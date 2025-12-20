DelimitationByRudra बना X का टॉप ट्रेंड, संसद से सोशल मीडिया तक उठा परिसीमन का मुद्दा

परिसीमन कोई नया विचार नहीं है, बल्कि वही प्रक्रिया है, जिसे संविधान निर्माताओं ने भारत को समान प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र बनाने के लिए अनिवार्य माना था. आज यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा है.

भारतीय संविधान यह स्पष्ट करता है कि हर जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का पुनर्गठन (Delimitation) होना चाहिए, ताकि हर सांसद लगभग समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे.

यदि 1972 के बाद नियमित परिसीमन होता, तो विशेषज्ञों के अनुसार आज 1400–1450 लोकसभा सीटें और 10,000–10,500 विधानसभा सीटें होती. 2023 में संसद द्वारा पारित 33% महिला आरक्षण एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसकी पूर्ण और प्रभावी क्रियान्विति परिसीमन पर निर्भर है. यदि लोकसभा की सीटें लगभग 1450 होती हैं, तो 33% महिला आरक्षण के हिसाब से 480–485 महिला सांसद होंगी. साथ ही SC/ST प्रतिनिधित्व भी बढ़ सकता है. भारतीय संविधान में युवाओं के लिए अलग से आरक्षित सीटें नहीं हैं, लेकिन परिसीमन युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर निर्माण करता है.

IYUVA और उसके संस्थापक रुद्र प्रताप सिंह ने इन्हीं सवालों को आवाज दी है. उनके हैशटैग #DelimitationByRudra न केवल ट्रेंड में रहा, बल्कि लोगों को सोचने पर भी मजबूर किया. रुद्र प्रताप सिंह ने इस तरह से परिसीमन को आंदोलन बना दिया है. इसके जरिए लगभग 1450 सांसद और 10500 विधायक, महिलाओं की सैकड़ों नई सीटें, SC/ST समाज की अनुपातिक भागीदारी और युवाओं के लिए वास्तविक राजनीतिक अवसर की मांग की गई.