राजधानी में ठंड का 'डबल अटैक': कोहरे की सफेद चादर में लिपटी दिल्ली, पहाड़ों पर बर्फबारी की आशंका

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर समेत यूपी, पंजाब और हरियाणा में शीतलहर के साथ बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है.

जनवरी 2026 के मध्य में उत्तर भारत के राज्यों में सर्दी अपने चरम पर है. पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आगामी दिनों के लिए कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है.

दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर का सितम

देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद) में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है. कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे रेल और हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ा है. आईएमडी ने दिल्ली के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है और कहा है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं.

यूपी-बिहार में 'कोल्ड डे' का अलर्ट

उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में 'कोल्ड डे' की स्थिति बनी हुई है. यूपी के लखनऊ, वाराणसी और कानपुर जैसे शहरों में सूरज के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं. विभाग ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 19 और 20 जनवरी को यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, जिससे गलन और बढ़ेगी.

पहाड़ों पर बर्फबारी: सैलानियों की मौज, स्थानीय लोगों की बढ़ी मुश्किलें

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है. चमोली और उत्तरकाशी जैसे क्षेत्रों में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, 17 से 21 जनवरी के बीच कश्मीर घाटी और हिमाचल में मध्यम से भारी बर्फबारी जारी रह सकती है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों के तापमान पर पड़ेगा.

पंजाब और हरियाणा में कोहरे का रेड अलर्ट

पंजाब और हरियाणा में घना से बहुत घना कोहरा छाया हुआ है. कई स्थानों पर दृश्यता शून्य दर्ज की गई है. हिसार और अमृतसर जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री के बीच बना हुआ है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि हाईवे पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और फॉग लाइट्स का उपयोग करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से