गिरावट, क्‍या यही है खरीदने का सही मौका? 

Gold-Silver Rate Today 

Gold-Silver Rate Today: धनतेरस-दिवाली पर बंपर उछाल के बाद अब सोना-चांदी (Gold-Silver Fall) की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, विदेशी बाजारों में नरमी और मुनाफावसूली के चलते सोने और चांदी के दाम में बड़ी (Gold Rate Falls) गिरावट आई है. 

मल्‍टी कमोडिटी एक्‍सचेंज (MCX) के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार की सुबह सोने और चांदी के भाव में ऑल टाइम हाई रेट से करीब 9 से 16 फीसदी की गिरावट देखी गई है. 

सोने चांदी की भाव

रिपोर्ट्स के मुताबिक MCX पर सोने का भाव 1,32,294 रुपये/10 ग्राम के ऑल टाइम हाई से 11,779 रुपये गिर कर 1,20,515 रुपये/10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया है, जो कि करीब 8.90 फीसदी की गिरावट है. इसके अलावा (MCX) पर चांदी 1,70,415 रुपये/किलो के ऑल टाइम हाई भाव से 26,596 रुपये गिर कर 1,43,819 रुपये के भाव पर पहुंच गया है. Gold-Silver Rate

सिल्‍वर में करीब 15.60 फीसदी की गिरावट देखी गई. बताते चलें कि ग्‍लोबल मार्केट में भी गोल्‍ड-सिलवर के भाव में करीब 8.60 फीसदी और 12.60 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है.  

