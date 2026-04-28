पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु और पुडुचेरी तक... किस राज्य में किसका पलड़ा भारी? जानें कहां देख सकते हैं चुनाव का एग्जिट पोल

Exit Polls 2026: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2026) अपने अंजाम तक पहुंच रहे हैं, 4 मई को नतीजे भी घोषित हो जाएंगे. नतीजे आने से पहले सबकी नजर एग्जिट पोल पर रहती है. आइए जानें एग्जिट पोल के अनुमान कब और कहां देख सकते हैं...

Where to Watch Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव अपने अंजाम तक पहुंच रहे हैं, 4 मई को नतीजे भी घोषित हो जाएंगे. नतीजे आने से पहले सबकी नजर एग्जिट पोल पर रहती है. बता दें कि आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ जाएंगे. राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स को ये इंतजार रहता है कि एग्जिट पोल के अनुमान में क्या नतीजे दिखाए जाएंगे, कहां किसकी सरकार बनने की संभावना है. ऐसे में आइए जान लेते हैं नतीजों से पहले एग्जिट पोल के अनुमान कब दिखाए जाएंगे, आप कहां ये एग्जिट पोल देख सकते हैं.

कब और कहां देख सकते हैं लाइव एग्जिट पोल?

29 अप्रैल को शाम 6:30 बजे से एग्जिट पोल के नतीजे साफ हो जाएंगे. बता दें कि आप इन सभी राज्यों के सबसे सटीक सबसे तेज एग्जिट पोल्स AI एंकर Zeenia के साथ अपने पसंदीदा TV चैनल Zee News पर देख सकते हैं. Zee News के टीवी चैनल पर AI एंकर Zeenia डेटा एनालिटिक्स की मदद से लाइव चुनावों के नतीजों का अनुमान पेश करेंगी. इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे एग्जिट पोल में क्या हैं, यह आप 29 अप्रैल को शाम 5 बजे से देखे सकेंगे. इसके अलावा ज़ी न्यूज की वेबसाइट zeenews.india.com और यूट्यूब चैनल पर भी एग्जिट पोल के नतीजे देख सकते हैं. साथ ही, आप एग्जिट पोल और चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट dnaindia.com और यूट्यूब चैनल देख सकते हैं.

बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनावों में भी Zeenia का विश्लेषण सबसे सटीक साबित हुआ था. डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से AI एंकर Zeenia चुनावी रुझानों का गहन विश्लेषण पेश करेंगी. यह नतीजे नहीं हैं पर इसके जरिए आपको जनता के सेंटिमेंट्स का अनुमान जरूर मिल जाएगा.

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यहां भी देख सकते हैं अपडेट

बता दें कि एग्जिट पोल 2026 के नतीजे Axis My India, CVoter, IPSOS, Jan Ki Baat और Today’s Chanakya जैसी कई एजेंसियां सोशल मीडिया पर भी शेयर करेंगी. ये एजेंसियां अपने अनुमान और सीटों का आंकड़ा शेयर करती हैं, जिससे आपको चुनाव के नतीजों का अंदाजा पहले ही मिल जाएगा.

क्या आप जानते हैं एग्जिट पोल से जुड़े ये नियम?

भारत में एग्जिट पोल को लेकर सख्त नियम हैं, Representation of the People Act 1951 के सेक्शन 126A के मुताबिक, सभी चरणों की वोटिंग जब तक खत्म नहीं हो जाती, तब तक एग्जिट पोल दिखाना या प्रकाशित करना मना होता है. अगर किसी राज्य में वोटिंग खत्म हो गई है, तब भी तब तक एग्जिट पोल जारी नहीं किए जा सकते हैं, जब तक कि बाकी राज्यों में मतदान जारी है.

जान लें कहां हुई है कितनी वोटिंग

बंगाल में पहले चरण की वोटिंग में रिकॉर्ड तोड़ 93% मतदान हुआ है, इसके अलावा असम और पुडुचेरी में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है. असम की बात करें तो यहां 85% से ज्यादा और पुडुचेरी में लगभग 90% वोटिंग दर्ज की गई. वहीं तमिलनाडु में करीब 84% और केरल में 78% वोटिंग हुई है. बताते चलें की इसके नतीजे 4 मई को आ जाएंगे. देखना दिलचस्प होगा कि कहां-किसकी सरकरा बनेगी.

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