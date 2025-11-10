हाड़ कंपा देने वाली ठंड के लिए हो जाइए तैयार, मौसम विभाग ने इन 4 राज्यों में शीतलहर की चेतावनी दी

IMD Weather Forecast: आने वाले दिनों में इन चार राज्यों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है. इसका मतलब है कि ठंड बढ़ रही है और तापमान में और गिरावट आएगी.

IMD Weather Forecast: देशभर में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है, न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है. इस बीच, मौसम विभाग ने रविवार को घोषणा की थी कि 10 नवंबर को पूर्वी राजस्थान और 10 से 11 नवंबर तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में शीतलहर चलेगी. इस प्रकार, आने वाले दिनों में चार राज्यों के लिए शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है.

इसके अलावा, अगले चार से पाँच दिनों के दौरान दक्षिण हरियाणा, उत्तर-पश्चिम भारत और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के कुछ मैदानी इलाकों में रात का तापमान सामान्य से लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा. तमिलनाडु में 10, 12 और 13 नवंबर को और केरल तथा माहे के कुछ इलाकों में 9 से लेकर 10 और 11 नवंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, 10, 12 और 13 नवंबर को तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में और 10 नवंबर को केरल और माहे में बारिश होने की संभावना है. 10 और 13 नवंबर को तमिलनाडु में और 10 नवंबर को केरल और माहे में बिजली गिरने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है.

तापमान सामान्य से चार से सात डिग्री कम रहेगा

ठंड के संबंध में, 10 नवंबर को पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में और 10 से 11 नवंबर के बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में शीतलहर चलेगी. अगले चार से पांच दिनों में, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर पश्चिम झारखंड और दक्षिण हरियाणा के कुछ हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से चार से सात डिग्री कम और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और उत्तर मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी भागों में लगभग दो से चार डिग्री सेल्सियस कम रहेगा.

अगले दो-तीन दिनों में पूर्वोत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी.

