Gangajali Fund: कहानी उस फंड की, जिसमें कितना पैसा है कोई नहीं जानता, सरकार की है बड़ी तैयारी

Gangajali Fund: इतिहास देखें तो राजा-राजवाड़ों के ज़माने में ग्वालियर घराने में यह अनूठी आर्थिक व्यवस्था थी, जिस पर भारत सरकार विचार कर रही है. यह विचार हाल ही के ईरान - इजराइल - अमेरिका युद्ध से पैदा हुए हालात के कारण है, लेकिन इसकी क्रेडिट दी जानी चाहिए सिंधिया राज घराने को.

Gangajali Fund: इतिहास के पन्नों में यह बात दर्ज है कि सन 1810 में जब सिंधिया राजवंश ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर शिफ्ट की और आठवीं सदी में तोमर वंश के बनाये किले को आवास बनाया उसके बाद अपने राज्य के लिए 'गंगाजली' फंड कायम किया. सब कुछ शानदार चल रहा था, सम्पन्नता और खुशहाली थी इसके बावजूद महाराजा तत्कालीन सिंधिया दौलतराव सिंधिया के राज में व्यवस्था की गई कि हर साल के बजट में कुछ निश्चित धनराशि एक फंड में जमा की जाएगी. इस फंड को सुरक्षित रखा जाएगा और इस फंड का उपयोग केवल आर्थिक इमरजेंसी के हालात आने पर ही किया जायेगा. इसे 'गंगाजली' फंड नाम दिया गया. 'गंगाजली' नाम इसलिए दिया गया था कि इस फंड के संग्रह का मतलब गंगा के जल की तरह पवित्र रहे. धन शुद्ध और संरक्षित है, जिसे केवल आपात स्थिति में ही इस्तेमाल किया जाना था.

डेढ़ सौ साल तक बढ़ता रहा खजाना

संयोग ही रहा कि सिंधिया राजघराने में कोई इमरजेंसी नहीं आई. डेढ़ सौ साल तक फंड बढ़ता ही चला गया. उस दौर में फंड में नकद तो जमा नहीं किया गया लेकिन उस धन राशि को सोने-चांदी,हीरे-जवाहरात के रूप में रखा गया. कहते हैं की इसे ग्वालियर के ऐतिहासिक किले के तहखानों में छुपकर रखा गया था. कहा जाता है कि बढ़ते बढ़ते यह फंड इतना विशाल हो गया था कि उसका केवल एक अंश ही मिल पाया है. किले के तहखानों में अभी भी उसका एक बड़ा भाग सुरक्षित बचा है क्योंकि इसकी गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा गया था. इस गुप्त खजाने को हासिल करने के लिए एक गुप्त कोड या बीजक की आवश्यकता होती थी, जो केवल उत्तराधिकारी को पता होता था. खजाने से ज्यादा यह एक इन्वेस्टमेंट था.

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1857 के गदर के दौरान महाराज जयाजीराव सिंधिया को यह चिंता हुई कि किले को सैनिक छावनी के रूप में उपयोग कर रहे अंग्रेज कहीं खज़ाने को कब्जे में न ले लें. लेकिन 1886 में ग्वालियर का किला जब दोबारा सिंधिया प्रशासन को दे दिया गया. तब तक जयाजीराव बीमार रहने लगे थे. वे अपने वारिस माधव राव सिंधिया (द्वितीय) को इसका रहस्य बता पाते, इससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई.

आज़ादी के बाद भी बना रहा ‘गंगाजली’ फंड

भारत आज़ाद हो गया. राजा-राजवाड़ों की व्यवस्था खत्म हो गई, लेकिन वह गंगाजली फंड सुरक्षित रहा. मध्यप्रदेश की सरकार को इस फंड की भनक थी, सरकार इस पर कब्ज़ा चाहती थी. तत्कालीन सिंधिया खानदान की 'राजमाता' विजयाराजे सिंधिया ने इसका विरोध किया. किस्से हैं कि उन्होंने 36 विधायकों को साथ लेकर संयुक्त विधायक दल (संविद) बनाया और सरकार गिरा दी. खुद मुख्यमंत्री नहीं बनीं, लेकिन नियंत्रण पूरा रहा. शायद इसी 'गंगाजली' फंड से प्रेरणा लेकर अब भारत सरकार एक फंड कायम करने की सोच रही है. प्रस्ताव तैयार है.

‘गंगाजली’ से प्रेरित नया सरकारी फंड

सरकार द्वारा प्रस्तावित फंड का नाम 'इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन फंड' प्रस्तावित है. इसका मुख्य उद्देश्य बजट की स्थिरता बनाए रखना है. फंड मुख्य रूप से तीन बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए होगा, युद्ध या किसी भी अन्य कारण से मंदी होने पर जब टैक्स कलेक्शन कम हो जाता है, तो सरकारी योजनाओं को चालू रखने के लिए यहां से पैसा लिया जा सकेगा. तेल या गैस की कीमतों में अचानक गिरावट आने पर यह फंड बजट के घाटे को भर सकेगा.

संकट के समय बनेगा आर्थिक सहारा

आकस्मिक संकट आने पर जैसी कोविड युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं के समय यह फंड ऋण लेने की निर्भरता को कम करेगा. मंदी के समय पैसा बाजार में डालकर मांग (Demand) पैदा की जा सकती है. संकट में सरकार को बाहर से महंगा कर्ज नहीं पड़ेगा. ऐसे फंड होने से अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों का भरोसा भी बढ़ेगा.

1 लाख करोड़ रुपये का प्रस्तावित फंड

प्रस्ताव के अनुसार यह फंड 1 लाख करोड़ रुपये का होगा, जो सरकार को अप्रत्याशित वैश्विक संकटों में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा. इसमें लगभग 57,000 करोड़ रुपये नए नकद अनुमोदन से आएंगे, और 43,000 करोड़ रुपये मौजूदा बचतों से. यह फंड फिस्कल बफर यानी आर्थिक कुशन के रूप में भी काम करेगा, ताकि संकट के समय सब्सिडी या अन्य खर्च बढ़ाने पर फिस्कल डेफिसिट (राजकोषीय घाटा) पर असर न पड़े.

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