Farsa Wale Baba Death Case: कौन थे फरसा वाले बाबा, जिनकी मौत के बाद दिल्ली-आगरा हाईवे जाम

मथुरा के कोसी कलां इलाके में फरसा वाले बाबा की मौत की बाद जमकर बवाल हुआ. गौरक्षकों ने दिल्ली-आगरा हाईवे जाम कर दिया. UP Police ने बताया है कि गौरक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा की मौत सड़क हादसे में हुई है. इस मामले में गौ तस्करी की बात सामने नहीं आई है.

गौरक्षक चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा मथुरा के कोसी कलां इलाके के प्रसिद्ध गौरक्ष थे. फोटो AI की मदद से एडिट की गई है. सोर्स- FB/ टीम फरसा वाले बाबा

मथुरा में एक सड़क हादसे में गौरक्षक चंद्रशेखर की मौत हो गई. चंद्रशेखर को लोग फरसा वाले बाबा के नाम से जानते थे. घटना 21 मार्च की अल-सुबह हुई. उनकी मौत के बाद वॉट्सऐप और सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ी कि गौतस्करों ने ट्रक से कुचलकर उनकी हत्या कर दी. इसके बाद नाराज़ लोगों ने आगरा-दिल्ली हाईवे पर जाम लगा दिया. भीड़ ने हाईवे पर पथराव किया, हालात काबू में लाने के लिए सेना की टुकड़ी तक बुलानी पड़ी. चलिए जानते हैं कि इस मामले में अब तक क्या-क्या हुआ और पुलिस का क्या कहना है.

कैसे हुई फरसा वाले बाबा की मौत? Mathura Police ने क्या बताया

मथुरा के सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्लोक कुमार ने कहा, "थाना कोसी में कल रात लगभग 3 से 4 बजे के बीच में चंद्रशेखर उर्फ फरसा बाबा ने एक वाहन को संदिग्ध मानकर रोका था. इस दौरान घना कोहरा होने की वजह से पीछे से आ रहे राजस्थान नंबर के एक ट्रक ने उन्हें हिट कर दिया. इसमें उनकी मौत हो गई. जिस कंटेनर को उन्होंने रोका था उसमें किराने का सामान मिला."

SSP ने बताया कि जिस ट्रक ने फरसा वाले बाबा को टक्कर मारी उसमें तार लदे हुए थे. ट्रक के चालक और परिचालक दोनों राजस्थान के अलवर के रहने वाले हैं. इस हादसे में ट्रक ड्राइवर भी घायल है, उसका इलाज चल रहा है. SSP ने बताया कि इस मामले में गौ तस्करी की बात सामने नहीं आई है.

Farsa Wale Baba की मौत के बाद Delhi-Agra Highway पर लगा जाम

गौरक्षक चंद्रशेखर की मौत के बाद यह अफवाह तेज़ी से फैली कि उन्हें गौ तस्करी की सूचना मिली थी इस सूचना के आधार पर वह हाईवे पर अपनी बाइक से संदिग्ध तस्करों को पकड़ने निकल गए. इस दौरान उन्होंने संदिग्ध तस्करों की गाड़ी का पीछा किया, उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन तस्करों ने उन्हें अपने ट्रक से ठोकर मार दी. इस अफवाह के बाद बड़ी संख्या में लोग आक्रोशित हो गए और वो प्रदर्शन के लिए सड़कों पर आ गए. पथराव किया गया. दिल्ली-आगरा हाईवे जाम कर दिया गया. कई प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने का घेराव किया और नारेबाजी की. हालात काबू में लाने के लिए पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा. SSP ने जानकारी दी कि पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है.

कौन थे चंद्रशेखर उर्फ फरसा वाले बाबा?

चंद्रशेखर मथुरा के चर्चित गौरक्षक थे. उन्होंने मथुरा में गौरक्षकों की एक बड़ी फौज बनाई है. वो और उनके मुहिम से जुड़े लोग मथुरा के कोसीकलां और आसपास के इलाकों में गौरक्षा के लिए काम करते थे. वो गौ तस्करी पर नज़र रखते थे. गौ तस्करी की भनक मिलने पर वो उसे रोकते थे. चंद्रशेखर बढ़ी दाढ़ी और लंबे बाल रखते थे, साधु जैसा वेश रखते थे. वह हमेशा अपने साथ एक फरसा लेकर चलते थे, इस वजह से उनका नाम फरसा वाले बाबा पड़ गया. फेसबुक पर 'टीम फरसा वाले बाबा' नाम से एक फेसबुक पेज भी है, जिसके 58 हजार फॉलोअर्स हैं.

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