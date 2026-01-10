Weather Update: भीषण सर्दी और घने कोहरे की दोहरी मार: दिल्ली में टूटा ठंड का रिकॉर्ड, कश्मीर-हिमाचल में बर्फ जैसी जमी शीतलहर

उत्तर भारत में प्रचंड ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है. दिल्ली में तापमान 5°C तक गिर गया है, जबकि पंजाब, हरियाणा और यूपी में घने कोहरे से जनजीवन अस्त-व्यस्त है.

जनवरी का महीना उत्तर भारत के लिए आफत बनकर आया है. मैदानी इलाकों से लेकर ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों तक ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए चेतावनी जारी की है, क्योंकि बर्फीली हवाओं और घने कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है.

दिल्ली-एनसीआर में 'येलो अलर्ट' और ठंड

देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है. शनिवार सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सफदरजंग और पालम जैसे क्षेत्रों में दृश्यता 100 मीटर से भी कम रहने के कारण हवाई और रेल यातायात पर गहरा असर पड़ा है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है.

कश्मीर में 'चिल्लई कलां' का प्रचंड प्रहार

पहाड़ों पर बर्फबारी तो फिलहाल थमी है, लेकिन कड़ाके की शीतलहर ने मुश्किल बढ़ा दी है. कश्मीर घाटी में 40 दिनों की भीषण ठंड की अवधि यानी 'चिल्लई कलां' का असर साफ दिख रहा है. श्रीनगर में पारा -4°C तक लुढ़क गया है. डल झील के किनारों पर बर्फ की परत जमने लगी है, और गुलमर्ग व पहलगाम में बर्फीली हवाओं ने पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

पंजाब और हरियाणा में 'जीरो विजिबिलिटी'

पंजाब के अमृतसर और हरियाणा के अंबाला व हिसार जैसे जिलों में स्थिति 'रेड अलर्ट' जैसी बनी हुई है. यहाँ सुबह के समय विजिबिलिटी शून्य से 25 मीटर के बीच रह रही है. घने कोहरे के कारण हाईवे पर सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने वाहन चालकों को 'फॉग लाइट' का अनिवार्य उपयोग करने के निर्देश दिए हैं.

उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में शीतलहर का कहर

यूपी के लखनऊ, कानपुर और वाराणसी सहित करीब 30 जिलों में शीतलहर का प्रकोप है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बर्फीली हवाओं के कारण दिन का तापमान भी सामान्य से 5-6 डिग्री नीचे बना हुआ है, जिससे कई इलाकों में 'कोल्ड डे' (Cold Day) जैसे हालात बन गए हैं.

हिमाचल में पाले से फिसलन भरी सड़कें

हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और लाहौल-स्पीति में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. ऊंचाई वाले इलाकों में पाला गिरने से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है. प्रशासन ने सैलानियों और स्थानीय लोगों को रात के समय सफर न करने की सख्त सलाह दी है.