Gold-Silver Rate Today: धनतेरस-दिवाली पर बंपर उछाल के बाद अब सोना-चांदी (Gold-Silver Fall) की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, विदेशी बाजारों में नरमी और मुनाफावसूली के चलते सोने और चांदी के दाम में बड़ी गिरावट आई है.

मल्‍टी कमोडिटी एक्‍सचेंज (MCX) के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार की सुबह सोने और चांदी के भाव में ऑल टाइम हाई रेट से करीब 9 से 16 फीसदी की गिरावट देखी गई है.

सोने चांदी की भाव

रिपोर्ट्स के मुताबिक MCX पर सोने का भाव 1,32,294 रुपये/10 ग्राम के ऑल टाइम हाई से 11,779 रुपये गिर कर 1,20,515 रुपये/10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया है, जो कि करीब 8.90 फीसदी की गिरावट है. इसके अलावा (MCX) पर चांदी 1,70,415 रुपये/किलो के ऑल टाइम हाई भाव से 26,596 रुपये गिर कर 1,43,819 रुपये के भाव पर पहुंच गया है.

सिल्‍वर में करीब 15.60 फीसदी की गिरावट देखी गई. बताते चलें कि ग्‍लोबल मार्केट में भी गोल्‍ड-सिलवर के भाव में करीब 8.60 फीसदी और 12.60 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है.

