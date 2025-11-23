दिल्ली-NCR में पॉल्यूशन लेवल बरकरार, स्मॉग के चलते Work From Home, इन कर्मचारियों को मिलेगी राहत

दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण (AQI 400+) के कारण GRAP-3 लागू है. सरकार ने 50% कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया है. सीमाओं पर वाहनों की निगरानी बढ़ा दी गई है.

दिल्ली में जहरीली हवा ने जीना मुहाल कर दिया है. AQI लगातार 400 से ऊपर बना हुआ है, यानी प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में है. रेखा गुप्ता के अनुसार, दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच लोगों को राहत देने के लिए सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सलाह के अनुसार, दिल्ली में 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया जा सकता है.

दरअसल, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि प्रदूषण के बीच दिल्ली में GRAP-3 लागू है . वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने नई जानकारी दी है. यह GRAP-3 का दूसरा चरण है, जिसमें GRAP-4 के कुछ प्रावधान भी जोड़े जा रहे हैं. इसके तहत 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करना होगा. साथ ही, दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर सीमाओं पर नज़र रखी जा रही है. धूल और प्रदूषण के उच्च स्तर वाले क्षेत्रों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है.



सीएक्यूएम का निर्णय क्या है?

दिल्ली में अभी GRAP-3 लागू है. इसमें कई पाबंदियाँ शामिल हैं. इस GRAP-3 को अब और कड़ा किया जा रहा है. GRAP-3 का दूसरा चरण लागू किया जा रहा है. दिल्ली और एनसीआर में राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी गई है. इसलिए सरकार जल्द ही इस पर कोई फैसला ले सकती है. सरकारी कर्मचारियों के अलावा, यह नियम निजी कर्मचारियों पर भी लागू हो सकता है. हालाँकि, अभी आयोग की यह सलाह सरकारी कर्मचारियों के लिए है.

वर्क फ्रॉम होम प्रणाली लागू होने के बाद काम कैसे होगा?

दरअसल, जब भी सरकार वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की नीति लागू करती है, तो दफ्तर आधे कर्मचारियों के साथ काम करते हैं. मान लीजिए किसी दफ्तर में 100 कर्मचारी हैं, तो नियम लागू होने के बाद सिर्फ़ 50 कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे. बाकी 50 को घर से ही जुड़े रहना होगा.

अब सरकार तय करेगी कि इस व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए. चाहे वह साप्ताहिक नियम हो या ऑड-ईवन नियम, यानी आधे कर्मचारी एक दिन ऑफिस आएँ, अगले दिन घर से काम करें और फिर तीसरे दिन ऑफिस लौट आएँ. फ़िलहाल यह नियम सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होने वाला है. इसलिए, निजी क्षेत्र में काम करने वालों को इसका फ़ायदा ज़रूर नहीं मिलेगा. लेकिन सरकारी कर्मचारी ज़रूर अच्छी स्थिति में हैं.

स्टेज 2 के कई नियम अब स्टेज 1 में लागू किए जाएंगे (जब AQI 201-300 हो)

डीजल जनरेटर सेट के उपयोग को रोकने के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति यातायात जाम से बचने के लिए समन्वय और अतिरिक्त पुलिस की व्यवस्था की जाएगी. टीवी, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर सार्वजनिक सूचनाएं अधिकतम मेट्रो और इलेक्ट्रिक/सीएनजी बसों के साथ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना और ऑफ-पीक यात्रा को किफायती बनाना चरण 3 के कुछ नियम अब चरण 2 में लागू किए जाएंगे (जब AQI 301-400 हो) दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद में सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव एनसीआर के अन्य जिलों में भी इसे लागू करने पर विचार केंद्र सरकार अपने कार्यालयों में भी इसी तरह के कदम उठा सकती है. चरण 4 के कुछ नियम अब चरण 3 में लागू किए जाएंगे (जब AQI 401-450 हो) सरकारी, निजी और नगर निगम कार्यालयों में 50% कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे, जबकि शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे. यही विकल्प केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

इस हफ़्ते, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर चिंता जताई. अदालत ने कहा कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है और सीएक्यूएम के प्रयास सही दिशा में हैं. हालाँकि, अदालत ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे किसी भी बदलाव पर सभी हितधारकों के साथ चर्चा की जानी चाहिए. सीएक्यूएम ने स्पष्ट किया कि स्टेज 3 में 50% उपस्थिति अनिवार्य करने और स्टेज 2 में कार्यालय समय बदलने का मौजूदा फ़ैसला अनिवार्य नहीं, बल्कि एक सलाह है.

आज AQI कैसा है?

इसके बावजूद दिल्ली की वायु गुणवत्ता में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है. रविवार की सुबह राजधानी धुंध की मोटी चादर में लिपटी रही. कल यानी 22 नवंबर दिन शनिवार को दोपहर में दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 364 दर्ज किया गया, जो "बेहद खराब" श्रेणी में आता है. आईटीओ में स्थिति लगभग वैसी ही रही, जबकि अक्षरधाम और आनंद विहार जैसे इलाकों में AQI 422 तक पहुंच गया, जो "गंभीर" स्थिति दर्शाता है. इस स्थिति के कारण, वर्तमान में स्टेज 3 के मानदंड लागू हैं, लेकिन लगातार उच्च प्रदूषण के कारण, कुछ स्टेज 4 के उपाय भी जोड़े गए हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले हफ्तों में वायु गुणवत्ता और खराब हो सकती है. इसलिए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मानदंडों को और कड़ा किया जा सकता है.

