ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं, कहा- 'शानदार काम कर रहे हैं'

ट्रम्प के फोन कॉल और उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपनी व्यापक वैश्विक साझेदारी को "नई ऊंचाइयों" पर ले जाने के लिए समर्पित हैं, साथ ही वे यूक्रेन संघर्ष सहित वैश्विक चुनौतियों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन भी करते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया, उन्हें अपना "मित्र" बताया और भारत-अमेरिका संबंधों को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. यह संदेश मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर ट्रंप द्वारा किए गए फोन कॉल के बाद आया है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी ने लिखा, "मेरे मित्र, राष्ट्रपति ट्रंप, मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके फ़ोन कॉल और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. आपकी तरह, मैं भी भारत-अमेरिका व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ. हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं."





अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएँ देने के लिए उनके साथ "शानदार फ़ोन कॉल" की, और मोदी की "शानदार काम" के लिए प्रशंसा की. उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के उनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए भी मोदी का धन्यवाद किया.



यह आदान-प्रदान 17 जून के बाद से दोनों नेताओं के बीच पहली सीधी बातचीत थी. प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी ने न केवल ट्रम्प के साथ उनके व्यक्तिगत तालमेल को उजागर किया, बल्कि चल रहे यूक्रेन संकट सहित अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के समाधान को आकार देने में अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की भारत की इच्छा पर भी जोर दिया.

Thank you, my friend, President Trump, for your phone call and warm greetings on my 75th birthday. Like you, I am also fully committed to taking the India-US Comprehensive and Global Partnership to new heights. We support your initiatives towards a peaceful resolution of the… September 16, 2025



वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना

भारत और अमेरिका ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा को शामिल करते हुए, एक "व्यापक वैश्विक साझेदारी" के रूप में स्थापित किया है. मोदी का बयान, जो इस संबंध के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, भारत के पिछले सहयोग को आगे बढ़ाने के इरादे को रेखांकित करता है, भले ही दोनों देश बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्यों से जूझ रहे हों.

हालिया व्यापारिक जुड़ाव

मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत का समय महत्वपूर्ण था. नेताओं के बीच बातचीत से कुछ घंटे पहले, दोनों देशों के व्यापार प्रतिनिधिमंडलों ने नई दिल्ली में एक दौर की बातचीत पूरी की . अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच ने किया. बैठक के बाद, दोनों सरकारों ने वार्ता को "सकारात्मक" बताया, जिससे लंबित व्यापार विवादों को सुलझाने की दिशा में नए सिरे से प्रयास का संकेत मिला.



ट्रंप, जिन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भारतीय वस्तुओं पर पहले भी उच्च टैरिफ लगाए थे, ने हाल ही में एक समझौतावादी रुख अपनाया और संकेत दिया कि भारत के साथ व्यापार वार्ता पटरी पर है. उन्होंने निकट भविष्य में अपने "अच्छे दोस्त" प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करने की अपनी मंशा भी दोहराई.

