आपातकाल: लोहिया का समाजवाद बनाम अखिलेश का अवसरवाद, लोकतंत्र का गला घोंटने वालों के साथ क्यों खड़ी सपा?

आज, 51 वर्ष बाद, इस दिन देश की दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दो अलग-अलग राजनीतिक विरासतों के साथ खड़ी दिखाई देती हैं. बसपा का इतिहास आपातकाल की राजनीति से सीधे नहीं जुड़ता, लेकिन समाजवादी पार्टी का पूरा राजनीतिक डीएनए उसी लोकतांत्रिक संघर्ष से निकला है.

डॉ. अभय पांडेय: 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वह काला अध्याय है, जब सत्ता ने संविधान की आत्मा पर सबसे बड़ा प्रहार किया था. आपातकाल केवल राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विपक्ष की आवाज को कुचलने का सुनियोजित प्रयास था. आज, 51 वर्ष बाद, इस दिन देश की दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दो अलग-अलग राजनीतिक विरासतों के साथ खड़ी दिखाई देती हैं. बसपा का इतिहास आपातकाल की राजनीति से सीधे नहीं जुड़ता, लेकिन समाजवादी पार्टी का पूरा राजनीतिक डीएनए उसी लोकतांत्रिक संघर्ष से निकला है. इसलिए सबसे बड़ा सवाल सपा से ही पूछा जा रहा है कि क्या उसने अपनी वैचारिक विरासत सत्ता की राजनीति के हाथों गिरवी रख दी है?

जब मुलायम लोकतंत्र के लिए जेल में थे

आपातकाल के दौरान मुलायम सिंह यादव लगभग 19 महीने जेल में रहे. वे उस पीढ़ी के नेताओं में थे जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक कुर्बान कर दी. डॉ. राममनोहर लोहिया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विचारधारा से प्रेरित समाजवादी आंदोलन कांग्रेस की केंद्रीकृत सत्ता के खिलाफ सबसे मुखर आवाज बना था. उस दौर में कांग्रेस केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि लोकतंत्र को कुचलने वाली सत्ता के प्रतीक के रूप में देखी जाती थी.

अखिलेश का मौन सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल

आज वही समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सबसे करीबी सहयोगी बन चुकी है. आपातकाल की 51वीं बरसी पर अखिलेश यादव की चुप्पी ने इस विरोधाभास को और गहरा कर दिया. न कोई सार्वजनिक बयान, न कोई सोशल मीडिया पोस्ट और न ही लोकतंत्र के उस संघर्ष का कोई उल्लेख, जिसकी विरासत पर उनकी पार्टी आज भी राजनीतिक दावा करती है. सवाल यह नहीं कि गठबंधन क्यों किया गया, सवाल यह है कि क्या सत्ता की मजबूरी ने इतिहास की वैचारिक स्मृति को भी अप्रासंगिक बना दिया है?

समाजवाद से सत्तावाद तक का सफर

समाजवादी आंदोलन की आत्मा संघर्ष, वैचारिक प्रतिबद्धता और जनहित थी. लेकिन समय के साथ समाजवादी पार्टी की राजनीति पर परिवारवाद के आरोप बढ़ते गए. आलोचकों का कहना है कि मुलायम सिंह यादव के सत्तासीन रहने के दौरान ही पार्टी का चरित्र वैचारिक राजनीति से हटकर परिवार-केंद्रित और सत्ता-केंद्रित होता गया. लोहिया का समाजवाद जहां सिद्धांतों पर आधारित था, वहीं आज की समाजवादी पार्टी की राजनीति में सत्ता का गणित अधिक प्रभावी दिखाई देता है.

पिता की विरासत बनाम बेटे की राजनीति

समाजवादी पार्टी की सरकारों ने लोकतंत्र सेनानी पेंशन योजना शुरू कर आपातकाल के संघर्ष को सम्मान देने की कोशिश की थी. यह केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि मुलायम सिंह यादव सहित उन हजारों लोकतंत्र सेनानियों के बलिदान को राजनीतिक स्वीकार्यता देने का प्रयास था. लेकिन आज उसी पार्टी का कांग्रेस के साथ खड़ा होना आलोचकों को यह कहने का अवसर देता है कि सत्ता की राजनीति ने पिता की विरासत को पीछे छोड़ दिया है.

क्या विचारधारा अब केवल चुनावी भाषण बनकर रह गई है?

राजनीति में गठबंधन बदलना असामान्य नहीं है. लोकतंत्र में परिस्थितियों के अनुसार दल अपने सहयोगी बदलते हैं. लेकिन जब कोई दल स्वयं को वैचारिक राजनीति का प्रतिनिधि बताता है, तब उसके निर्णय भी उसी कसौटी पर परखे जाते हैं. यदि कभी कांग्रेस लोकतंत्र की सबसे बड़ी विरोधी थी, तो आज उसी कांग्रेस के साथ स्थायी राजनीतिक साझेदारी किस वैचारिक आधार पर खड़ी है? यही प्रश्न समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है.

बसपा की राह अलग, इसलिए तुलना भी अलग

बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक विकास अलग परिस्थितियों में हुआ. कांशीराम ने बहुजन आंदोलन को सामाजिक चेतना के आधार पर खड़ा किया और बाद में उसे राजनीतिक स्वरूप दिया. आपातकाल उनके आंदोलन का केंद्रीय अध्याय नहीं था. इसलिए बसपा पर वैसा वैचारिक विरोधाभास नहीं दिखता जैसा समाजवादी पार्टी पर दिखाई देता है. समाजवादी पार्टी की चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि उसका जन्म ही कांग्रेस-विरोधी लोकतांत्रिक संघर्ष की पृष्ठभूमि में हुआ था.

लोहिया और जेपी की विरासत का सबसे कठिन इम्तिहान

आज बहस केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की नहीं है. बहस इस बात की है कि क्या लोहिया और जेपी की वैचारिक विरासत आज भी समाजवादी पार्टी के राजनीतिक निर्णयों का मार्गदर्शन करती है, या फिर वह विरासत केवल चुनावी भाषणों तक सीमित रह गई है. लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल जाने वाले नेताओं की राजनीतिक विरासत का मूल्यांकन उनके उत्तराधिकारियों के फैसलों से ही होगा.

समाजवाद या अवसरवाद?

आपातकाल की 51वीं बरसी केवल इतिहास को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि वर्तमान राजनीति को परखने की कसौटी भी है. आलोचकों का आरोप है कि समाजवादी पार्टी अब लोहिया और मुलायम के संघर्ष से अधिक सत्ता के समीकरणों से संचालित होती दिखाई देती है. यदि लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी पर भी पार्टी का नेतृत्व स्पष्ट राजनीतिक संदेश देने से बचता है, तो यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या समाजवाद अब केवल नाम भर रह गया है और उसकी जगह अवसरवाद ने ले ली है? यही प्रश्न आज समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी वैचारिक चुनौती बनकर खड़ा है.

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। समसामयिक विषयों पर लेखन करते रहते हैं।)

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