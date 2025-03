Ghaziabad To Goa Flight: यदि आप दिल्ली-NCR में नोएडा, मेरठ, बागपत या हापुड़ में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. अब आपको गोवा जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट (Delhi Airport) जाने की जरूरत नहीं है. गाजियाबाद से ही गोवा के लिए सीधी फ्लाइट शुरू हो गई है. गाजियाबाद-गोवा के बीच पहली फ्लाइट ने शनिवार को हिंडन एयरपोर्ट (Hindon Airport) से उड़ान भरी है. केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजारापु ने इस फ्लाइट को हिंडन एयरपोर्ट के सिविल टर्मिनल से हरी झंडी दिखाकर टेक ऑफ कराया है. मंत्री ने शनिवार को हिंडन एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए भी पहली सीधी फ्लाइट को रवाना किया है. रविवार से बेंगलुरु के लिए भी यहां से फ्लाइट शुरू हो जाएगी.

अयोध्या-बनारस के लिए भी जल्द शुरू होगी सेवा

केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने शनिवार को यह भी घोषणा की कि जल्द ही हिंडन एयरपोर्ट से अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी के लिए भी सीधी फ्लाइट शुरू कराई जाएगी. इससे इन तीनों शहरों में जाने वाले तीर्थयात्रियों को कुछ घंटों के अंदर वहां पहुंचने की सुविधा मिलेगी और लोग एक दिन की छुट्टी में भी इन तीर्थों पर घूमकर वापस आ पाएंगे. मंत्री ने यह भी बताया कि हिंडन एयरपोर्ट से 22 मार्च को जम्मू और चेन्नई के लिए भी फ्लाइट शुरू हो जाएगी. साथ ही उस दिन से बेंगलुरु के लिए भी दिन में फ्लाइट एक से बढ़ाकर दो कर दी जाएंगी. उन्होंने यह भी कहा कि अभी हिंडन से छोटे विमान उड़ान भर रहे हैं, लेकिन जल्द ही यहां से 180 सीटर विमान भी टेक ऑफ करेंगे. अप्रैल में जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत होते ही पश्चिमी यूपी के सभी शहरों को कहीं जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.

गोवा की पहली फ्लाइट में गए सांसद और विधायक

हिंडन एयरपोर्ट के सिविल टर्मिनल से शनिवार को गोवा के लिए पहली फ्लाइट ने टेक ऑफ किया. इस फ्लाइट में 70 पैसेंजर गोवा गए, जिनमें आम लोगों के अलावा गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग और विधायक अजीत पाल त्यागी व विधायक संजीव शर्मा भी शामिल रहे. एयरपोर्ट प्राधिकरण के निदेशक उमेश यादव ने बताया कि पहली बार यहां से व्यावसायिक विमान उड़ान भरेगा, जिसे लेकर सुरक्षाकर्मियों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है.

