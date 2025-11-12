'बेटी को भी अब मिलेगी पेंशन...' कर्मचारियों को दिए इस आदेश के पीछे क्या है सरकार की मंशा?

डीओपीपीडब्ल्यू ने साफ किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों या पेंशनभोगियों के पारिवारिक विवरण से बेटी का नाम नहीं हटाया जाना चाहिए. इस स्पष्टीकरण के बाद कर्मचारियों को डिबेट के लिए सरकार की तरफ से एक नया मुद्दा दे दिया गया है.

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने साफ किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों या पेंशनभोगियों के पारिवारिक विवरण से बेटी का नाम नहीं हटाया जाना चाहिए. यह स्पष्टीकरण उन तमाम प्रश्नों के बाद आया है जिनमें कहा गया है कि क्या किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद बेटियों का नाम हटाया जा सकता है? वर्तमान मानदंडों के अनुसार, परिवार के सभी सदस्यों - बेटियों सहित - को आधिकारिक पारिवारिक रिकॉर्ड में सूचीबद्ध रहना चाहिए, भले ही वे पारिवारिक पेंशन के लिए तुरंत पात्र न हों.

इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और सही लाभार्थियों को वंचित होने से रोकना है, जो भविष्य में पेंशन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए व्यापक पारिवारिक दस्तावेज बनाए रखने के सिद्धांत के अनुरूप है.

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 50(15) के अनुसार, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सेवा में शामिल होने पर पूर्ण पारिवारिक विवरण प्रस्तुत करना और समय-समय पर उन्हें अद्यतन करना आवश्यक है.

सूचीबद्ध किए जाने वाले परिवार के सदस्यों में पति/पत्नी, सभी बच्चे (पेंशन पात्रता पर ध्यान दिए बिना), माता-पिता और विकलांग भाई-बहन शामिल हैं.

ये विवरण फॉर्म 4 में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किए जाने चाहिए और जब भी पारिवारिक संरचना में कोई बदलाव हो, जैसे विवाह, जन्म या गोद लेना, तो इन्हें संशोधित किया जाना चाहिए.

पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) में स्पष्ट किया गया है कि एक बार बेटी का विवरण शामिल हो जाने पर, परिवार के सदस्य के रूप में उसकी स्थिति वैध बनी रहती है. कार्यालय से आए ज्ञापन में कहा गया है कि, 'इसलिए, बेटी का नाम परिवार के सदस्य के विवरण में शामिल रहेगा.

पारिवारिक पेंशन की पात्रता पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद नियमों के अनुसार तय की जाएगी.' यह सुनिश्चित करता है कि पेंशनभोगी के जीवनकाल के दौरान परिवार की सूची संपूर्ण बनी रहे, जबकि पात्रता की पुष्टि बाद में प्रचलित नियमों के आधार पर की जाती है.

यह स्पष्टीकरण इस बारे में शंकाओं का समाधान करता है कि क्या बेटियों - जिनमें विवाहित या आर्थिक रूप से स्वतंत्र बेटियां भी शामिल हैं - को सेवानिवृत्ति या पारिवारिक परिस्थितियों में बदलाव के बाद रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है.

पेंशनभोगी कल्याण विभाग स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य करता है कि उनके नाम अवश्य रखे जाएं, यह पुष्टि करते हुए कि वास्तविक पेंशन पात्रता पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद ही निर्धारित की जाएगी.

नियम 50(15) के अनुसार, फॉर्म 4 में परिवार के सभी सदस्यों का विस्तृत विवरण होना चाहिए पति/पत्नी (न्यायिक रूप से अलग हुए लोगों सहित), बेटे और बेटियां (मृत या तलाकशुदा पति/पत्नी, या अमान्य विवाहों से उत्पन्न), माता-पिता और विकलांग भाई-बहन. यह समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक अनदेखी के कारण कोई भी संभावित लाभार्थी वंचित न रह जाए.

इसके अलावा, यदि परिवार के किसी सदस्य का नाम आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, लेकिन कार्यालय उस व्यक्ति की पात्रता से संतुष्ट है, तो पेंशन दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता.

यह सुरक्षा उपाय परिवार के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रियागत चूक वैध पेंशन वितरण को प्रभावित न करे.

हालांकि, यह स्पष्टीकरण पुनर्नियोजित सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है, जो सिविल या सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद, वर्तमान नियमों के तहत पेंशन या ग्रेच्युटी के लिए अपात्र हैं.

यह नए सेवा में प्रवेश करने वालों और पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त लोगों के बीच नियामक अंतर को बनाए रखता है.

पेंशन रिकॉर्ड में बेटियों के नाम को स्थायी रूप से शामिल करने को अनिवार्य करके, सरकार पारिवारिक पेंशन ढांचे में निष्पक्षता, जवाबदेही और निरंतरता को मजबूत करती है.

इस कदम से विवादों में कमी आने, लाभों तक उचित पहुंच सुनिश्चित होने और विभागों में प्रशासनिक एकरूपता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.