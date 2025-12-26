FacebookTwitterYoutubeInstagram
Gujarat Earthquake Today: गुजरात के कच्छ में सुबह-सुबह कांपी धरती, 10 KM गहराई पर था केंद्र.. जानें कितना हुआ नुकसान

Dhurandhar BO Day 21: क्रिसमस की छुट्टी का 'धुरंधर' को हुआ फायदा, कर डाला तगड़ा कलेक्शन

आतंकवाद के खिलाफ भारत का 'जीरो टॉलरेंस' प्लान, आज सम्मेलन में रणनीति साझा करेंगे अमित शाह

नए साल में सोना या चांदी? जानिए 2026 में कौन देगा बेहतर रिटर्न

दोस्तों के साथ नए साल की शुरुआत को बनाएं यादगार, भारत की इन 5 जगहों पर करें न्यू ईयर ट्रिप प्लान

IAS या आर्मी ऑफिसर, आखिर किसके पास होती है ज्यादा शक्ति? समझिए पावर का पूरा गणित

भारत

ठिठुरी दिल्ली! कोहरे के कारण थमी गाड़ियों की रफ्तार, Delhi-NCR में ठंड का सितम जारी

Weather Forecast Today: उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप बढ़ गया है. कश्मीर में डल झील जम गई है, जबकि दिल्ली-NCR में शून्य दृश्यता के कारण यातायात की रफ्तार थम गई है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Dec 26, 2025, 06:42 AM IST

ठिठुरी दिल्ली! कोहरे के कारण थमी गाड़ियों की रफ्तार, Delhi-NCR में ठंड का सितम जारी
पूरा उत्तर भारत इस समय भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में है. हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में गलन बढ़ा दी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली-NCR में 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है.

दिल्ली-NCR में कोहरे का कहर और शून्य दृश्यता

दिल्ली और आसपास के इलाकों (नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद) में सुबह के समय दृश्यता घटकर 0 से 50 मीटर तक रह गई है. इस घने कोहरे का सीधा असर यातायात पर पड़ा है. दिल्ली आने वाली दर्जनों ट्रेनें देरी से चल रही हैं और खराब दृश्यता के कारण कई उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा है.

कश्मीर में जम गई डल झील और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट

कश्मीर घाटी में 40 दिनों की सबसे कठिन ठंड की अवधि यानी 'चिल्लई कलां' चल रही है. श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे (-5°C से -7°C) पहुंच गया है, जिसके कारण विश्व प्रसिद्ध डल झील की सतह पर बर्फ की मोटी परत जम गई है. कई इलाकों में पानी की पाइपलाइन फटने और नलों में पानी जमने की खबरें भी सामने आ रही हैं.
मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी की चेतावनी जारी की है. मनाली, शिमला और बद्रीनाथ जैसे क्षेत्रों में तापमान गिरने से पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में शीतलहर की स्थिति और गंभीर हो सकती है.

यूपी-बिहार और पंजाब-हरियाणा का हाल

मैदानी राज्यों में भी ठंड का प्रकोप चरम पर है. पंजाब और हरियाणा के कई शहरों में न्यूनतम तापमान 2°C से 4°C के बीच दर्ज किया गया है. उत्तर प्रदेश और बिहार में पछुआ हवाओं के कारण दिन के समय भी कनकनी महसूस की जा रही है. धूप न निकलने के कारण 'कोल्ड डे' की स्थिति बनी हुई है.
लगातार गिरते तापमान और कोहरे का असर रबी की फसलों पर पड़ रहा है. जहां हल्की ठंड गेहूं के लिए अच्छी है, वहीं ज्यादा कोहरा सब्जियों और दलहन की फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है. डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि ठंड के कारण हृदय और श्वास संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं.

प्रशासन की तैयारी और रैनबसेरे

ठंड को देखते हुए दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार ने बेघर लोगों के लिए रैनबसेरों के इंतजाम पुख्ता किए हैं. कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं और सड़कों पर अलाव की व्यवस्था की गई है. कोहरे के कारण एक्सप्रेस-वे पर हादसों को रोकने के लिए गति सीमा भी निर्धारित की गई है.


नए साल में सोना या चांदी? जानिए 2026 में कौन देगा बेहतर रिटर्न
दोस्तों के साथ नए साल की शुरुआत को बनाएं यादगार, भारत की इन 5 जगहों पर करें न्यू ईयर ट्रिप प्लान
IAS या आर्मी ऑफिसर, आखिर किसके पास होती है ज्यादा शक्ति? समझिए पावर का पूरा गणित
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ!
नए साल में EPFO खाताधारकों को राहत, पैसा निकालना होगा और आसान
