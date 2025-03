Farmer Protest: केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच बुधवार को भी मीटिंग में किसानों की मांगों को लेकर स्पष्ट फैसला नहीं हो सका है. सातवें दौर की इस बातचीत को भी बेनतीजा माना जा रहा है. हालांकि किसान नेता और केंद्र सरकार 4 मई को फिर से मीटिंग के लिए मिलेंगे, लेकिन इससे पहले किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं पर बुधवार शाम को अचानक शुरू हुई कार्रवाई ने संदेह की लहर दौड़ा दी है. पंजाब पुलिस ने लंबे समय से आमरण अनशन पर चल रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंधेर, अभिमन्यु कोहाड़ आदि किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया है. माना जा रहा है कि यह हरियाणा-पंजाब को जोड़ने वाले शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली कराने से पहले की कार्रवाई है ताकि वहां ज्यादा विरोध का सामना ना करना पड़े. हालांकि अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है. बता दें कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पिछले साल से किसान उन्हें दिल्ली जाकर प्रदर्शन नहीं करने देने के विरोध में धरना देकर बैठे हुए हैं.

डल्लेवाल को हिरासत में लेते समय हुई झड़प

आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को मोहाली-चंडीगढ़ बॉर्डर पर हिरासत में लिया गया है. डल्लेवाल यहीं पर अनशन कर रहे हैं. डल्लेवाल को पंजाब पुलिस द्वारा जबरन हिरासत में लेने का किसानों ने विरोध किया, जिसके चलते दोनों पक्षों में झड़प भी हुई है. हालांकि भारी संख्या में पुलिसबल होने के चलते किसानों का विरोध ज्यादा देर नहीं टिक सका, लेकिन हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. बता दें कि डल्लेवाल के आमरण अनशन को लेकर केंद्र व पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार तगड़ी झाड़ पड़ चुकी है.

#WATCH | Punjab | Farmer leader Sarwan Singh Pandher detained by Punjab Police in Zirakpur. More details awaited. pic.twitter.com/BB2gaO4pOE