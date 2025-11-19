FacebookTwitterYoutubeInstagram
चाय बनाने का सही तरीका क्या है? अदरक वाली चाय बनाते समय आप पहले दूध डालते हैं या अदरक?

IND vs SA: दूसरे टेस्ट में इतिहास रच सकते हैं जसप्रीत बुमराह, खतरे में इस दिग्गज का रिकॉर्ड

7 साल में अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने कैसे कमाए 415 करोड़ रुपये? दुबई से लिंक की खबर में कितनी सच्चाई

दुनिया के इन देशों में तेजी से बढ़ रहा है बांझपन, जानिए कैसी है भारत की स्थिति

हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल कर देंगी ये सब्जियां, जोड़ों के दर्द से लेकर सूजन तक हो जाएगी खत्म

किताबी कीड़ा हैं दुनिया के ये 5 देश, पढ़ने पर खर्च करते हैं सबसे ज्यादा वक्त

भारत

आंध्र प्रदेश में होगा भारत का पहला 'गीगा-स्केल' इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी हब, कुछ ऐसी होंगी विशेषताएं

'स्काई फ़ैक्टरी' इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ़ और लैंडिंग (eVTOL) के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फ़ैक्टरियों में से एक होगी. यह एक ऐसी निर्माण और असेंबली प्रक्रिया है जिससे ऐसे इलेक्ट्रिक विमान बनाए जाएंगे जो लंबवत रूप से उड़ान भर सकें.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 19, 2025, 12:01 PM IST

आंध्र प्रदेश में होगा भारत का पहला 'गीगा-स्केल' इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी हब, कुछ ऐसी होंगी विशेषताएं
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक स्थित सरला एविएशन के साथ मिलकर अनंतपुर ज़िले में 1,300 करोड़ रुपये के निवेश से इलेक्ट्रिक एयर टैक्सियों के निर्माण हेतु भारत का पहला 'गीगा-स्केल' क्लस्टर स्थापित करेगा.यह घोषणा मंगलवार को की गई. 'स्काई फ़ैक्टरी' इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ़ और लैंडिंग (eVTOL) के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फ़ैक्टरियों में से एक होगी. यह एक ऐसी निर्माण और असेंबली प्रक्रिया है जिससे ऐसे इलेक्ट्रिक विमान बनाए जाएंगे जो लंबवत रूप से उड़ान भर सकें. राज्य सरकार के एक बयान में कहा गया है कि यह भारत को 'अगली पीढ़ी के विमानन के मानचित्र' पर लाएगा और दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी eVTOL पहलों में से एक है.

विशाखापत्तनम में आयोजित CII पार्टनरशिप समिट 2025 में सरला और आंध्र प्रदेश एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (APADCL) ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एक पूर्ण एकीकृत eVTOL क्लस्टर स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई. यह समझौता आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा शिखर सम्मेलन में यह कहने के एक हफ़्ते बाद हुआ कि राज्य दो साल के भीतर ड्रोन टैक्सियों का निर्माण करने की उम्मीद करता है.

स्काई फ़ैक्टरी के पहले चरण में 330 करोड़ रुपये का निवेश और अनंतपुर के कल्याणदुर्ग मंडल के थिम्मासमुद्रम गांव में 150 एकड़ का विनिर्माण और परीक्षण परिसर विकसित किया जाएगा. नवीनतम उत्पादन लाइनों, अनुसंधान और विकास केंद्रों, मिश्रित प्रयोगशालाओं और एक समर्पित 2 किलोमीटर लंबे रनवे से सुसज्जित, स्काई फ़ैक्टरी ईवीटीओएल विमानों के निर्माण, परीक्षण, प्रमाणन और रखरखाव के लिए एक 'निर्बाध' मूल्य श्रृंखला तैयार करेगी.

बयान में कहा गया है कि यह परियोजना 2027 तक 40 विशिष्ट नौकरियों और 140 अप्रत्यक्ष नौकरियों सहित 'उच्च-मूल्य वाले रोज़गार' उत्पन्न करेगी, और दूसरे चरण में अतिरिक्त 350 एकड़ तक विस्तार की योजना है.

पूरी तरह से चालू होने के बाद, स्काई फ़ैक्टरी में सालाना 1,000 विमानों का निर्माण करने की क्षमता होगी, जिसमें शून्य हाइब्रिड वीटीओएल जैसे प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म और स्वदेशी रूप से निर्मित विद्युत हार्नेस सिस्टम, लैंडिंग-गियर असेंबली और उन्नत मिश्रित संरचनाएं शामिल हैं.

सरला एविएशन के सह-संस्थापक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी राकेश गांवकर ने कहा है कि, 'दुनिया की सबसे बड़ी स्काई फ़ैक्टरी के साथ, हम भारत को उड़ान के अगले युग का केंद्र बनाना चाहते हैं. यह विशाल सुविधा भविष्य के विमानों को आकार देगी, हज़ारों उच्च-कौशल वाली नौकरियां पैदा करेगी और भारत को स्थायी हवाई गतिशीलता में एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करेगी.

उन्होंने ये भी कहा कि हमारा लक्ष्य सरल है-भारत को एक एकीकृत परिसर से दुनिया के सबसे उन्नत ईवीटीओएल सिस्टम डिज़ाइन, निर्माण, परीक्षण, उड़ान और संचालन करने देना.'

आंध्र प्रदेश सरकार, एपीएडीसीएल के माध्यम से, परियोजना कार्यान्वयन में तेज़ी लाने और पारिस्थितिकी तंत्र की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक सुविधाकर्ता के रूप में काम करेगी.

बयान में कहा गया है कि, 'यह सहयोग राज्य के भारत में उन्नत विनिर्माण, एयरोस्पेस नवाचार और हरित गतिशीलता प्रौद्योगिकियों की राजधानी बनने के मिशन में एक बड़ी प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है. '

वैश्विक ईवीटीओएल उद्योग के दिग्गजों द्वारा 2023 में स्थापित, सरला एविएशन एक छह-सीटर इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी डिज़ाइन कर रही है जिसका उद्देश्य भारत के सबसे व्यस्त महानगरों में यात्रा के समय को कम करना है. निजी इक्विटी निवेशक एक्सेल द्वारा समर्थित कंपनी का लक्ष्य 2029 तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू करना है तथा भारत को इलेक्ट्रिक विमानन के क्षेत्र में एक वैश्विक महाशक्ति बनाना है.

