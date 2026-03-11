FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ पर पीट हेगसेथ का बड़ा बयान, बोले– मिशन साफ, लंबी नहीं चलेगी लड़ाई

ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ पर पीट हेगसेथ का बड़ा बयान, बोले– मिशन साफ, लंबी नहीं चलेगी लड़ाई

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ बढ़ रहा तापमान, चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी बढ़ाएगी मुसीबत

दिल्ली-एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ बढ़ रहा तापमान, चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी बढ़ाएगी मुसीबत

Indian Railway News: दो अमृत भारत समेत 5 नई ट्रेनों की मिलेगी सौगात, रूट और टाइमटेबल की पूरी डिटेल यहां रही

दो अमृत भारत समेत 5 नई ट्रेनों की मिलेगी सौगात, रूट और टाइमटेबल की पूरी डिटेल यहां रही

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
खराब CIBIL के चलते नहीं मिल रहा लोन? अपनाएं Credit Score बढ़ाने के 5 आसान तरीके

खराब CIBIL के चलते नहीं मिल रहा लोन? अपनाएं Credit Score बढ़ाने के 5 आसान तरीके

Morning Habits: फिट बॉडी और शार्प माइंड का सीक्रेट हैं ये 5 आदतें, आप में हैं या नहीं?

Morning Habits: फिट बॉडी और शार्प माइंड का सीक्रेट हैं ये 5 आदतें, आप में हैं या नहीं?

Oil Crisis: पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात, बांग्लादेश ने खोजा जुगाड़, जान लें भारत में क्या है स्थिति

Oil Crisis: पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात, बांग्लादेश ने खोजा जुगाड़, जान लें भारत में क्या है स्थिति

Homeभारत

भारत

Indian Railway News: दो अमृत भारत समेत 5 नई ट्रेनों की मिलेगी सौगात, रूट और टाइमटेबल की पूरी डिटेल यहां रही

दक्षिण भारत में रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुचिरापल्ली से कई नई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, जिनमें अमृत भारत एक्सप्रेस भी शामिल है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Mar 11, 2026, 08:16 AM IST

Indian Railway News: दो अमृत भारत समेत 5 नई ट्रेनों की मिलेगी सौगात, रूट और टाइमटेबल की पूरी डिटेल यहां रही

Five new trains, including two Amrit Bharat trains, will be started. (Photo Credit-AI Generated)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

देश में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के प्रयासों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से कई नई रेल सेवाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं. इन ट्रेनों के शुरू होने से दक्षिण और पूर्वी भारत के बीच यात्रा अधिक आसान और तेज होने की उम्मीद है. रेल मंत्रालय के अनुसार इस कार्यक्रम में दो अमृत भारत एक्सप्रेस, दो एक्सप्रेस ट्रेनें और एक पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी. साथ ही केरल के एर्णाकुलम से एक नई पैसेंजर सेवा भी शुरू होगी. इन परियोजनाओं से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड के लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है.

कोयंबटूर से धनबाद: प्रवासी मजदूरों के लिए आसान सफर

नई सेवाओं में पोदानूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस को खास तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह ट्रेन तमिलनाडु के औद्योगिक शहर कोयंबटूर को झारखंड के कोयला और इस्पात क्षेत्र से सीधे जोड़ेगी. साप्ताहिक सेवा के रूप में चलने वाली यह ट्रेन शनिवार सुबह पोदानूर से रवाना होकर सोमवार तड़के धनबाद पहुंचेगी. वापसी सेवा भी उसी दिन धनबाद से शुरू होगी. इस रूट पर सलेम, रेनिगुंटा, विजयवाड़ा, झारसुगुड़ा और रांची जैसे प्रमुख स्टेशन पड़ेंगे, जिससे लंबी दूरी की यात्रा पहले की तुलना में अधिक सरल हो जाएगी.

प्रवासी कामगारों के लिए बड़ा बदलाव

कोयंबटूर और तिरुप्पुर जैसे औद्योगिक शहरों में बड़ी संख्या में ऐसे मजदूर काम करते हैं जिनके परिवार झारखंड, ओडिशा और बिहार में रहते हैं. अब तक उन्हें घर जाने के लिए अक्सर चेन्नई या विजयवाड़ा में ट्रेन बदलनी पड़ती थी, जिससे यात्रा लंबी हो जाती थी. नई अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा शुरू होने के बाद इन यात्रियों को सीधी ट्रेन सुविधा मिल सकेगी. इससे समय और खर्च दोनों में राहत मिलने की उम्मीद है.

कन्याकुमारी से तेलंगाना तक सीधी कनेक्टिविटी

दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा दक्षिण भारत के सबसे निचले छोर कन्याकुमारी और नागरकोइल क्षेत्र को तेलंगाना के चारलापल्ली से जोड़ेगी. यह ट्रेन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 20 से अधिक जिलों से होकर गुजरेगी. इससे छात्रों, कामगारों और परिवारों के लिए बिना ट्रेन बदले लंबी दूरी तय करना आसान होगा.

तटीय इलाकों के लिए नई एक्सप्रेस सेवाएं

रामेश्वरम-मंगलुरु और तिरुनेलवेली-मंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेनें दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी. रामेश्वरम जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए रामनाथस्वामी मंदिर तक पहुंचना पहले से आसान हो जाएगा. वहीं मंगलुरु जैसे तटीय शहरों में पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

कावेरी डेल्टा क्षेत्र को नई पैसेंजर ट्रेन

मयिलादुथुराई-तिरुवरूर-काराईकुडी पैसेंजर ट्रेन कावेरी डेल्टा के कई जिलों को जोड़ेगी. यह सेवा मयिलादुथुराई, तिरुवरूर, तंजावुर, पुदुकोट्टई और शिवगंगा जैसे क्षेत्रों के यात्रियों के लिए उपयोगी मानी जा रही है. कृषि प्रधान इस इलाके में दैनिक यात्रियों, छात्रों और छोटे व्यापारियों के लिए यह ट्रेन स्थानीय आवागमन को आसान बना सकती है.

केरल-तमिलनाडु सीमा पर नई इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी

पालक्काड-पोल्लाची पैसेंजर ट्रेन केरल और तमिलनाडु के सीमावर्ती क्षेत्रों के बीच संपर्क को मजबूत करेगी. पोल्लाची, जो केले, नारियल और छोटे उद्योगों के लिए जाना जाता है, अब पालक्काड से सीधे इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवा के जरिए जुड़ जाएगा. इससे छात्रों, मरीजों और रोजाना यात्रा करने वालों को सुविधा मिल सकती है.

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण भी

रेल परियोजनाओं के साथ केरल के शोरनूर, कुट्टिप्पुरम और चंगनास्सेरी स्टेशनों का भी पुनर्विकास किया गया है. लगभग 52 करोड़ रुपये की लागत से इन स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है. इनमें लिफ्ट, एस्केलेटर, वाई-फाई और स्थानीय कला से सजे नए फेसेड शामिल हैं. साथ ही शोरनूर-निलांबुर रेल लाइन के 65 किलोमीटर हिस्से का विद्युतीकरण (90 करोड़ रुपए) भी पूरा किया गया है.

‘मेक इन इंडिया’ के तहत बनी अमृत भारत एक्सप्रेस

अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भारतीय रेलवे के आधुनिक बेड़े का हिस्सा माना जा रहा है. इन कोचों का निर्माण चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया है. पुश-पुल सिस्टम से 130 किमी/घंटा स्पीड, आधुनिक कोच और पैंट्री कार हैं. पूरे देश में अब 58 ऐसी ट्रेनें होंगी. इनमें आधुनिक कोच डिजाइन और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं दी गई हैं. रेलवे के अनुसार इन सेवाओं का उद्देश्य केवल यात्रा को आसान बनाना ही नहीं, बल्कि उद्योग, रोजगार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी मजबूत करना है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
खराब CIBIL के चलते नहीं मिल रहा लोन? अपनाएं Credit Score बढ़ाने के 5 आसान तरीके
खराब CIBIL के चलते नहीं मिल रहा लोन? अपनाएं Credit Score बढ़ाने के 5 आसान तरीके
Morning Habits: फिट बॉडी और शार्प माइंड का सीक्रेट हैं ये 5 आदतें, आप में हैं या नहीं?
Morning Habits: फिट बॉडी और शार्प माइंड का सीक्रेट हैं ये 5 आदतें, आप में हैं या नहीं?
Oil Crisis: पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात, बांग्लादेश ने खोजा जुगाड़, जान लें भारत में क्या है स्थिति
Oil Crisis: पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात, बांग्लादेश ने खोजा जुगाड़, जान लें भारत में क्या है स्थिति
Numerology: पापा की ‘लकी चार्म’ होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, शादी के बाद पति का करियर भी कर देती हैं सेट
पापा की ‘लकी चार्म’ होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, शादी के बाद पति का करियर भी कर देती हैं सेट
Instagram Reels से हर महीने 30,000 रुपये कमाने का है सपना तो सिर्फ Views नहीं ये तरीके अपनाने से होगी बंपर कमाई
Instagram Reels से हर महीने 30,000 रुपये कमाने का है सपना तो सिर्फ Views नहीं ये तरीके अपनाने से होगी बंपर कमाई
MORE
Advertisement
धर्म
Budh Gochar: बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर
बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर
Shukra-Chandrama Gochar: शुक्र-चंद्रमा इन 3 राशियों को देंने आ रहे मनचाही चीजें, 15 मार्च से एक्टिवेट हो जाएगा इनका गुड लक
शुक्र-चंद्रमा इन 3 राशियों को देंने आ रहे मनचाही चीजें, 15 मार्च से एक्टिवेट हो जाएगा इनका गुड लक
Horoscope 10 March: कर्क और कन्या राशि वाले आज रहें शांत, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वाले आज रहें शांत, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Ramnavami Puja: दोपहर के समय ही क्यों की जाती है रामनवमी की पूजा? मार्च में इस दिन पूजे जाएंगे रामलला
दोपहर के समय ही क्यों की जाती है रामनवमी की पूजा? मार्च में इस दिन पूजे जाएंगे रामलला
Chaitra Navratri 2026: किस दिन शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि? जानिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और नौ दिनों का पूरा पूजा कैलेंडर
किस दिन शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि? जानिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और नौ दिनों का पूरा पूजा कैलेंडर
MORE
Advertisement