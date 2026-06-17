G7 Summit में PM मोदी ने ट्रंप को नहीं लगाया गले, अमेरिका के सामने भारत का कड़ा रुख, जानिए फ्रांस में क्या हुआ?

G7 Summit 2026: फ्रांस के एवियन-लेस-बैंस शहर में 52वां G-7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है. फ़्रांसिसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के विशेष आमंत्रण पर PM मोदी भी इस सम्मलेन में शामिल हुए, सम्मेलन में PM मोदी और ट्रंप 16 महीने बाद आमने-सामने आए, दोनों नेताओं ने हाथ तो मिलाया पर गले नहीं मिले...

G7 Summit 2026: फ्रांस के एवियन-लेस-बैंस (Évian-les-Bains) शहर में 52वां G-7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहां फ़्रांसिसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के विशेष आमंत्रण पर पीएम मोदी भी इस शिखर सम्मलेन में शामिल हुए हैं. दुनिया के सात सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, इटली और कनाडा के नेता यहां वैश्विक सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था और मौजूदा अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों पर मंथन कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है. G7 शिखर सम्मेलन में PM मोदी और ट्रंप की 16 महीने बाद आमने-सामने मुलाकात हुई.

दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ तो मिलाया, लेकिन गले नहीं मिले. इस संक्षिप्त मुलाकात में थोड़ी देर बातचीत हुई. लेकिन, इस बार PM मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मशहूर गले मिलने वाला अंदाज नहीं दिखा, दोनों नेता समिट की कार्यवाही के दौरान एक-दूसरे के बगल में बैठे थे. (खबर अपडेट की जा रही है)