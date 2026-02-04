क्यों हुआ बारामती विमान हादसा, कैसे हुई अजित पवार की मौत, Video से यूट्यूबर ने शुरू की नई बहस...

पूर्व पायलट और यूट्यूबर गौरव तनेजा ने कहा कि बारामती विमान हादसा खराब विजिबिलिटी, नेविगेशनल एड्स की कमी और पायलट के जोखिम भरे फैसलों की वजह से हुआ. उन्होंने बताया कि एयरफील्ड अनकंट्रोल्ड है और विजिबिलिटी विजुअल लैंडिंग के लिए कानूनी न्यूनतम सीमा से कम थी.

पूर्व कमर्शियल पायलट और यूट्यूबर गौरव तनेजा ने अपने लेटेस्ट वीडियो में बारामती प्लेन क्रैश और उस विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजित पवार की मौत पर एक ऐसा खुलासा किया है जिसने एक नई बहस को पंख दे दिए हैं. बता दें कि गौरव ने बारामती विमान हादसे का विस्तार से एनालिसिस किया है. गौरव ने छोटे भारतीय एयरफील्ड पर मौसम की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों और पायलट के फैसले लेने के बारे में गंभीर चिंताएं जताईं.

अपने वीडियो में, तनेजा ने बताया कि बारामती एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है, जिसका मतलब है कि वहां कोई ऑफिशियल कंट्रोल टावर या रडार कवरेज नहीं है.

तनेजा के अनुसार एक लोकल फ्लाइंग स्कूल छोटे विमानों को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक अनऑफिशियल टावर चलाता था, लेकिन इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मेंटेन नहीं किया जाता था जिस कारण इसमें फॉर्मल अथॉरिटी की कमी थी.

क्रैश में शामिल Learjet 45 मुंबई से नॉर्मली उड़ा और उसे पुणे एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सौंप दिया गया. हालांकि, जैसे ही विमान बारामती की ओर नीचे उतरा, वह रडार कवरेज से बाहर हो गया, जिससे पायलट पूरी तरह से विजुअल संकेतों पर निर्भर हो गए.

तनेजा द्वारा बताए गए ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार, उस समय बारामती में विजिबिलिटी 3,000 मीटर थी. चूंकि एयरफील्ड में नेविगेशनल एड्स और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नहीं हैं, इसलिए नियमों के अनुसार विजुअल लैंडिंग के लिए कम से कम 5,000 मीटर की विजिबिलिटी होनी चाहिए.

मामले पर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते हुए तनेजा ने कहा कि, 'उन स्थितियों में लैंडिंग की कोशिश करना गैरकानूनी था. 'विमान ने पहली बार लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन रनवे न दिखने पर इसे रोक दिया गया. इसके बाद यह दूसरी बार विज़ुअल अप्रोच के लिए लौटा.

तनेजा ने बताया कि विज़ुअल अप्रोच के दौरान, पायलट सही ऊंचाई या अलाइनमेंट सुनिश्चित करने के लिए इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस के बिना, पूरी तरह से अपनी आंखों पर निर्भर रहते हैं. दूसरी कोशिश में, विमान शायद रनवे से मिसअलाइन हो गया था.

कम स्पीड पर, लैंडिंग गियर और फ्लैप खुले होने पर, विमान स्टॉल स्पीड के करीब ऑपरेट करते हैं.

तनेजा के मुताबिक ऐसे स्टेज पर एक तेज़ बैंकिंग टर्न स्टॉल स्पीड को काफी बढ़ा देता है, जिससे सेफ्टी मार्जिन कम हो जाता है. उनका मानना ​​है कि विमान ज़मीन के करीब स्टॉल हो गया, जिससे रिकवरी करना नामुमकिन हो गया.

सबसे ज़रूरी बात इस घटना में भी कोई मेडे कॉल जारी नहीं किया गया, जिससे पता चलता है कि कोई मैकेनिकल खराबी नहीं थी. तनेजा ने इस दुर्घटना का कारण खराब विज़िबिलिटी, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, VIP यात्रियों के कारण लैंडिंग का दबाव, सूरज की रोशनी की चकाचौंध और पायलट के अनुभव से आने वाले ओवरकॉन्फिडेंस को बताया.

उन्होंने भारत के छोटे एयरपोर्ट्स के बारे में भी बड़ी चिंताएं जताईं, और कहा कि कई एयरपोर्ट्स पर मौसम की जानकारी देने वाले सही उपकरण नहीं हैं और वे मोटे-मोटे अंदाज़ों पर निर्भर रहते हैं.

उन्होंने कहा, 'बड़े एयरपोर्ट सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं. छोटे एयरफील्ड ज़्यादातर अंदाज़े पर काम करते हैं.'

तनेजा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आखिरी नतीजे आधिकारिक जांच के बाद ही आने चाहिए, लेकिन चेतावनी दी कि यह घटना क्षेत्रीय एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में सिस्टम से जुड़े जोखिमों को उजागर करती है.