इस राज्य में क्यों बढ़ी गधी के दूध की डिमांड? वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे!
Kantara Chapter 1: रिलीज होते ही छाने लगा ‘कांतारा: चैप्टर 1’ का जादू, धड़ाधड़ कमाई ने तोड़े सिनेमाघरों के कई रिकॉर्ड
भारत के लिए क्यों खास है 96KM की 'सर क्रीक' जलधारा? जिसके लिए राजनाथ सिंह ने कराची में घुसने की दे डाली चेतावनी
MP में कफ सिरप ने फिर निगल ली 6 बच्चों की जिंदगी, किडनी खराब कर दी ये 2 दवा
इतना छोटा सा सिम कार्ड और उसमें भी एक कोना कटा हुआ, जानें इसके पीछे की स्मार्ट टेक्नोलॉजी
10 Demons of Mind: गंभीर मानसिक बीमारियों से रहना है दूर, तो कर दें दिमाग के इन 10 'रावण' का भी दहन
दशहरा पर रावण के पुतले बने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, झज्जर में बाहुबली तो सिरसा में जलेबी मूंछ वाला; देखें अजब-गजब तस्वीरें
DU में गोल्ड मेडलिस्ट से लेकर UPSC ISS में टॉपर बनने तक, जानें कशिश कसाना की सफलता की पूरी दास्तान
Fatty Liver Signs: घर बैठे ही कर पाएंगे फैटी लिवर की पहचान, बस डॉक्टर के बताए इन लक्षणों पर दें ध्यान
IND vs WI: अहमदाबाद में सिराज और बुमराह के सामने बेबस दिखी वेस्टइंडीज, 162 रन पर सिमट गई पहली पारी
भारत
हरियाणा में दशहरे पर बाहुबली रावण (30 फीट) का पुतला पहली बार जलाया जाएगा. झज्जर और सिरसा में रावण दहन के साथ ही हनुमान जी द्वारा लंका दहन और रामसेतु निर्माण का मंचन हुआ.
नवरात्रि की समाप्ति के साथ ही देशभर में विजयदशमी के त्योहार की रौनक छा गई है. हरियाणा के कई जिलों में इस बार रावण दहन की परंपरा को खास और अनोखे तरीके से मनाया जा रहा है. झज्जर में जहां 'बाहुबली रावण' का पुतला विशेष आकर्षण का केंद्र बना है, वहीं सिरसा में अनोखी मूंछों वाले रावण की लोकप्रियता बढ़ी है. इन विशेष रूप से डिजाइन किए गए पुतलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है.
जिला मुख्यालय स्थित प्राचीन रामलीला मैदान में हुए मंचन में बुधवार की शाम श्री राम चरित के अद्भुत प्रसंगों को जीवंत किया गया. हनुमान जी द्वारा अशोक वाटिका विध्वंस और लंका दहन से लेकर मेघनाद-लक्ष्मण युद्ध तथा संजीवनी बूटी की खोज तक के दृश्य इतने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए गए कि पूरा वातावरण भक्तिमय और रोमांचकारी हो उठा.
झज्जर जिला मुख्यालय पर इस बार दशहरे पर विशेष आकर्षण देखने को मिलेगा. यहां पहली बार रावण (30 फीट), मेघनाद (20 फीट) और कुंभकरण (20 फीट) के बाहुबली पुतलों का दहन किया जाएगा. इन विशालकाय पुतलों का निर्माण इस तरह से किया गया है कि वे दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं. इसके साथ ही बेरी, दुजाना और बहादुरगढ़ में भी दशहरे की धूमधाम के साथ तैयारियां की जा रही हैं.
मंचन का आरंभ उस दृश्य से हुआ जब हनुमान जी माता सीता की कुशलक्षेम जानने लंका पहुँचे. सीता माता से मिलने और उनका संदेश लेने के बाद, हनुमान जी ने रावण की सेना को परास्त करते हुए अशोक वाटिका को तहस-नहस कर दिया. जब उन्हें पकड़कर रावण के दरबार में ले जाया गया, तो उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगवाकर उसी आग से पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया. इस प्रसंग पर दर्शक दीर्घा "जय बजरंगबली" के गगनभेदी नारों से गूंज उठी.
झज्जर के अलावा, सिरसा में भी तीन स्थानों पर शाम 5:57 बजे रावण, कुंभकरण, मेघनाद के पुतले का दहन किया जाएगा. इस दौरान जिलेभर के लोग कार्यक्रम स्थलों पर पहुँचेंगे. बताया जा रहा है कि इस बार सिरसा में जलेबी मूंछ वाले रावण जैसे अनोखे पुतले भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. दशहरा पर्व से पहले क्लबों की तरफ से शहर में शोभायात्रा भी निकाली जाएंगी. सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए मुख्य बाजारों व चौक-चौराहों पर 70 से अधिक जवान तैनात रहेंगे.
मंचन के अगले दृश्य में दिखाया गया कि हनुमान जी सीता माता की निशानी लेकर लौटे और श्रीराम को उनकी कुशलता सुनाई. इसके बाद भावुक होकर श्रीराम ने लंका विजय का संकल्प लिया. समुद्र तट पर भगवान शिव की पूजा कर आशीर्वाद लेने के बाद, वानर योद्धाओं नल-नील ने समुद्र पर रामसेतु का निर्माण किया. राम नाम लिखे पत्थरों से बना यह सेतु श्रद्धालुओं के लिए आस्था और उत्साह का केंद्र रहा, जिसके बाद वानर सेना के साथ श्रीराम ने लंका की ओर कूच किया.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.