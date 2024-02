महरौली में 600 साल पुरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर, DDA के विरोध में उतरा Sheher People's Forum

दिल्ली के महरौली में रह रहे लोगों के घरों और दुकानों पर डीडीए का हथौड़ा लगातार जारी है. स्थानीय लोगों के भारी विरोध प्रदर्शन के बीच महरौली में अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली विकास (Demolitions In Mehrauli) प्राधिकरण य़ानि DDA की कार्रवाई सोमवार को भी जारी रहने के बाद बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं.

पिछले दिनों करीब 600 साल पुरानी अखुंदजी मस्जिद (Akhondji Mosque) और करीब 900 साल पुरानी बाबा हाजी रोजबीह की मजार को ढहा दिया गया था, जिसका रखरखाव वक्फ बोर्ड द्वारा (Waqf Board) किया जा रहा था और परिसर में एक मदरसा भी चलता था. वहीं, यहां मौजूद कब्रिस्तान 500 साल पुराना है जिसका उपयोग महरौली का विशेष समुदाय आज भी कर रहा है.

तोड़फोड़ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

बता दें कि शहर पीपुल्स फोरम फॉर दिल्ली सिटी सिविल सोसायटी (Sheher People's Forum For Delhi City Civil Society) महरौली में तोड़फोड़ के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है. फोरम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करते हुए लिखा कि..."हम, दिल्ली के नागरिक, हमारे शहर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को निशाना बनाकर किए जा रहे विध्वंस की कड़ी निंदा करते हैं. "

We are doing this at press club on the 14th of February. It’s time the city spoke up. #againstdemolition pic.twitter.com/9m1kn2vVNq