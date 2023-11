Elvish Yadav भाजपा सांसद मेनका गांधी पर भड़के, पूर्व मंत्री को वार्निंग देते हुए कहा 'हैरान हूं ये देखकर'

डीएनए हिंदी: Elvish Yadav on Maneka Gandhi- बिग बॉस ओटीटी-2 विनर एल्विश यादव (Bigg Boss winner Elvish Yadav) के खिलाफ रेव पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने के आरोप में FIR दर्ज हो गई है. एल्विश के खिलाफ उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें उन पर ऐसी पार्टी में शामिल होने का आरोप लगा है, जहां सांप का जहर नशे के लिए इस्तेमाल किया गया और विदेशी लड़कियां अय्याशी के लिए बुलाई गई थीं. हालांकि एल्विश एक वीडियो बयान के जरिये इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं, लेकिन इसे लेकर विवाद जारी है. एल्विश पर मुकदमा दर्ज होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद मेनका गांधी (Maneka Gandhi) ने उन्हें गैंग चलाने वाला देशद्रोही बताया था. अब एल्विश ने मेनका के इस बयान को लेकर पलटवार किया है. एल्विश ने मेनका के बयान पर भड़कते हुए उन्हें माफी मांगने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे दी है.

क्या कहा था मेनका गांधी ने

भाजपा सांसद मेनका गांधी पशु प्रेमी के तौर पर भी प्रसिद्ध हैं. वे एक संस्था भी चलाती हैं, जो आवारा पशुओं के संरक्षण और उन पर होने वाले जुल्म के खिलाफ कार्रवाई कराने का काम करती है. मेनका ने एल्विश के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद कहा था कि ये बंदा (एल्विश यादव) पर हमारी नजरें लंबे समय से है. यह अपने यूट्यूब में जो वीडियो लगाता है, उनमें यह अक्सर जिन सांपों को पहनता है. ये सब संरक्षित प्रजातियां हैं. ये संगीन जुर्म माना जाता है. इन्हें रखने पर सात साल की सजा है. इसके बाद हमें पता चला कि यह सांपों का जहर बेचता है. इसके बाद हमने इन्हें ट्रैप करने के लिए रेव पार्टी करने का झांसा दिया. तब इसने पांच लोगों को जहर देकर भेजा था. मेनका ने कहा, एल्विश जैसे लोग देशद्रोही हैं, जो पूरा गैंग चलाता है.

एल्विश ने किया है ये पलटवार

एल्विश यादव ने मेनका गांधी के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर पलटवार किया है. एल्विश यादव ने Zee News पर मेनका गांधी के बयान को रिट्वीट करते हुए लिखा, ऐसे लोगों को ऐसी पोस्ट पर बैठे देखकर हैरान हूं. जिस हिसाब से इल्जाम लगाया है, मैडम उस लेवल की माफी भी तैयार रखें.

Shocked To See Such People Sitting On Such Posts. Jis Hisab Se Ilzaam Lagaye Hai madam ne us hisab ki maafi bhi tayar rakhe🙏🏻 https://t.co/jSpaQM0vQs