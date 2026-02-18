FacebookTwitterYoutubeInstagram
रोबोडॉग कंट्रोवर्सी पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने मांगी माफ़ी, क्यों हुआ ऐसा? बताई वजह 

गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कहा कि प्रोफेसर नेहा सिंह ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान गलती से चीन में बने रोबोटिक कुत्ते 'ओरियन' को अपना बता दिया. यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया कि ये सब उन्होंने कैमरे पर आने के लिए किया.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Feb 18, 2026, 10:45 PM IST

रोबोडॉग कंट्रोवर्सी पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने मांगी माफ़ी, क्यों हुआ ऐसा? बताई वजह 
तमाम तरह की फजीहत झेलने के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियल बयान जारी किया है. यह बयान प्रोफेसर नेहा सिंह की वजह से हुए विवाद के बाद आया है. ध्यान रहे कि नेहा ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान गलती से चीन में बने रोबोटिक कुत्ते को इन-हाउस इनोवेशन बता दिया था. यूनिवर्सिटी के मुताबिक, सिंह को प्रोडक्ट के टेक्निकल ओरिजिन के बारे में पता नहीं था और 'कैमरे पर आने के जोश में' उन्होंने गलत जानकारी दी. यूनिवर्सिटी ने अपने बयान में यह भी कहा कि सिंह को प्रेस से बात करने का भी अधिकार नहीं था.

यूनिवर्सिटी ने कहा कि 'इस इनोवेशन को गलत तरीके से दिखाने का कोई इंस्टीट्यूशनल इरादा नहीं था.' अपने बयान  में यूनिवर्सिटी की तरफ से यह भी कहा गया कि वह एकेडमिक ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी और अपने काम को ज़िम्मेदारी से दिखाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है.' आगे कहा कि उसने 'ऑर्गनाइज़र की भावना को समझते हुए' जगह खाली कर दी है.

क्या रहा रोबोडॉग विवाद का विवरण

भारत मंडपम में यह विवाद तब शुरू हुआ जब सिंह का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह चार पैरों वाला रोबोटिक कुत्ता दिखा रही थीं। फुटेज में, उन्होंने साफ तौर पर रोबोट को 'ओरियन' बताया और कहा कि इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' ने बनाया है.

उन्होंने रोबोट को संस्था के 350 करोड़ रुपये के बड़े निवेश से भी जोड़ा और इसे मुश्किल इलाकों के लिए डिज़ाइन किया गया एक एडवांस्ड सर्विलांस टूल बताया.

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूज़र्स ने बताया कि रोबोट असल में एक Unitree Go2 था, जिसे चीन की Unitree Robotics ने बनाया था और दुनिया भर में रिसर्च और एजुकेशन में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है. यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन और ऑफलाइन कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा.

विवाद के बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी को AI इम्पैक्ट समिट में अपना स्टॉल खाली करने के लिए कहा गया है. इसके बाद, IT सेक्रेटरी एस कृष्णन ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कोई एग्ज़िबिटर ऐसी चीज़ें दिखाए जो उनकी अपनी न हों. उन्होंने कहा, 'हम नहीं चाहते कि ऐसी एग्ज़िबिट जारी रहें.'

मामले पर प्रकाश डालते हुए कृष्णन ने यह भी कहा कि, 'अगर आप गुमराह करते हैं... तो हम कोई विवाद नहीं चाहते (और) इसलिए हम कोई विवादित एजेंसी नहीं चाहते... जिसके बारे में लोग मानते हैं कि वह कुछ ऐसा दिखा रही है जो उनका नहीं है.'

रोबोडॉग विवाद पर क्या रहा नेहा सिंह का पक्ष 

विवाद के बारे में बात करते हुए सिंह ने PTI से कहा, 'विवाद इसलिए हुआ क्योंकि शायद बातें साफ़ तौर पर नहीं बताई गईं और इरादा ठीक से समझा नहीं गया.'

'रोबोट डॉग के बारे में, हम यह दावा नहीं कर सकते कि इसे हमने बनाया है. मैंने सभी को बताया है कि हमने इसे अपने स्टूडेंट्स को इसलिए इंस्पायर किया ताकि वे खुद कुछ बेहतर बना सकें. हमारी यूनिवर्सिटी AI के फील्ड में कटिंग-एज टेक्नोलॉजी देकर फ्यूचर लीडर्स बनाने में मदद करती है, और यह ऐसा करना जारी रखेगी.'

सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी को एक्सपो एरिया खाली करने के लिए कहने की खबरों पर उन्होंने कहा, 'मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. मुझे बस इतना पता है कि आज हम सब यहां मौजूद हैं.'

