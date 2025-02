Delhi Election 2025: दिल्ली में विधानसभा चुनाव (Delhi Vidhan Sabha Chunav 2025) से एक दिन पहले भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने मंगलवार को 'दबाव की रणनीति' पर खरी-खरी सुनाई. दिल्ली में राजनीतिक दलों के बीच चल रहे आरोप-प्रत्यारोपों के बीच चुनाव आयोग को भी लपेटने की कोशिश का आयोग ने संज्ञान लिया. आयोग ने कहा कि हमारी छवि खराब करने के लिए लगातार जानबूझकर दबाव की रणनीति अपनाई जा रही है, लेकिन ऐसे आरोपों से हम नहीं झुकेंगे. चुनाव आयोग का यह बयान आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेशनल कनवेनर अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के उन आरोपों के एक दिन बाद आया है, जिनमें केजरीवाल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार (Chief Election Commissioner Rajiv Kumar) पर रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति पाने के लालच में डूबे होने की बात कही थी.

'लगातार देख रहा है आयोग'

चुनाव आयोग ने एक्स (पहले ट्विटर) पर केजरीवाल का नाम लिए बिना लिखा,'3 सदस्यीय आयोग ने सामूहिक रूप से दिल्ली चुनावों में लगातार जानबूझकर चुनाव आयोग की छवि धूमिल करने वाली दबााव की रणनीति नोट की है, मानो यह एक सदस्यीय संस्था है. आयोग ने ऐसे आरोपों से प्रभावित नहीं होने, संवैधानिक संयम बरतने और इस तरह के आरोपों को समझदारी से सहन करने का निर्णय लिया है.' पोस्ट में आगे कहा गया,'राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर हर मामले में 1.5 लाख से अधिक अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है, जो एक स्थापित कानूनी ढांचे, मजबूत प्रक्रियाओं और एसओपी के भीतर निष्पक्ष और गैर-पक्षपातपूर्ण आचरण सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं.'

The 3-member Commission collectively noted repeated deliberate pressure tactics to malign ECI in Delhi Elections,as if it is a single member body & decided to have constitutional restraint, absorbing such outbursts with sagacity, stoically & not to be swayed by such insinuations