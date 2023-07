Earthquake: अंडमान-निकोबार में 5.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप, एक महीने में छठी बार कांपी धरती

डीएनए हिंदी: Earthquake News- भारत के लिए सामरिक अहमियत रखने वाले अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में शनिवार सुबह भूकंप के तेज झटके लगे हैं. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (National Centre for Seismology) के मुताबिक, भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 5.8 मैग्नीट्यूड के दर्ज किए गए हैं. शुक्रवार-शनिवार की मध्य रात्रि करीब 12.53 बजे आए भूकंप का केंद्र करीब 69 किलोमीटर गहराई पर था, इस कारण भूकंप ने सतह पर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है. हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट में जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (German Research Centre for Geosciences-GFZ) के हवाले से भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई पर होने का दावा किया गया है.

Earthquake of Magnitude:5.8, Occurred on 29-07-2023, 00:53:47 IST, Lat: 10.75 & Long: 93.47, Depth: 69 Km ,Location: Andaman Islands, for more information Download the BhooKamp App https://t.co/MKHCpo5N3Y @ndmaindia @Indiametdept @KirenRijiju @Dr_Mishra1966 @DDNewslive pic.twitter.com/WVe9MfROeU