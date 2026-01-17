FacebookTwitterYoutubeInstagram
IMDb पर छाई शाहरुख खान की 350 करोड़ी फिल्म, रिलीज से पहले ही बनाया बड़ा रिकॉर्ड, जान लें नाम

ट्रंप ने ईरान को क्यों बोला 'थैंक यू', आखिर ऐसी क्या बात हुई कि एक झटके में रुक गया प्रदर्शन

Zodiac Sign: ये राशि वाला है आपका दोस्त या हमसफर तो लाइफ सेट समझें, वो सब यहां मिलेगा जिसकी आपको तमन्ना होगी

Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास

पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं

भारत

भारत

राजधानी में ठंड का 'डबल अटैक': कोहरे की सफेद चादर में लिपटी दिल्ली, पहाड़ों पर बर्फबारी की आशंका

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर समेत यूपी, पंजाब और हरियाणा में शीतलहर के साथ बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है.

Pragya Bharti

Updated : Jan 17, 2026, 08:11 AM IST

राजधानी में ठंड का 'डबल अटैक': कोहरे की सफेद चादर में लिपटी दिल्ली, पहाड़ों पर बर्फबारी की आशंका
जनवरी 2026 के मध्य में उत्तर भारत के राज्यों में सर्दी अपने चरम पर है. पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आगामी दिनों के लिए कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है.

दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर का सितम

देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद) में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है. कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे रेल और हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ा है. आईएमडी ने दिल्ली के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है और कहा है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं.

 यूपी-बिहार में 'कोल्ड डे' का अलर्ट

उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में 'कोल्ड डे' की स्थिति बनी हुई है. यूपी के लखनऊ, वाराणसी और कानपुर जैसे शहरों में सूरज के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं. विभाग ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 19 और 20 जनवरी को यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे गलन और बढ़ेगी.

पहाड़ों पर बर्फबारी: सैलानियों की मौज, स्थानीय लोगों की बढ़ी मुश्किलें

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है. चमोली और उत्तरकाशी जैसे क्षेत्रों में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, 17 से 21 जनवरी के बीच कश्मीर घाटी और हिमाचल में मध्यम से भारी बर्फबारी जारी रह सकती है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों के तापमान पर पड़ेगा.

पंजाब और हरियाणा में कोहरे का रेड अलर्ट

पंजाब और हरियाणा में घना से बहुत घना कोहरा छाया हुआ है. कई स्थानों पर दृश्यता शून्य दर्ज की गई है. हिसार और अमृतसर जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री के बीच बना हुआ है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि हाईवे पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और फॉग लाइट्स का उपयोग करें.

