Medical Students और डॉक्टरों की Mental Health का ख्याल रखेंगे डॉक्टर, FAIMA की नई हेल्पलाइन देगी मानसिक सहारा

अखिल भारतीय चिकित्सा संघ यानी FAIMA (Federation of All India Medical Association) ने देश भर के डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों के लिए एक टोल-फ्री मानसिक स्वास्थ्य निवारण हेल्पलाइन (MHRH) शुरू की है, जानें इसके बारे में..

Mental Health Support For Doctors: डॉक्टरों के बीच बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संकट से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, अखिल भारतीय चिकित्सा संघ यानी FAIMA (Federation of All India Medical Association) ने देश भर के डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों के लिए एक टोल-फ्री मानसिक स्वास्थ्य निवारण हेल्पलाइन (MHRH) शुरू की है. इसके तहत तनाव, थकान और भावनात्मक चुनौतियों से जूझ रहे स्वास्थ्य पेशेवरों को मुफ्त और गोपनीय मानसिक स्वास्थ्य सहायता मिलेगी.

बता दें कि डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने यह बड़ा कदम उठाया है.

डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों में बढ़ते आत्महत्या मामले

यह पहल डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों में आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए शुरू की गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक मेंटल हेल्थ रिड्रेसल हेल्पलाइन रोजाना 20 घंटे खुली रहेगी. वहीं सप्ताह के सातों दिन डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स और मेडिकोज इस पर फोन कर मदद ले सकेंगे.



🚨FAIMA launches 365 Days Mental Health Support (7 AM–2 AM),

FAIMA-Mental Health Redressal Helpline ( MHRH)🚨

Doctors also need a Doctor

Mental Health is right to all, so of the Doctors

You are never alone. FAIMA is here for you💚#SayNoToSuicide #MentalHealthMatters #FAIMA

फेमा के नेशनल चेयरमैन ने क्या कहा?

फेमा के नेशनल चेयरमैन डॉ. मनीष जांगड़ा ने बताया कि यह हेल्पलाइन मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए है और यहां पर अलग-अलग मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ (Psychiatrists) अलग-अलग समय पर उपलब्ध होंगे. FAIMA ने इसके लिए मनोवैज्ञानिकों की सूची फोन नंबर्स के साथ दी है, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज पर डॉक्टरों की मदद करेंगे.

