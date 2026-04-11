सावदा-घेवरा में 717 परिवारों को मिलेंगे पक्के फ्लैट, CM रेखा गुप्ता ने झुग्गी पुनर्वास और विकास कार्यों को दी हरी झंडी

DUSIB Meeting: CM रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) की 35वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई, बैठक में झुग्गीवासियों के पुनर्वास, गिग वर्कर्स और श्रमिकों के कल्याण और शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.

Delhi Urban Shelter Improvement Board Meeting: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) की 35वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई, बैठक में झुग्गीवासियों के पुनर्वास, गिग वर्कर्स और श्रमिकों के कल्याण और शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. CM रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य हर जरूरतमंद को सम्मानजनक आवास, बेहतर जीवन स्तर और सुदृढ़ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है. साथ ही, एक ऐसा समग्र शहरी तंत्र विकसित करना है जो विशेष रूप से श्रमिकों और जरूरतमंद वर्ग के जीवन को आसान बनाए.

गिग वर्कर्स के लिए नई पहल

गिग वर्कर्स और श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दिल्ली में रेस्टिंग सेंटर और जन सुविधा केंद्र विकसित किए जाएं, जिन्हें अटल कैंटीन के साथ जोड़ा जाएगा. इन केंद्रों पर कामकाजी वर्ग को एक ही स्थान पर भोजन, विश्राम और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. साथ ही, इनमें से कई कैंटीनों में गिग वर्कर्स के लिए यूरिनल भी बनाए जाएंगे. डूसिब को ऐसे उपयुक्त स्थानों की पहचान कर उन्हें अधिसूचित करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां इन सुविधाओं का विकास किया जा सके. गौरतलब है कि रेस्टिंग सेंटर का सुझाव स्वयं गिग वर्कर्स ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक में दिया था. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गिग वर्कर्स से मिले सुझावों को न केवल बजट जोड़ा बल्कि इस पर तेजी से काम करने के निर्देश भी दे दिए हैं.

अटल कैंटीन में सुधार, समय और व्यवस्था तय

अटल कैंटीन योजना को और प्रभावी बनाने के लिए इसके ढांचे और संचालन में बदलाव किया गया है, 100 कैंटीन और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों को नए तरीके से व्यवस्थित किया जा रहा है. संचालन समय में भी बदलाव करते हुए लंच का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक और डिनर का समय शाम 6:00 बजे से रात 9:30 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिसमें शुरू होने से पहले 30 मिनट का अतिरिक्त समय भी शामिल रहेगा. कामकाज को सुगम बनाने के लिए एजेंसियों को अतिरिक्त यूजर आईडी और पासवर्ड दिए जाएंगे और फेस रिकग्निशन सिस्टम से संबंधित डेटा अधिकतम एक माह तक ही सुरक्षित रखा जाएगा.

717 झुग्गीवासियों को मिलेंगे घर

बैठक में सावदा-घेवरा स्थित ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में 717 झुग्गीवासियों को आवास देने का निर्णय लिया गया, इनमें 528 पात्र और 189 अपात्र श्रेणी के लाभार्थी शामिल हैं. ये अपात्र लाभार्थी कुल 258 लोगों में से हैं, जिनमें गैर-रिहायशी झुग्गियां शामिल नहीं हैं और ये रेस कोर्स क्षेत्र की भाई राम कैंप, मस्जिद कैंप और डीआईडी कैंप बस्तियों से संबंधित हैं. प्रत्येक लाभार्थी के लिए केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 1,12,000 रुपये की सहायता राशि डूसिब को दी जाएगी, जबकि लाभार्थियों को अपने फ्लैट के रखरखाव के लिए 30,000 रुपये तीन महीने के भीतर जमा करने होंगे. इसके अतिरिक्त, इंदिरा कैंप (कल्याणपुरी), जी-पॉइंट (गोल मार्केट), न्यू संजय कैंप (ओखला) और राजीव कैंप (मंडावली) जैसी पहले ही हटाई जा चुकी चार बस्तियों के 221 लाभार्थियों को भी सावदा-घेवरा में फ्लैट दिए जाएंगे.

मरम्मत और विकास कार्यों को गति

बैठक में शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई विकास और मरम्मत कार्यों को मंजूरी दी गई, सुल्तानपुरी के साइट ए-3 पर बने 1060 (जी+4) ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की मरम्मत की जाएगी, जबकि द्वारका सेक्टर 16-बी में 980, 736 और 288 पांच मंजिला मकानों को रहने योग्य बनाया जाएगा. इसके अलावा भलस्वा (जहांगीरपुरी पॉकेट-II) में 7400 फ्लैट्स के लिए सड़क, पार्क, सीवर सिस्टम और रास्तों का विकास किया जाएगा.

डूसिब सीईओ की शक्ति बढ़ी

प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए डूसिब के सीईओ की वित्तीय स्वीकृति सीमा 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है, जिससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी. साथ ही शेल्टर होम के संचालन और प्रबंधन के लिए वर्तमान एजेंसियों का कार्यकाल 31 मई 2026 तक या नई एजेंसियों के कार्यभार संभालने तक यथावत शर्तों पर बढ़ा दिया गया है.

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने डूसिब को पिछले एक वर्ष में किए गए कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए ताकि योजनाओं के प्रभाव, प्रगति और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों का आकलन किया जा सके. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, ताकि झुग्गीवासियों, श्रमिकों और जरूरतमंद वर्ग तक इसका सीधा लाभ पहुंच सके. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू कर एक समावेशी और सम्मानजनक शहरी जीवन सुनिश्चित करना है.

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