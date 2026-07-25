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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Dharmendra Pradhan Resign: आंदोलन के बीच इस्तीफे के लिए कैसे मान गए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान? ये रही वजह

Education Minister Dharmendra Pradhan Resign: नीट पेपर लीक और छात्रों के उग्र प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है. जानिए किन कड़े राजनीतिक दबावों और कारणों के चलते उन्हें यह कदम उठाना पड़ा.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 25, 2026, 03:07 PM IST

Dharmendra Pradhan Resign: आंदोलन के बीच इस्तीफे के लिए कैसे मान गए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान? ये रही वजह

Image credit: AI

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Education Minister Dharmendra Pradhan Resign: देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में धांधली को लेकर 20 जुलाई से विरोध प्रदर्शन चल रहा है. जंतर-मंतर पर छात्रों, युवाओं और विभिन्न राजनीतिक दलों विशेषकर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अभी भी जारी है. प्रदर्शनकारी लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. इस हाई-वोल्टेज आंदोलन और देशव्यापी आक्रोश के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है. इतने दिनों के प्रदर्शन के बाद, आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनीं कि शिक्षा मंत्री को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और वे इस पर राजी हो गए, आइए इसके पीछे की वजह जानते हैं. 

इस्तीफे के लिए कैसे मान गए धर्मेंद्र प्रधान?

दी गई पत्र के अनुसार, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने की मुख्य वजहें निम्नलिखित हैं- 

छात्रों और युवाओं का हित सर्वोपरि: उन्होंने लिखा है कि जंतर-मंतर और देश में जो स्थिति बनी है, उसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं, देश की एकता बनी रहे और भारत का एक भी विद्यार्थी कानूनी पेचीदगियों में न उलझकर अपनी पढ़ाई और करियर पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सके.

पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम: पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम को देखकर उनका मन दुखी था. हालांकि, यह व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है.

मन की अशांति: नीट-यूजी परीक्षा के सफल आयोजन और परिणामों के दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा बाधा डालने की कोशिश की गई, जिससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ था.

राजनीतिक गलियारों में आगे की क्या है रणनीति?

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और इस पूरे घटनाक्रम के बाद सत्ता के गलियारों में बैठकों का दौर तेज हो गया है. सरकार इस बात पर मंथन कर रही है कि किस प्रकार शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल सुधार किए जाएं ताकि छात्रों का भरोसा दोबारा जीता जा सके. हालांकि, इस इस्तीफे ने यह साबित कर दिया है कि देश के युवा और छात्र अब अपनी शिक्षा और भविष्य के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं. आने वाले दिनों में इस राजनीतिक फेरबदल का देश की राजनीति पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है.

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