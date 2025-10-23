भारत में फ्लाइट्स में बैन होंगे पावर बैंक, बड़ा फैसला लेने की फिराक में है DGCA

विमान के केबिन में आग लगने की कई हालिया घटनाओं के बाद, भारत संभवतः फ्लाइट्स में पावर बैंक ले जाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी कर सकता है. खबर है कि DGCA इसके लिए युद्धस्तर पर काम कर रहा है.

विमान के केबिन में आग लगने की कई हालिया घटनाओं के बाद, भारत संभवतः उड़ानों में पावर बैंक ले जाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी कर सकता है. ज्ञात हो कि, हाल ही में दिल्ली में इंडिगो की एक उड़ान में एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई. अधिकारियों ने कहा है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) नए निर्देशों का मसौदा तैयार करने से पहले तकनीकी आकलन और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का मूल्यांकन कर रहा है.

क्या हैं इस फैसले के पीछे के प्रमुख कारण?

लिथियम-आयन सेल विमानों में बार-बार धुएं और आग की घटनाओं से जुड़े रहे हैं. ध्यान रहे कि 19 अक्टूबर, रविवार, 2025 को, दीमापुर जाने वाली इंडिगो की एक उड़ान में एक यात्री के पावर बैंक से आग लगने की सूचना मिली थी.

उससे ठीक एक हफ्ते पहले, इसी तरह की घटना के कारण एयर चाइना की एक उड़ान को डायवर्ट कर दिया गया था.

घटनाओं की इन लगातार श्रृंखला ने नियामकों को विमान के केबिन के अंदर इस प्रकार के उपकरणों की अनुमति की फिर से जांच करने के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है.

कई वैश्विक एयरलाइन्स कंपनियां पावर बैंक ले जाने के लिए कड़े नियम बनाने पर काम कर रही हैं. एमिरेट्स से शुरुआत करते हुए, एयरलाइन ने यात्रियों को उड़ान के दौरान पावर बैंक चार्ज करने या इस्तेमाल करने से रोक दिया है.

यात्रियों को 100Wh से कम क्षमता वाली केवल एक ही यूनिट ले जाने की अनुमति है, लेकिन उस डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इसके अलावा, सिंगापुर एयरलाइंस ने भी केबिन के यूएसबी पोर्ट के ज़रिए चार्जिंग पर रोक लगा दी है.

इस समीक्षा से वाकिफ लोगों ने बताया कि DGCA मात्रा की सीमा, उड़ान के दौरान चार्जिंग पर प्रतिबंध, भंडारण के लिए निश्चित स्थान नियम और दृश्यता क्षमता रेटिंग के लिए अनिवार्य नियम बनाने पर विचार कर रहा है.

इस बात की प्रबल संभावना है कि भारत भी उड़ान के दौरान सक्रिय उपयोग पर रोक लगाकर विदेशी एयरलाइन्स की तरह ही कदम उठाएगा.

उम्मीद है कि नियामक नई सलाह जारी करने से पहले परिचालन की व्यावहारिकता और यात्रियों की इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भरता को आग के जोखिम को कम करने की आवश्यकता के साथ तौलेगा.