FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भजन क्लबिंग का बढ़ता ट्रेंड अब केवल मंदिरों तक नहीं रहा, क्लबों में सुनाई दे रही गूंज और बढ़ रहा आध्यात्मिक जुड़ाव

भजन क्लबिंग का बढ़ता ट्रेंड अब केवल मंदिरों तक नहीं रहा, क्लबों में सुनाई दे रही गूंज और बढ़ रहा आध्यात्मिक जुड़ाव

गाजियाबाद एक्सप्रेसवे पर बस और थार की टक्कर ने ली 3 की जान, कई यात्रियों की हालत नाजुक

गाजियाबाद एक्सप्रेसवे पर बस और थार की टक्कर ने ली 3 की जान, कई यात्रियों की हालत नाजुक

Aaj Ka Mausam: लखनऊ से नोएडा तक पारे ने पकड़ी रफ्तार, 40 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान, जानें कब मिलेगी गर्मी से राहत

Aaj Ka Mausam: लखनऊ से नोएडा तक पारे ने पकड़ी रफ्तार, 40 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान, जानें कब मिलेगी गर्मी से राहत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के टॉप 5 होलसेल शूज के मार्केट जूते, जहां मिलते हैं सबसे सस्ते-सुंदर और टिकाऊ जूते, जो ब्रांडेड को देते हैं टक्कर

भारत के टॉप 5 होलसेल शूज के मार्केट जूते, जहां मिलते हैं सबसे सस्ते-सुंदर और टिकाऊ जूते, जो ब्रांडेड को देते हैं टक्कर

14 साल की उम्र में देखा था बिजनेस का सपना, आज बना दी 380 करोड़ की कंपनी

14 साल की उम्र में देखा था बिजनेस का सपना, आज बना दी 380 करोड़ की कंपनी

IPL में अलग-अलग टीमों के लिए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में क्विंटन डिकॉक की हुई एंट्री

IPL में अलग-अलग टीमों के लिए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में क्विंटन डिकॉक की हुई एंट्री

Homeभारत

भारत

गाजियाबाद एक्सप्रेसवे पर बस और थार की टक्कर ने ली 3 की जान, कई यात्रियों की हालत नाजुक

Delhi-Meerut Expressway Accident: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक बस और थार की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. यह घटना गाजियाबाद के विजय नगर थाना क्षेत्र में हुई है. बता दें कि इस भीषण दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Apr 17, 2026, 07:49 AM IST

गाजियाबाद एक्सप्रेसवे पर बस और थार की टक्कर ने ली 3 की जान, कई यात्रियों की हालत नाजुक
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Delhi-Meerut Expressway Accident: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर IPEM इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, एक थार और एक रोडवेज बस के बीच भीषण टक्कर हो गई. यह दुर्घटना गाजियाबाद के विजय नगर थाना क्षेत्र में हुई है. इस दुर्घटना में 3  लोगों की मृत्यु हो गई है. जिला MMG अस्पताल द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक, 3 मृतकों में से एक की पहचान बाबरपुर निवासी नवीन कुमार वर्मा के रूप में हुई है. अन्य दो बॉडी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. इतना ही नहीं, दुर्घटना में अन्य कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया. 

प्रशासन की कार्रवाई

घटना के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ, जिसे पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर सुचारू कराया. आरोपी थार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है. प्रशासन ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंधित वाहनों को न ले जाएं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के टॉप 5 होलसेल शूज के मार्केट जूते, जहां मिलते हैं सबसे सस्ते-सुंदर और टिकाऊ जूते, जो ब्रांडेड को देते हैं टक्कर
भारत के टॉप 5 होलसेल शूज के मार्केट जूते, जहां मिलते हैं सबसे सस्ते-सुंदर और टिकाऊ जूते, जो ब्रांडेड को देते हैं टक्कर
14 साल की उम्र में देखा था बिजनेस का सपना, आज बना दी 380 करोड़ की कंपनी
14 साल की उम्र में देखा था बिजनेस का सपना, आज बना दी 380 करोड़ की कंपनी
IPL में अलग-अलग टीमों के लिए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में क्विंटन डिकॉक की हुई एंट्री
IPL में अलग-अलग टीमों के लिए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में क्विंटन डिकॉक की हुई एंट्री
Business Idea: 50,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बेस्ट बिजनेस, 10 दिन में निकल आएगी लागत, हर महीने होगी लाखों में कमाई
50,000 रुपये में शुरू करें ये 5 बेस्ट बिजनेस, 10 दिन में निकल आएगी लागत, हर महीने होगी लाखों में कमाई
एक IPL मैच के लिए कितनी सैलरी लेती हैं चीयरलीडर्स? जानें कौन सी टीम देती है सबसे ज्यादा पैसा
एक IPL मैच के लिए कितनी सैलरी लेती हैं चीयरलीडर्स? जानें कौन सी टीम देती है सबसे ज्यादा पैसा
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 16 April 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा, ​जानें इस बार के नये नियम
अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा, ​जानें इस बार के नये नियम
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर गलती से भी न खरीदें ये चीजें, सिर पर कर्ज चढ़ने के साथ घर में होगा दरिद्रता का वास
अक्षय तृतीया पर गलती से भी न खरीदें ये चीजें, सिर पर कर्ज चढ़ने के साथ घर में होगा दरिद्रता का वास
Malmas 2026: खरमास खत्म होने के बाद जल्द शुरू होगा मलमास, इस 1 महीने में विशेष रूप से रखें इन 5 बातों का ध्यान
खरमास खत्म होने के बाद जल्द शुरू होगा मलमास, इस 1 महीने में विशेष रूप से रखें इन 5 बातों का ध्यान
Jyotish Shastra: कुंडली में दोष को दूर कर सकते हैं ये रंग, जानें किस रंग का कपड़ा पहनने से कौन सा ग्रह होता है प्रसन्न
कुंडली में दोष को दूर कर सकते हैं ये रंग, जानें किस रंग का कपड़ा पहनने से कौन सा ग्रह होता है प्रसन्न
MORE
Advertisement