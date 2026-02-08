FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

गाज़ियाबाद सुसाइड केस: तीन बेटियों से पहले पिता की लिव-इन पार्टनर ने भी ले ली थी खुद की जान, क्या था 2015 का केस

गाज़ियाबाद सुसाइड केस में पुलिस के हाथ अब एक नई जानकारी लगी है. जिन तीन बहनों ने सुसाइड किया उनके पिता चेतन कुमार का नाम 11 साल पहले के एक और सुसाइड केस से जुड़ चुका है. तब चेतन कुमार की लिव-इन पार्टनर ने सुसाइड कर लिया था.

Kusum Lata

Updated : Feb 08, 2026, 11:49 AM IST

गाज़ियाबाद सुसाइड केस: तीन बेटियों से पहले पिता की लिव-इन पार्टनर ने भी ले ली थी खुद की जान, क्या था 2015 का केस

Ghaziabad teen suicide

गाज़ियाबाद सुसाइड केस में अब एक नया मोड़ आ गया है. जिन तीन बहनों ने सुसाइड किया था उनके पिता का नाम 11 साल पहले के एक सुसाइड केस से जुड़ चुका है. पुलिस ने बताया कि लड़कियों के पिता चेतन कुमार की लिव-इन पार्टनर की साल 2015 में सुसाइड से मौत हुई थी. पुलिस अब तीन लड़कियों के सुसाइड केस के मामले में उनके पिता चेतन कुमार का बैकग्राउंड की भी जांच कर रही है.

गाज़ियाबाद के ट्रांस हिंडन इलाके के डीसीपी निमिश पाटिल ने PTI को बताया कि साल 2015 में चेतन कुमार साहिबाबाद थाना इलाके के राजेंद्र नगर में अपनी लिव-इन पार्टनर के साथ रहता था. लिव-इन पार्टनर ने मकान के छत से कूदकर सुसाइड कर लिया था. उन्होंने बताया, 'उस मौत को शुरुआत में संदिग्ध माना गया था, हालांकि जांच के बाद उसे सुसाइड माना गया.' उन्होंने कहा कि फिलहाल पुलिस के पास इस बात कोई सबूत नहीं है कि बेटियों के सुसाइड को 2015 के मामले से लिंक किया जा सके.

तीन पत्नियां और पांच बच्चे

PTI के मुताबिक, चेतन कुमार की तीन शादियां हुई हैं. पत्नियों के नाम सुजाता, हिना और टीना हैं. तीनों सगी बहनें हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो पहली दो पत्नियों से चेतन कुमार के पांच बच्चे थे. तीन बेटियां और दो बेटे. तीन बेटियों निशिका (16), प्राची (14) और पाखी (12) ने 3 और 4 फरवरी की दरमियानी रात को सुसाइड कर लिया था. तीनों बेटियों ने एक डायरी छोड़ी है, जिसमें कोरियन कल्चर के प्रति उनके ऑब्सेशन की बानगी लिखी थी. ये भी लिखा था कि वो कोरियन से जितना प्यार करती हैं उतना अपने परिवार से भी नहीं करतीं.

फोन छीने जाने से परेशान थीं लड़कियां

बता दें कि तीनों लड़कियां कोरियन कल्चर से प्रभावित थीं. उन्हें कोरियन गेम्स की लत लग गई थी. घटना से करीब तीन महीने पहले निशिका के लिए और 15 दिन पहले प्राची के लिए पिता ने फोन खरीदा था. तीनों लड़कियां फोन से एक पल के लिए भी दूर नहीं होती थीं. पिता ने उनका फोन छीनकर बेच दिया था ताकि उनकी लत छुड़ाई जा सके. घटना वाली रात उन्होंने अपनी मां का फोन चैट करने के लिए लिया था, लेकिन उस मोबाइल में कोरियाई ऐप नहीं चल रहा था. पाटिल ने PTI को बताया कि सुसाइड नोट की लिखावट और संदेशों सहित उंगलियों के निशान फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं. इसके साथ ही IMEI नंबरों की मदद से लड़कियों के फोन को ट्रेस किया जा रहा है ताकि जांच के लिए उनके फोन का डेटा निकाला जा सके.

पिता से ज्यादा अटैच्ड थीं तीनों बहनें

पुलिस के मुताबिक, तीनों बेटियों को अपनी मांओं से ज्यादा लगाव अपने पिता से था. यही कारण है कि तीनों ने अपने सुसाइड नोट में पिता को संबोधित किया था. उन्होंने नोट में अपनी मांओं का जिक्र भी नहीं किया था. 

(PTI-भाषा इनपुट के साथ)

