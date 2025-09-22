Add DNA as a Preferred Source
क्या अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की जांच में असली वजह छिपाई गई? SC में यचिका, कहा-'भावनाओं से मत खेलिए' 

Ahmedabad plane crash conceal true cause: एक यातायात सुरक्षा संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर पूरे मामले की स्वतंत्र, न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की है.

ऋतु सिंह

Updated : Sep 22, 2025, 06:34 AM IST

अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में एक अहम अपडेट सामने आया है . 12 जून को लंदन जा रहा एयर इंडिया का एक विमान अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में 241 यात्रियों और ज़मीन पर मौजूद कुछ नागरिकों समेत कुल 260 लोगों की मौत हो गई. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है.

एक यातायात सुरक्षा संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. इसमें मांग की गई है कि पूरे मामले की अदालत की निगरानी में स्वतंत्र रूप से जाँच की जाए. जनहित याचिका में दावा किया गया है कि अब तक की जाँच में कई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए गए हैं.

कॉन्स्टिट्यूशन बाय सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन नामक एक गैर-सरकारी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है. इस संगठन के प्रमुख ने यह याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि नागरिकों को सच्चाई से दूर रखना उनके अधिकारों का हनन है. माँग की गई है कि यह सच्चाई सामने आए और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अदालत की निगरानी में जांच कराई जाए.
 
12 जुलाई को एएआईबी ने विमान दुर्घटना पर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की. विमान के उड़ान भरते ही, दोनों इंजनों के ईंधन नियंत्रण स्विच एक सेकंड के भीतर 'रन' से 'कट ऑफ' हो गए. रिपोर्ट में कहा गया है कि यही विमान दुर्घटना का कारण था. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में दावा किया गया है कि रिपोर्ट में कई कारण छिपाए गए हैं. याचिका में कहा गया है कि महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा नहीं किया गया है.

उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड के भीतर दोनों इंजन बंद हो गए थे!

रिपोर्ट में दर्ज कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि टेकऑफ़ के दौरान एक पायलट ने अपने साथी से पूछा, "तुमने ईंधन क्यों काटा?" जवाब में, दूसरे पायलट ने कहा, "मैंने नहीं काटा." इससे यह स्पष्ट होता है कि पायलट ने ईंधन नहीं काटा था. इससे यह सवाल उठता है कि दोनों इंजनों का ईंधन एक ही समय पर कैसे कट गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि इंजन 1 और इंजन 2 को ईंधन की आपूर्ति करने वाले स्विच बंद होने के बाद इंजन बंद हो गए.

