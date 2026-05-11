Aaj ka Mausam: गर्मी, बारिश और आंधी का डबल अटैक! जानिए आज आपके शहर का मौसम बिगाड़ेगा प्लान या देगा राहत

Today weather forecast: मई की गर्मी के बीच देश का मौसम अब लोगों की परीक्षा लेने लगा है. कहीं लू बेहाल कर रही है तो कहीं अचानक बारिश ने राहत दी है. मौसम का यह बदलता मिजाज आज आपके राज्य में कैसा रहेगा, चलिए आईएमडी की रिपोर्ट जानें.

मई की तपती गर्मी के बीच मौसम अब अचानक करवट लेता दिख रहा है. कहीं लू लोगों को घरों में कैद कर रही है, तो कहीं तेज बारिश और आंधी ने तापमान गिराकर राहत दी है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा और इसका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना पड़ेगा?

दिल्ली से लेकर बिहार, राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर तक मौसम का मिजाज अलग-अलग रंग दिखा रहा है. यही वजह है कि लोग सुबह घर से निकलने से पहले मौसम अपडेट जरूर देख रहे हैं.

उत्तर भारत में गर्मी का कहर, लेकिन राहत के संकेत भी

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में आज भी तेज गर्मी और लू चलने की संभावना है. दोपहर के समय तापमान 42 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है. खासतौर पर नोएडा, आगरा, जयपुर और लखनऊ जैसे शहरों में गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं.

हालांकि मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिए हैं कि शाम के समय कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश हो सकती है. इसका मतलब यह है कि दिन में झुलसाने वाली गर्मी के बाद रात को मौसम थोड़ा राहत दे सकता है. लेकिन यही बदलाव कई लोगों की सेहत पर भी असर डाल सकता है. डॉक्टरों के मुताबिक अचानक तापमान बदलने से वायरल, डिहाइड्रेशन और सिरदर्द की शिकायतें बढ़ रही हैं.

पूर्वी भारत में बारिश से बदला मौसम

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. कोलकाता और पटना जैसे शहरों में सुबह की उमस के बाद दोपहर या शाम को बारिश राहत दे सकती है.

इस मौसम का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो रोज कमाने-खाने वाले हैं. बारिश के कारण ट्रैफिक धीमा होता है, बाजारों में भीड़ कम होती है और छोटे व्यापारियों की कमाई प्रभावित होती है. दूसरी तरफ किसानों के लिए यह बारिश कुछ फसलों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है.

पहाड़ी राज्यों में बदला मौसम, पर्यटकों के लिए अलर्ट

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में कई जगहों पर तेज हवाएं और बारिश देखने को मिल सकती है. पहाड़ी इलाकों में मौसम अचानक बदलने की वजह से यात्रियों और पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ों में इस समय मौसम तेजी से बदल रहा है. सुबह धूप और शाम को बारिश का पैटर्न बढ़ता दिख रहा है. इसका असर सड़क यात्रा और ट्रैकिंग प्लान पर भी पड़ सकता है.

दक्षिण भारत में उमस और बारिश साथ-साथ

केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश और तेज उमस दोनों देखने को मिल सकते हैं. चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में सुबह बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि शाम को कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है.

दिलचस्प बात यह है कि मौसम में यह बदलाव बिजली खपत पर भी असर डाल रहा है. जहां उत्तर भारत में AC का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दक्षिण भारत में बारिश के कारण बिजली की मांग थोड़ी कम हुई है.

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