कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, लगने वाला है महंगाई का झटका! साबुन, डिटर्जेंट, बिस्कुट तक की बढ़ेगी कीमत

कच्चे तेल (Crude Oil) की बढ़ती कीमतों, पैकेजिंग खर्च और ईंधन महंगा होने की वजह से आने वाले समय में रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें भी महंगी हो सकती हैं. देश की बड़ी FMCG कंपनियां यानी साबुन, बिस्किट, पैकेज्ड फूड, डिटर्जेंट और ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियां कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं.

FMCG Companies Price Hike- India Inflation: मिडिल ईस्ट (Middle East) में चल रहे तनाव और युद्ध की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, इसका असर भारत पर भी पड़ा है. रविवार, 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और वैश्विक संकट को देखते हुए देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए ईंधन और आयातित चीजों की खपत कम करना जरूरी है. PM मोदी ने अगले एक साल तक सोना न खरीदने, पेट्रोल-डीजल बचाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने, वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को दोबारा से शुरू करने, गैर-जरूरी चीजों की खरीदारी और विदेश यात्राओं से बचने की अपील की.

वहीं दूसरी ओर कच्चे तेल (Crude Oil) की बढ़ती कीमतों, पैकेजिंग खर्च और ईंधन महंगा होने की वजह से आने वाले समय में रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें भी महंगी हो सकती हैं. देश की बड़ी FMCG कंपनियां यानी साबुन, बिस्किट, पैकेज्ड फूड, डिटर्जेंट और ड्रिंक्स बनाने वाली बड़ी कंपनियां भी कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं.

रोजमर्रा की चीजें होंगी महंगी!

PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले दिनों में साबुन, डिटर्जेंट, बिस्किट, पैकेज्ड फूड और ड्रिंक्स जैसी रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं. क्योंकि बड़ी FMCG कंपनियां कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, पैकेजिंग खर्च और ईंधन लागत बढ़ने की वजह से अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, कई कंपनियां हाल ही में 3 से 5 फीसदी तक कीमतें बढ़ा भी चुकी हैं. इसके पीछे की वजह कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ना, रुपये की कमजोरी और वैश्विक तनाव के कारण सप्लाई चेन प्रभावित होने से लागत का बढ़ना है.

यह भी पढ़ें: भारत में 60 फीसदी से ज्यादा विदेश से आता है खाने का तेल! अगर न करें इनका इस्तेमाल तो ऑप्शन क्या है?

इसका असर खाने-पीने की चीजों, पर्सनल केयर, बेवरेज और अन्य घरेलू सामान बनाने वाली इस सेक्टर के कई कंपनियों पर पड़ रहा है. इसलिए कंपनियां बिक्री बनाए रखने के लिए या तो कीमतें बढ़ा रही हैं या फिर ₹5, ₹10 और ₹15 वाले छोटे पैकेट का वजन कम कर रही हैं.

कंपनियों ने क्या कहा?

डाबर इंडिया के CEO मोहित मल्होत्रा ने हाल ही में कहा कि कंपनी इस साल करीब 10% महंगाई का सामना कर रही है और असर कम करने के लिए 4% तक कीमतें बढ़ाई गई हैं. ब्रिटानिया ने भी संकेत दिए हैं कि बिस्किट और बेकरी प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं. ईंधन और पैकेजिंग लागत बढ़ी है. इसलिए कंपनी कीमत बढ़ाने के साथ पैक का वजन कम करने पर भी विचार कर रही है.HUL (हिंदुस्तान यूनिलीवर) के मुताबिक, कच्चे माल की लागत 8-10% तक बढ़ चुकी है, इसलिए कंपनी ने अब तक अलग-अलग प्रोडक्ट्स पर 2-5% तक दाम बढ़ाए हैं और जरूरत पड़ने पर आगे भी कीमतें बढ़ सकती हैं.

इसके अलावा Fevicol बनाने वाली कंपनी Pidilite Industries ने भी इस साल अप्रैल और मई में दो बार दाम बढ़ाए हैं. कंपनी ने बताया कि कच्चे माल की लागत 40-50% तक बढ़ गई है, इसलिए आगे भी कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं. Varun Beverages ने बताया कि बढ़ती लागत की वजह से कंपनियां डिस्काउंट कम कर रही हैं. Marico ने भी अपने कुछ हेयर ऑयल प्रोडक्ट्स की कीमतें 6-7% तक बढ़ाई हैं. कुल मिलाकर, आने वाले समय में साबुन, बिस्किट, पैकेज्ड फूड, ड्रिंक्स और घरेलू इस्तेमाल की कई चीजें महंगी हो सकती हैं, जिसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ेगा.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.