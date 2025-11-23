FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एडवाइजरी जारी, NCR में GRAP-3 लागू है,

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
VIDEO: 'ये तूने क्या किया..' गाने पर रोमांटिक हुईं Smriti Mandhana, संगीत में पलाश मुच्छल संग डांस का वीडियो वायरल

VIDEO: 'ये तूने क्या किया..' गाने पर रोमांटिक हुईं Smriti Mandhana, संगीत में पलाश मुच्छल संग डांस का वीडियो वायरल

IMD Alert: क्या 50-60 घंटों में तबाही मचाएगा‘सनयार’? बंगाल की खाड़ी में बना प्रलयकारी चक्रवात, जानें ताज़ा अपडेट

IMD Alert: क्या 50-60 घंटों में तबाही मचाएगा‘सनयार’? बंगाल की खाड़ी में बना प्रलयकारी चक्रवात, जानें ताज़ा अपडेट

Bareilly News: पति जिंदा, फिर भी विधवा पेंशन ले रही थीं 25 महिलाएं; बरेली में ऐसे चल रहा था घोटोला..

Bareilly News: पति जिंदा, फिर भी विधवा पेंशन ले रही थीं 25 महिलाएं; बरेली में ऐसे चल रहा था घोटोला..

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई

क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई

कैसे करें पर्सनल लोन का सही इस्तेमाल? जानें 5 फाइनेंशियल स्मार्ट टिप्स

कैसे करें पर्सनल लोन का सही इस्तेमाल? जानें 5 फाइनेंशियल स्मार्ट टिप्स

PM नरेंद्र मोदी तक पहुंचानी है अपनी कोई भी बात, तो यहां जानें आसान तरीके

PM नरेंद्र मोदी तक पहुंचानी है अपनी कोई भी बात, तो यहां जानें आसान तरीके

Homeभारत

भारत

दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉ. उमर के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन का खुलासा, क्या तुर्की में सीधे हुई थी आतंकी ट्रेनिंग?

दिल्ली में हुए आतंकी हमले की जांच जारी है और कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. पता चला है कि दिल्ली में आतंकी साजिश रचने वालों ने अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण प्राप्त किया था और इसमें टर्की का नाम सामने आ रहा है, जैश ने इसके लिए फंडिंग की थी.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 23, 2025, 06:51 AM IST

दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉ. उमर के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन का खुलासा, क्या तुर्की में सीधे हुई थी आतंकी ट्रेनिंग?

आतंकी डॉ. उमर को तुर्की में मिली थी ट्रेनिंग और जैश की थी फंडिंग

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली के लाल किला इलाके में 10 नवंबर को हुए बम धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 24 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. लाल किला इलाके में हुए इस धमाके से पूरे देश में आक्रोश फैल गया था. मामले की गहन जांच चल रही है और कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. पता चला है कि दिल्ली में आतंकी साजिश रचने वालों ने अंतरराष्ट्रीय यात्राएं की थीं और प्रशिक्षण लिया था.

दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है. दिल्ली बम ब्लास्ट का कनेक्शन सीधे तुर्की तक पहुंच गया है. दिल्ली के सफेदपोश डॉक्टरों का कनेक्शन सामने आया है. उच्च शिक्षा प्राप्त डॉक्टरों ने इस साजिश को अंजाम दिया. ये डॉक्टर जैश आतंकी संगठन के संपर्क में आए थे. जैश के एक हैंडलर ने 40 बम बनाने के वीडियो भेजे थे.

पाकिस्तान में रहने वाले जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर हंजुल्लाह ने गिरफ्तार आरोपी डॉ. मुजम्मिल शकील को 40 बम बनाने के वीडियो भेजे थे. शुरुआती जांच में पता चला है कि हंजुल्लाह उसका कोडनेम था. जम्मू-कश्मीर के नौगाम में जैश के पोस्टरों पर "कमांडर हंजुल्लाह भैया" नाम भी मिला है, जिससे एजेंसियों का शक और पुख्ता हो गया है.
 
हंजुल्लाह को डॉ. मुज़म्मिल से मौलवी इरफ़ान अहमद ने मिलवाया था. इरफ़ान वही शख़्स है जिसने डॉक्टरों के साथ मिलकर एक सफ़ेदपोश आतंकवादी मॉड्यूल बनाया था. दिल्ली बम धमाके उसी साज़िश का हिस्सा थे.

जांच से पता चला है कि धमाके का मास्टरमाइंड डॉ. उमर 2022 में तुर्की में एक सीरियाई आतंकवादी से मिला था. उस समय डॉ. मुज़म्मिल शकील गनई और डॉ. मुज़फ़्फ़र रायदर भी मौजूद थे. तीनों ने अपने पाकिस्तानी हैंडलर उकाशा के निर्देश पर सीरियाई आतंकवादी से मुलाकात की थी.

आटा चक्की में यूरिया पीसकर बनाए गए विस्फोटक

एनआईए ने डॉ. मुज़म्मिल गनई, डॉ. शाहीन सईद, डॉ. आदिल अहमद राथर और मौलवी इरफ़ान को गिरफ्तार किया है. जाँच के दौरान एक बड़ा खुलासा तब हुआ जब फरीदाबाद के धौज गांव से एक आटा चक्की, एक धातु गलाने वाली मशीन और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ज़ब्त किए गए. मुज़म्मिल इस आटा चक्की में यूरिया पीसता था, बाद में उसे एक मशीन में रिफाइन करता था और प्रयोगशाला से चुराए गए रसायनों के साथ मिलाकर विस्फोटक बनाता था. उसकी सूचना के आधार पर, यह चक्की एक गिरफ्तार टैक्सी चालक के घर से बरामद की गई.
 
टैक्सी ड्राइवर ने एनआईए को बताया कि जब उसका बेटा अल फलाह मेडिकल कॉलेज में भर्ती था, तब उसकी मुलाकात डॉ. मुज़म्मिल से हुई थी. इलाज के दौरान उनकी जान-पहचान हुई और फिर मुज़म्मिल ने उसे अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया. 9 नवंबर को पुलिस ने धौज स्थित उसी कमरे से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक बरामद किए. 10 नवंबर को फतेहपुर तगा स्थित उसके दूसरे किराए के कमरे से 2558 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुए.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
VIDEO: 'ये तूने क्या किया..' गाने पर रोमांटिक हुईं Smriti Mandhana, संगीत में पलाश मुच्छल संग डांस का वीडियो वायरल
VIDEO: 'ये तूने क्या किया..' गाने पर रोमांटिक हुईं Smriti Mandhana, संगीत में पलाश मुच्छल संग डांस का वीडियो वायरल
IMD Alert: क्या 50-60 घंटों में तबाही मचाएगा‘सनयार’? बंगाल की खाड़ी में बना प्रलयकारी चक्रवात, जानें ताज़ा अपडेट
IMD Alert: क्या 50-60 घंटों में तबाही मचाएगा‘सनयार’? बंगाल की खाड़ी में बना प्रलयकारी चक्रवात, जानें ताज़ा अपडेट
Bareilly News: पति जिंदा, फिर भी विधवा पेंशन ले रही थीं 25 महिलाएं; बरेली में ऐसे चल रहा था घोटोला..
Bareilly News: पति जिंदा, फिर भी विधवा पेंशन ले रही थीं 25 महिलाएं; बरेली में ऐसे चल रहा था घोटोला..
दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉ. उमर के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन का खुलासा, क्या तुर्की में सीधे हुई थी आतंकी ट्रेनिंग?
दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉ. उमर के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन का खुलासा, क्या तुर्की में सीधे हुई थी आतंकी ट्रेनिंग?
दिल्ली-NCR में पॉल्यूशन लेवल बरकरार, स्मॉग के चलते Work From Home, इन कर्मचारियों को मिलेगी राहत
दिल्ली-NCR में पॉल्यूशन लेवल बरकरार, स्मॉग के चलते Work From Home, इन कर्मचारियों को मिलेगी राहत
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई
क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई
कैसे करें पर्सनल लोन का सही इस्तेमाल? जानें 5 फाइनेंशियल स्मार्ट टिप्स
कैसे करें पर्सनल लोन का सही इस्तेमाल? जानें 5 फाइनेंशियल स्मार्ट टिप्स
PM नरेंद्र मोदी तक पहुंचानी है अपनी कोई भी बात, तो यहां जानें आसान तरीके
PM नरेंद्र मोदी तक पहुंचानी है अपनी कोई भी बात, तो यहां जानें आसान तरीके
ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद
ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद
17 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 100 करोड़ की कंपनी; आप भी इस करोड़पति से ले सकते हैं सीख
17 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, आज बना डाली 100 करोड़ की कंपनी; आप भी इस करोड़पति से ले सकते हैं सीख
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
MORE