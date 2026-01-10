FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

ईरान में युवराज रजा पहलवी की वापसी की मांग, ईरान में खामेनेई शासन का विरोध कर रहे लोग, ईरानी नेता रजा पहलवी का खामेनेई को संदेश, देर होने से पहले तेहरान छोड़ दो- पहलवी, मॉस्को में बशर अल-असद के साथ रहो-पहलवी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
खामेनेई सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर चलवाई गोलियां, तेहरान में 200 से अधिक लोगों के जान जाने की खबर

खामेनेई सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर चलवाई गोलियां, तेहरान में 200 से अधिक लोगों के जान जाने की खबर

Weather Update: भीषण सर्दी और घने कोहरे की दोहरी मार: दिल्ली में टूटा ठंड का रिकॉर्ड, कश्मीर-हिमाचल में बर्फ जैसी जमी शीतलहर

भीषण सर्दी और घने कोहरे की दोहरी मार: दिल्ली में टूटा ठंड का रिकॉर्ड, कश्मीर-हिमाचल में बर्फ जैसी जमी शीतलहर

कौन है वो VVIP? अंकिता भंडारी केस में क्या CBI जांच से खुलेगा राज, पूर्व मुख्यमंत्री ने रखी ये मांग

कौन है वो VVIP? अंकिता भंडारी केस में क्या CBI जांच से खुलेगा राज, पूर्व मुख्यमंत्री ने रखी ये मांग

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और कार्मिक औरा स्ट्रॉन्ग

इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और कार्मिक औरा स्ट्रॉन्ग

Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित

Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित

डबल साइलेंसर, लिक्विड-कूल्ड इंजन... बुलेट को मात देती है Jawa की ये धांसू बाइक, कम बजट में ले आएं घर

डबल साइलेंसर, लिक्विड-कूल्ड इंजन... बुलेट को मात देती है Jawa की ये धांसू बाइक, कम बजट में ले आएं घर

Homeभारत

भारत

Weather Update: भीषण सर्दी और घने कोहरे की दोहरी मार: दिल्ली में टूटा ठंड का रिकॉर्ड, कश्मीर-हिमाचल में बर्फ जैसी जमी शीतलहर

उत्तर भारत में प्रचंड ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है. दिल्ली में तापमान 5°C तक गिर गया है, जबकि पंजाब, हरियाणा और यूपी में घने कोहरे से जनजीवन अस्त-व्यस्त है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jan 10, 2026, 07:40 AM IST

Weather Update: भीषण सर्दी और घने कोहरे की दोहरी मार: दिल्ली में टूटा ठंड का रिकॉर्ड, कश्मीर-हिमाचल में बर्फ जैसी जमी शीतलहर
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

जनवरी का महीना उत्तर भारत के लिए आफत बनकर आया है. मैदानी इलाकों से लेकर ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों तक ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए चेतावनी जारी की है, क्योंकि बर्फीली हवाओं और घने कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है.

दिल्ली-एनसीआर में 'येलो अलर्ट' और ठंड

देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है. शनिवार सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सफदरजंग और पालम जैसे क्षेत्रों में दृश्यता 100 मीटर से भी कम रहने के कारण हवाई और रेल यातायात पर गहरा असर पड़ा है. मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है.

कश्मीर में 'चिल्लई कलां' का प्रचंड प्रहार

पहाड़ों पर बर्फबारी तो फिलहाल थमी है, लेकिन कड़ाके की शीतलहर ने मुश्किल बढ़ा दी है. कश्मीर घाटी में 40 दिनों की भीषण ठंड की अवधि यानी 'चिल्लई कलां' का असर साफ दिख रहा है. श्रीनगर में पारा -4°C तक लुढ़क गया है. डल झील के किनारों पर बर्फ की परत जमने लगी है, और गुलमर्ग व पहलगाम में बर्फीली हवाओं ने पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

पंजाब और हरियाणा में 'जीरो विजिबिलिटी'

पंजाब के अमृतसर और हरियाणा के अंबाला व हिसार जैसे जिलों में स्थिति 'रेड अलर्ट' जैसी बनी हुई है. यहाँ सुबह के समय विजिबिलिटी शून्य से 25 मीटर के बीच रह रही है. घने कोहरे के कारण हाईवे पर सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने वाहन चालकों को 'फॉग लाइट' का अनिवार्य उपयोग करने के निर्देश दिए हैं.

उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में शीतलहर का कहर

यूपी के लखनऊ, कानपुर और वाराणसी सहित करीब 30 जिलों में शीतलहर का प्रकोप है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बर्फीली हवाओं के कारण दिन का तापमान भी सामान्य से 5-6 डिग्री नीचे बना हुआ है, जिससे कई इलाकों में 'कोल्ड डे' (Cold Day) जैसे हालात बन गए हैं.

हिमाचल में पाले से फिसलन भरी सड़कें

हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और लाहौल-स्पीति में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. ऊंचाई वाले इलाकों में पाला गिरने से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है. प्रशासन ने सैलानियों और स्थानीय लोगों को रात के समय सफर न करने की सख्त सलाह दी है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और कार्मिक औरा स्ट्रॉन्ग
इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और कार्मिक औरा स्ट्रॉन्ग
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित
डबल साइलेंसर, लिक्विड-कूल्ड इंजन... बुलेट को मात देती है Jawa की ये धांसू बाइक, कम बजट में ले आएं घर
डबल साइलेंसर, लिक्विड-कूल्ड इंजन... बुलेट को मात देती है Jawa की ये धांसू बाइक, कम बजट में ले आएं घर
सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी
सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी
विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ी पार कर पाए 800 रनों का आंकड़ा
विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ी पार कर पाए 800 रनों का आंकड़ा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: जन्मतिथि से जानिए अपने अंदर की छुपी हुई सुपरपावर! कौन सी वो चीज है, जो आपको बनाती है खास?
Numerology: जन्मतिथि से जानिए अपने अंदर की छुपी हुई सुपरपावर! कौन सी वो चीज है, जो आपको बनाती है खास?
Crystal Bracelets: क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट
क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट
Friday Vrat Or Niyam: शुक्रवार को क्यों नहीं खानी चाहिए खट्टी चीजें, जानें इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और व्रत के लाभ
शुक्रवार को क्यों नहीं खानी चाहिए खट्टी चीजें, जानें इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और व्रत के लाभ
Kharmas Shadi Ke Upay: शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
Vastu Tips For Money:कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
MORE
Advertisement