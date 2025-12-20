FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्दनाक हादसा, सड़क धंसने से बुजुर्ग पर पलटा गिट्टी से भरा डंपर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs PAK Final Pitch Report: गेंदबाज बोलेंगे हल्ला या बल्लेबाज मचाएंगे कहर? जानें कैसी है दुबई की पिच

IND vs PAK Final Pitch Report: गेंदबाज बोलेंगे हल्ला या बल्लेबाज मचाएंगे कहर? जानें कैसी है दुबई की पिच

21 December 2025 Rashifal: आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

#DelimitationByRudra बना X का टॉप ट्रेंड, संसद से सोशल मीडिया तक उठा परिसीमन का मुद्दा

#DelimitationByRudra बना X का टॉप ट्रेंड, संसद से सोशल मीडिया तक उठा परिसीमन का मुद्दा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन में क्या अंतर है? इनमें से किसकी राजधानी लंदन है?

इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन में क्या अंतर है? इनमें से किसकी राजधानी लंदन है?

IND vs PAK Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का फाइनल? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs PAK Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का फाइनल? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

Year Ender 2025: इस साल की वो 10 खौफनाक घटनाएं, जिन्हें देख - सुनकर पूरा देश सन्न रह गया

इस साल की वो 10 खौफनाक घटनाएं, जिन्हें देख - सुनकर पूरा देश सन्न रह गया

Homeभारत

भारत

#DelimitationByRudra बना X का टॉप ट्रेंड, संसद से सोशल मीडिया तक उठा परिसीमन का मुद्दा

परिसीमन कोई नया विचार नहीं है, बल्कि वही प्रक्रिया है, जिसे संविधान निर्माताओं ने भारत को समान प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र बनाने के लिए अनिवार्य माना था. आज यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 20, 2025, 07:07 PM IST

#DelimitationByRudra बना X का टॉप ट्रेंड, संसद से सोशल मीडिया तक उठा परिसीमन का मुद्दा

 रुद्र प्रताप सिंह

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय संविधान यह स्पष्ट करता है कि हर जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का पुनर्गठन (Delimitation) होना चाहिए, ताकि हर सांसद लगभग समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे. 

यदि 1972 के बाद नियमित परिसीमन होता, तो विशेषज्ञों के अनुसार आज 1400–1450 लोकसभा सीटें और 10,000–10,500 विधानसभा सीटें होती. 2023 में संसद द्वारा पारित 33% महिला आरक्षण एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसकी पूर्ण और प्रभावी क्रियान्विति परिसीमन पर निर्भर है. यदि लोकसभा की सीटें लगभग 1450 होती हैं, तो 33% महिला आरक्षण के हिसाब से 480–485 महिला सांसद होंगी. साथ ही SC/ST प्रतिनिधित्व भी बढ़ सकता है. भारतीय संविधान में युवाओं के लिए अलग से आरक्षित सीटें नहीं हैं, लेकिन परिसीमन युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर निर्माण करता है.

IYUVA और उसके संस्थापक रुद्र प्रताप सिंह ने इन्हीं सवालों को आवाज दी है. उनके हैशटैग #DelimitationByRudra न केवल ट्रेंड में रहा, बल्कि लोगों को सोचने पर भी मजबूर किया. रुद्र प्रताप सिंह ने इस तरह से परिसीमन को आंदोलन बना दिया है. इसके जरिए लगभग 1450 सांसद और 10500 विधायक, महिलाओं की सैकड़ों नई सीटें, SC/ST समाज की अनुपातिक भागीदारी और युवाओं के लिए वास्तविक राजनीतिक अवसर की मांग की गई.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन में क्या अंतर है? इनमें से किसकी राजधानी लंदन है?
इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन में क्या अंतर है? इनमें से किसकी राजधानी लंदन है?
IND vs PAK Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का फाइनल? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
IND vs PAK Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-पाकिस्तान का फाइनल? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
Year Ender 2025: इस साल की वो 10 खौफनाक घटनाएं, जिन्हें देख - सुनकर पूरा देश सन्न रह गया
इस साल की वो 10 खौफनाक घटनाएं, जिन्हें देख - सुनकर पूरा देश सन्न रह गया
T20I में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 2 भारतीय खिलाड़ी भी शामिल
T20I में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 2 भारतीय खिलाड़ी भी शामिल
T20I में पांच मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय
T20I में पांच मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय
MORE
Advertisement
धर्म
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
Astro Remedies: बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
Havan Ki Rakh ka Kya Kare: हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
Paush Amavasya 2025: आज पौष अमावस्या पर जरूर करें इस स्तोत्र का पाठ, पितृदोष के मिल जाएगी मुक्ति
Paush Amavasya 2025:आज पौष अमावस्या पर जरूर करें इस स्तोत्र का पाठ, पितृदोष के मिल जाएगी मुक्ति
Rashifal 19 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement