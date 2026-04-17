गाजियाबाद एक्सप्रेसवे पर बस और थार की टक्कर ने ली 3 की जान, कई यात्रियों की हालत नाजुक

Delhi-Meerut Expressway Accident: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक बस और थार की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. यह घटना गाजियाबाद के विजय नगर थाना क्षेत्र में हुई है. बता दें कि इस भीषण दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल हैं.

Delhi-Meerut Expressway Accident: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर IPEM इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, एक थार और एक रोडवेज बस के बीच भीषण टक्कर हो गई. यह दुर्घटना गाजियाबाद के विजय नगर थाना क्षेत्र में हुई है. इस दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है. जिला MMG अस्पताल द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक, 3 मृतकों में से एक की पहचान बाबरपुर निवासी नवीन कुमार वर्मा के रूप में हुई है. अन्य दो बॉडी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. इतना ही नहीं, दुर्घटना में अन्य कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया.

प्रशासन की कार्रवाई

घटना के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ, जिसे पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर सुचारू कराया. आरोपी थार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है. प्रशासन ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंधित वाहनों को न ले जाएं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से