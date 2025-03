Mathura Viral Video: उत्तर प्रदेश के मथुरा में किसानों का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा है. गुरुवार को यह घटना मथुरा के जैंत इलाके के धोरेरा गांव में हुई है. बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग की टीम गौशाला की जमीन से कब्जा हटाने के लिए पैमाइश कर रही थी. इस दौरान कुछ किसानों की जमीन को गौशाला की जमीन के तौर पर चिह्नित किया गया और फसल को ट्रैक्टर और जेसीबी लेकर नष्ट किया जाने लगा. इस पर किसान भड़क गए और उन्होंने राजस्व टीम पर हमला बोल दिया. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और कुछ किसानों को हिरासत में ले लिया है.

किसानों ने मांगा था फसल काटने के लिए समय

बताया जा रहा है कि किसानों ने पैमाइश के दौरान अपनी जमीन के कुछ हिस्से को गौशाला की जमीन पर कब्जा बताए जाने का विरोध किया था. राजस्व विभाग के अधिकारियों से उन्होंने अपनी फसल हटाने के लिए समय देने की मांग की. राजस्व टीम ने किसानों को समय देने से इंकार कर दिया और फसल नष्ट करने के लिए जेसीबी और ट्रैक्टरों की खेतों में एंट्री करा दी. इसे किसानों में रोष फैल गया. किसान लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए और टीम पर हमला कर दिया.

लेखपाल और कानूनगो हुए घायल

किसानों के हमले में लेखपाल संजय कुमार और कानूनगो घायल हो गए. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेखपाल संजय कुमार ने IANS को बताया कि तहसीलदार के आदेश पर वे पूरी टीम लेकर आशा नंद गौशाला की जमीन चिह्नित करने गए थे. टीम में रीजनल लेखपाल प्रदीप कुमार, लेखपाल गौरव, राजेश्वरी और राकेश यादव के साथ पुलिस के जवान भी थे. उन्होंने कहा कि हमने जैसे ही जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू की, उस जमीन पर फसल बोने वाले किसानों ने हमारे ऊपर लाठी और डंडों से हमला कर दिया. तहसीलदार सौरभ यादव के मुताबिक, पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

