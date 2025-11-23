दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉ. उमर के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन का खुलासा, क्या तुर्की में सीधे हुई थी आतंकी ट्रेनिंग?

दिल्ली में हुए आतंकी हमले की जांच जारी है और कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. पता चला है कि दिल्ली में आतंकी साजिश रचने वालों ने अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण प्राप्त किया था और इसमें टर्की का नाम सामने आ रहा है, जैश ने इसके लिए फंडिंग की थी.

दिल्ली के लाल किला इलाके में 10 नवंबर को हुए बम धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 24 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. लाल किला इलाके में हुए इस धमाके से पूरे देश में आक्रोश फैल गया था. मामले की गहन जांच चल रही है और कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. पता चला है कि दिल्ली में आतंकी साजिश रचने वालों ने अंतरराष्ट्रीय यात्राएं की थीं और प्रशिक्षण लिया था.

दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है. दिल्ली बम ब्लास्ट का कनेक्शन सीधे तुर्की तक पहुंच गया है. दिल्ली के सफेदपोश डॉक्टरों का कनेक्शन सामने आया है. उच्च शिक्षा प्राप्त डॉक्टरों ने इस साजिश को अंजाम दिया. ये डॉक्टर जैश आतंकी संगठन के संपर्क में आए थे. जैश के एक हैंडलर ने 40 बम बनाने के वीडियो भेजे थे.

पाकिस्तान में रहने वाले जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर हंजुल्लाह ने गिरफ्तार आरोपी डॉ. मुजम्मिल शकील को 40 बम बनाने के वीडियो भेजे थे. शुरुआती जांच में पता चला है कि हंजुल्लाह उसका कोडनेम था. जम्मू-कश्मीर के नौगाम में जैश के पोस्टरों पर "कमांडर हंजुल्लाह भैया" नाम भी मिला है, जिससे एजेंसियों का शक और पुख्ता हो गया है.



हंजुल्लाह को डॉ. मुज़म्मिल से मौलवी इरफ़ान अहमद ने मिलवाया था. इरफ़ान वही शख़्स है जिसने डॉक्टरों के साथ मिलकर एक सफ़ेदपोश आतंकवादी मॉड्यूल बनाया था. दिल्ली बम धमाके उसी साज़िश का हिस्सा थे.

जांच से पता चला है कि धमाके का मास्टरमाइंड डॉ. उमर 2022 में तुर्की में एक सीरियाई आतंकवादी से मिला था. उस समय डॉ. मुज़म्मिल शकील गनई और डॉ. मुज़फ़्फ़र रायदर भी मौजूद थे. तीनों ने अपने पाकिस्तानी हैंडलर उकाशा के निर्देश पर सीरियाई आतंकवादी से मुलाकात की थी.

आटा चक्की में यूरिया पीसकर बनाए गए विस्फोटक

एनआईए ने डॉ. मुज़म्मिल गनई, डॉ. शाहीन सईद, डॉ. आदिल अहमद राथर और मौलवी इरफ़ान को गिरफ्तार किया है. जाँच के दौरान एक बड़ा खुलासा तब हुआ जब फरीदाबाद के धौज गांव से एक आटा चक्की, एक धातु गलाने वाली मशीन और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ज़ब्त किए गए. मुज़म्मिल इस आटा चक्की में यूरिया पीसता था, बाद में उसे एक मशीन में रिफाइन करता था और प्रयोगशाला से चुराए गए रसायनों के साथ मिलाकर विस्फोटक बनाता था. उसकी सूचना के आधार पर, यह चक्की एक गिरफ्तार टैक्सी चालक के घर से बरामद की गई.



टैक्सी ड्राइवर ने एनआईए को बताया कि जब उसका बेटा अल फलाह मेडिकल कॉलेज में भर्ती था, तब उसकी मुलाकात डॉ. मुज़म्मिल से हुई थी. इलाज के दौरान उनकी जान-पहचान हुई और फिर मुज़म्मिल ने उसे अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया. 9 नवंबर को पुलिस ने धौज स्थित उसी कमरे से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक बरामद किए. 10 नवंबर को फतेहपुर तगा स्थित उसके दूसरे किराए के कमरे से 2558 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुए.

