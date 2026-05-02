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अचानक फोन पर बजा इमरजेंसी अलर्ट साउंड? घबराएं नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए हो रही है यह खास तैयारी

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भारत

अचानक फोन पर बजा इमरजेंसी अलर्ट साउंड? घबराएं नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए हो रही है यह खास तैयारी

आज सुबह करीब 11:30 बजे कई लोगों के फोन अचानक तेज आवाज के साथ बज उठे. स्क्रीन पर “इमरजेंसी अलर्ट” देखकर कई यूजर्स घबरा गए. कुछ ने इसे फोन की खराबी समझा, तो कुछ को लगा कहीं कोई बड़ा खतरा तो नहीं. लेकिन सच इससे अलग है कि यह एक टेस्ट था, जो भविष्य में आपकी जान बचाने में काम आ सकता है.

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ऋतु सिंह

Updated : May 02, 2026, 12:47 PM IST

अचानक फोन पर बजा इमरजेंसी अलर्ट साउंड? घबराएं नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए हो रही है यह खास तैयारी

Did a loud emergency alert suddenly ring on your phone? (Photo AI)

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इमरजेंसी अलर्ट आखिर क्यों भेजा गया, अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे तो इसका जवाब एक शब्द में है 'आपकी सुरक्षा के लिए'. दरअसल, यह अलर्ट नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (National Disaster Management Authority) और दूरसंचार विभाग की संयुक्त पहल का हिस्सा है. देशभर में एक नए वायरलेस अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग की जा रही है, ताकि आपदा के समय लोगों तक तुरंत सूचना पहुंचाई जा सके. यह कोई खतरे का संकेत नहीं, बल्कि एक अभ्यास है, ताकि सिस्टम सही समय पर सही तरीके से काम करे और इमरजेंसी में आपको सतर्क कर सकें ताकि जान-माल का नुकसान न होने पाए. 

क्या है यह नया अलर्ट सिस्टम और कैसे काम करता है?

यह तकनीक “सेल ब्रॉडकास्ट” पर आधारित है, जिसमें किसी एक नंबर पर मैसेज भेजने की जरूरत नहीं होती. जिस इलाके में खतरा होता है, वहां मौजूद सभी मोबाइल फोन पर एक साथ अलर्ट पहुंच सकता है. यानी अगर कहीं भूकंप, बाढ़ या तूफान आता है, तो सेकंडों में लाखों लोगों को चेतावनी मिल सकती है.

आपको यह क्यों जानना जरूरी है?

अक्सर लोग ऐसे अलर्ट देखकर घबरा जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असली स्थिति में यही मैसेज आपकी सुरक्षा का पहला संकेत हो सकता है. समय पर मिली जानकारी आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है-जैसे सुरक्षित जगह पर जाना या खतरे से दूर रहना. यानी यह सिर्फ एक मैसेज नहीं, बल्कि आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ा सिस्टम है.

Did a loud emergency alert suddenly ring on your phone

ये बात जो कम लोग ही समझ पाते हैं

इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क के व्यस्त होने पर भी काम कर सकता है. आपदा के समय अक्सर कॉल और इंटरनेट काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन यह तकनीक तब भी अलर्ट पहुंचा सकती है. यानी यह उन परिस्थितियों के लिए बनाया गया है, जब बाकी सारे साधन फेल हो जाते हैं.

अलर्ट आए तो क्या करें और क्या न करें

अगर आपके फोन पर ऐसा अलर्ट आए, तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है. अगर यह टेस्ट मैसेज है, तो कोई कार्रवाई जरूरी नहीं होती, लेकिन अगर असली आपातकालीन स्थिति में अलर्ट आए, तो उसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और तुरंत पालन करें. याद रखें, यह सिस्टम आपका ध्यान खींचने के लिए तेज आवाज और अलग टोन का इस्तेमाल करता है.

बदलते समय में क्यों जरूरी है यह तकनीक

आज हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, इसलिए सरकार इस माध्यम को सबसे तेज और प्रभावी मान रही है. टीवी या रेडियो की तुलना में मोबाइल अलर्ट ज्यादा तेजी से और सीधे व्यक्ति तक पहुंचता है. यही वजह है कि भारत में इस तकनीक को तेजी से लागू किया जा रहा है.

आखिर में क्या समझें

आज जो अलर्ट आपको चौंका रहा है, वही कल आपकी सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है. यह एक छोटी सी पहल है, लेकिन बड़े संकट के समय लाखों लोगों की जान बचा सकती है. इसलिए अगली बार ऐसा अलर्ट आए, तो डरने के बजाय समझें, यह आपकी सुरक्षा के लिए है.

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