Chandrayaan-3 ने खींची चंद्रमा की पहली तस्वीर, ISRO ने किया शेयर, आपने देखी क्या?

डीएनए हिंदी: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-3 कामयाबी की ओर बढ़ रहा है. चंद्रयान ने चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चांद की कुछ तस्वीरें खींची हैं. इसरो ने इसे शेयर किया है. वीडियो में चांद भी साफ नजर आ रहा है, वहीं चंद्रयान के कुछ हिस्से भी नजर आ रहे हैं.

मिशन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, '5 अगस्त, 2023 को चंद्रमा के ऑर्बिट में एंट्री के दौरान चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की तस्वीर ली है.' इसरो का मिशन मून, अब तक सही तरीके से आगे बढ़ रहा है. अंतरिक्ष एजेंसी को उम्मीद है कि विक्रम लैंडर 23 अगस्त तक चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा.

चंद्रयान-3 के वीडियो में क्या है खास?



इसरो के जरिए शेयर किए गए वीडियो में दिख रहा है कि चंद्रमा पर नीले हरे रंग के कई गड्ढे हैं. यह वीडियो रविवार देर रात होने वाली दूसरी बड़ी गतिविधि से कुछ घंटे पहले जारी किया गया है. लोग इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं.



The Moon, as viewed by #Chandrayaan3 spacecraft during Lunar Orbit Insertion (LOI) on August 5, 2023.#ISRO pic.twitter.com/xQtVyLTu0c