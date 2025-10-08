ईडी की लग्जरी कार तस्करी मामले में अभिनेता दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन के 17 ठिकानों पर छापेमारी  

Add DNA as a Preferred Source
Bhutan car smuggling case: ईडी की कोच्चि इकाई के अधिकारियों ने दुलकर सलमान के तीन घरों और ममूटी के आवास पर छापे मारे हैं. ईडी ने भूटान वाहन तस्करी मामले में अपनी जांच तेज कर दी है और अभिनेता दुलकर सलमान और ममूटी के आवासों सहित 17 स्थानों पर बुधवार को तलाशी ली.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Oct 08, 2025, 10:20 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का कोच्चि क्षेत्रीय कार्यालय बुधवार 8 अक्टूबर, 2025 को केरल और तमिलनाडु में 17 स्थानों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत छापेमारी की. यह छापेमारी उच्च-स्तरीय पूर्व-स्वामित्व वाली लक्जरी वाहनों (High-end pre-owned luxury vehicles) की कथित तस्करी और संबंधित अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेनदेन की चल रही जांच के तहत की गई है.

इस कार्रवाई में 17 परिसरों को कवर किया गया, जिनमें फिल्म स्टार दुलकर सलमान, पृथ्वीराज सुकुमारन और अमित चक्कलक्कल के आवास और प्रतिष्ठान, साथ ही एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोझीकोड, मलप्पुरम, कोट्टायम और कोयंबटूर में कुछ वाहन मालिक, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और व्यापारी शामिल थे.

ये छापे सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि द्वारा 23 सितंबर, 2025 को फिल्म अभिनेताओं के घरों सहित 30 से ज़्यादा स्थानों पर एक साथ, दिन भर और राज्यव्यापी कार्रवाई के बाद मारे गए हैं. इन छापों के दौरान, 37 "उच्च-मूल्य वाली पुरानी कारें" ज़ब्त की गईं, जिनके बारे में संदेह है कि उन्हें पिछले कुछ वर्षों में भूटान से तस्करी करके लाया गया था. अगले कुछ दिनों में तीन और गाड़ियाँ ज़ब्त की गईं.

ईडी द्वारा बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया, "यह तलाशी उन सूचनाओं पर आधारित थी, जिनसे पता चला कि एक गिरोह भारत-भूटान/नेपाल मार्गों के माध्यम से लैंड क्रूजर, डिफेंडर और मासेराती जैसी लक्जरी कारों के अवैध आयात और पंजीकरण में संलिप्त है."

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि कोयंबटूर स्थित एक नेटवर्क जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल कर रहा था, जो कथित तौर पर भारतीय सेना, अमेरिकी दूतावास और विदेश मंत्रालय से होने का दावा करते थे, और अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) पंजीकरणों में हेराफेरी कर रहे थे. विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि बाद में इन वाहनों को फिल्मी हस्तियों सहित धनी व्यक्तियों को कम कीमत पर बेच दिया गया.

ईडी की कार्रवाई प्रथम दृष्टया फेमा की धारा 3, 4 और 8 के उल्लंघन का पता चलने के बाद शुरू की गई थी, जिसमें अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेनदेन और हवाला चैनलों के माध्यम से सीमा पार भुगतान शामिल थे. धन के लेन-देन, लाभार्थी नेटवर्क और विदेशी मुद्रा की आवाजाही का पता लगाने के लिए आगे की जांच अभी जारी है.

'नुमखोर' (भूटानी भाषा में जिसका अर्थ 'वाहन' होता है) नाम से की गई इस छापेमारी के दौरान, सीमा शुल्क विभाग की टीमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के डेटाबेस में अनियमितताओं के लिए चिह्नित 150 से 200 वाहनों की सूची के आधार पर पूरे केरल में फैल गईं. इन वाहनों को कोयंबटूर स्थित एक गिरोह द्वारा केरल में तस्करी करके लाए जाने का संदेह था.

ज़ब्त की गई गाड़ियों में दुलकर सलमान और अमित चक्कलक्कल के कई वाहन भी शामिल थे. हालाँकि अधिकारी पृथ्वीराज के कोच्चि स्थित आवास पर गए, लेकिन परिसर से कोई वाहन ज़ब्त नहीं किया गया.

दुलकर सलमान ने अपनी गाड़ियों की रिहाई के लिए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. मंगलवार को, अदालत ने उन्हें अपनी एक महंगी एसयूवी की रिहाई के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण से संपर्क करने का निर्देश दिया.

