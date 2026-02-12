Ghaziabad में तीन बहनों के Suicide मामले में 'तुरुप का इक्का' बनेगा 'मोबाइल', जानें कैसे खुल सकते हैं कई अहम राज?

गाजियाबाद में तीन बहनों की आत्महत्या मामले में घटना से लगभग 15 दिन पहले बच्चियों का मोबाइल फ़ोन उनके पिता ने बेच दिया था जिसके एवज में उन्हें 15 हजार रुपये मिले थे. पुलिस ने पिता द्वारा बेचे गए मोबाइल को राष्ट्रीय राजधनी दिल्ली के ही शालीमार गार्डन इलाके से बरामद किया है.

कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की चमक-दमक और युवाओं में इसका अडिक्शन आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है. लेकिन जो बात हमें नहीं पता है वो है इसके पीछे की स्याह हकीकत वर्तमान में कोरियन स्टार्स पर प्रेशर किस हद तक है? इसका अंदाजा उन आत्महत्याओं से लगाया जा सकता है जो हाल फ़िलहाल में काम उम्र के कोरियन स्टार्स ने की है. ये तो कोरियन इंडस्ट्री के वो स्टार्स हैं, जो प्रेशर को झेल नहीं पाए और जान दे दी. इनके फैंस भी कम नहीं हैं. फैंस की हालत कैसी है उसे बीते दिनों गाजियाबाद में हुई एक घटना से समझ सकते हैं.

4 फरवरी 2026. एक नार्मल सा दिन. मगर इसी दिन, यूपी के गाजियाबाद के एक अपार्टमेंट में जो हुआ, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. 16 साल की निशिका, 14 साल की प्राची और 12 साल की पाखी ने अपने अपार्टमेंट की नौवीं मंजिल से छलांग लगाई और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. इस बीच मामले की जांच करने पहुंची पुलिस के हाथ एक डायरी लगी. जब उसे पढ़ा गया, तो हर उस शख्स के होश फाख्ता हो गए, जिन्होंने इस डायरी में लिखी बातों को अपने कानों से सुना.डायरी से मालूम हुआ कि तीनों बच्चियां एक कोरियन गेम की गिरफ्त में थीं और उसी गेम के एक टास्क को पूरा करने के एवज में उन्होंने मौत का रास्ता चुना.

घटना के 8 दिन बाद एक बार फिर यह मामला सुर्ख़ियों में है. चर्चाओं का बाजार गर्म है. कहा जा रहा है कि अब जो जानकारी पुलिस के हाथ लगी उसके बाद शायद इस पूरे मामले की जांच नए सिरे से हो.

मामले में एक निर्णायक मोड़ उस सूचना के बाद आया जिसमें पुलिस को यह पता चला कि घटना से लगभग 15 दिन पहले बच्चियों का मोबाइल फ़ोन उनके पिता ने बेच दिया था जिसके एवज में उन्हें 15 हजार रुपये मिले थे. पुलिस ने पिता द्वारा बेचे गए मोबाइल को राष्ट्रीय राजधनी दिल्ली के ही शालीमार गार्डन इलाके से बरामद किया है.

बरामद मोबाइल की हो रही है फॉरेंसिक जांच

चूंकि इस पूरे प्रकरण में दिल्ली के शालीमार गार्डन इलाके से बरामद मोबाइल को एक अहम कड़ी के रूप में देखा जा रहा है. पुलिस का मानना है कि जांच के ऐसे कई सिरे हैं, जो इस मोबाइल में दफ़्न हैं. इसलिए पुलिस द्वारा इस बरामद मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है.

मोबाइल मिलने से उत्साहित है पुलिस

पुलिस बरामद हुए मोबाइल को घटना के खुलासे के लिए एक अहम कड़ी मान रही है इसलिए डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल ने कहा है कि घटना के खुलासे के लिए मोबाइल का डेटा रिकवर करना बेहद जरूरी है. डेटा ये स्पष्ट कर देगा कि इस आत्महत्या में किसी कोरियन ऑनलाइन गेम का संबंध है या नहीं.

क्या परिवार भी है आत्महत्या की वजह?

पुलिस ने अब तक इस मामले की जितनी भी जांच की. उसमें जो सबसे बड़ी चीज निकल कर आई, वो थी आत्महत्या का रास्ता अपनाने वाली बच्चियों के पिता द्वारा की गई अलग अलग तीन शादियां. जी हां सही सुना आपने. मामले की जांच में ये सामने आया है कि आत्महत्या करने वाली बच्चियों के पिता ने तीन शादियां की थीं.

बताया जा रहा है कि पिता की पहली शादी 2008 में हुई थी लेकिन पहली पत्नी से बच्चे न होने पर उन्होंने 2013 में अपनी साली से दूसरी शादी कर ली. पहली पत्नी से एक बेटा और एक बेटी हुई, जबकि दूसरी से दो बेटियां. आत्महत्या करने वाली तीनों बहनों में पहली पत्नी से 16 साल की बड़ी बेटी और दूसरी पत्नी से 12 व 14 साल की दो बेटियां शामिल थीं.

तीसरी शादी एक युवती से हुई, जो दूसरे धर्म की थी और प्रेग्नेंट होने के बाद धर्म परिवर्तन कराकर कोर्ट मैरिज की गई. पुलिस अब यह पता लगा रही है कि तीन शादियां कैसे रजिस्टर्ड हुईं? वहीं पुलिस द्वारा पिता का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है.

इन तमाम बातों के अलावा मामले में डायरी भी खूब सुर्खियां बटोर रही है. डायरी में इस बात का जिक्र है कि बच्चियों और पिता के संबंध किसी भी हाल में अच्छे नहीं थे.

मौत का कोरियन फैक्टर

पिता बच्चियों के कोरियन प्रेम से नाखुश था और भविष्य के लिए वो बच्चियों पर अपनी पसंद थोप रहा था. डायरी में लिखा था कि माता-पिता उनकी रुचियों को खत्म करना चाहते थे. यहां तक कि शादी को लेकर भी मतभेद था.

डायरी यह भी बताती है कि माता पिता चाहते थे कि बच्चियां भारत में शादी करें जबकि लड़कियों का ये कहना था कि उनका जीवन साथी हर हाल में कोरियन ही होना चाहिए. डायरी ये साफ़ संकेत देती है कि बच्चियों और घरवालों के रिश्ते कहीं से भी सुगम नहीं थे और लंबे वक़्त से वो तनाव में थीं.

मोबाइल छीने जाने से अवसाद में थीं लड़कियां

जांच में यह भी बाहर आया है कि लड़कियों ने हर समय कोरियन की रट लगा रखी थी और उसके अलावा उन्हें और कुछ समझ में नहीं आता था. इसलिए पिता द्वारा उनके मोबाइल फ़ोन को छीना गया था. लड़कियों ने इस बात को दिल पर ले लिया था और वो गहरे अवसाद में थीं.

माना जा रहा है कि पिता द्वारा की गई इस हरकत ने लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया और उन्होंने मौत का रास्ता चुना. लड़कियों की मौत जांच के घेरों में है इसलिए कह यही जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी मामले की परत दर परत खुलेगी.

लड़कियों की मानसिक स्थिति बयां करती ही डायरी

ध्यान रहे गाजियाबाद के एक अपार्टमेंट में हुई इस घटना में डायरी को एक अहम सुराग माना जा रहा है. यदि डायरी का अवलोकन किया जाए तो उसमें लिखे 9 पन्नों में ऐसा बहुत कुछ है जो स्वतः इस बात की पुष्टि कर देता ही कि मामला सिर्फ कोरियन गेम तक सीमित नहीं था.

बता दें कि जांच के दौरान पुलिस के हाथ जो डायरी लगी है यदि उसे देखा जाए तो मिलता है लड़कियों को कोरिया से बेपनाह मुहब्बत थी. चाहे लोग हों या फिर खानपान पहनावे से लेकर संस्कृति तक वो हर उस चीज पर जान लुटाती थीं जो कोरियन कल्चर बताती थी. मामले में कोरियन फैक्टर कितना प्रबल है पुलिस इसकी भी जांच कर है.

बहरहाल, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है. गाजियाबाद में तीन बहनों की आत्महत्या में वो मोबाइल जिसे पुलिस ने दिल्ली के शालीमार गार्डन से बरामद किया है, एक अहम क्लू है. पुलिस इसकी फॉरेंसिक जांच कर रही है. रिपोर्ट का इंतजार है. रिपोर्ट ही बता पाएगी कि अगर एक ही परिवार की तीन लड़कियों ने यह कदम उठाया तो उसकी असली वजह क्या थी.

बाकी इस केस के तहत माना यही जा रहा है कि अभी ऐसा बहुत कुछ सामने आने वाला है जो होश उड़ाकर रख देगा.